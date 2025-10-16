東京駅八重洲北口を出てすぐの「大丸東京店」1階食品ほっぺタウンに、モンブランスイーツ専門店「モンブランTHE珀山(はくざん)」が2025年10月29日(水)よりオープンします。

ヨーロッパで生まれ、日本でも時代と共に独自の変化を遂げてきたモンブランですが、「モンブランTHE珀山」で提供されるのは、これまでにない、新たなおいしさをモットーにした新食感のモンブランスイーツ。

未知なるおいしさのモンブランなんて、これから流行ること間違いなし！今回は、気になる全ラインナップをご紹介しちゃいます。



気になるモンブランスイーツ 全ラインナップをご紹介

「THE珀山モンブラン」1890円（2個入）

「THE珀山モンブラン」は、フランス語で「白い山」を表すモンブランを、その名にふさわしい真っ白なビジュアルに模したモンブランスイーツ。

和栗風味のホワイトマロンクリームと芳醇なラム酒の香る洋栗のクリームの2層仕立ての表面に、「最高食感しぼり」で和栗ソースを閉じ込めた、柔らかな口どけが魅惑の一品です。

中心に忍ばせられた１粒丸ごとの渋皮栗と、麓に広がるさっくり軽やかなメレンゲで、食感のアクセントも楽しめそう。

※10時〜、17時〜 の2回販売、購入制限2箱まで

「THEモンブランケーキ」1209円(4個入)、2376円(8個入)、3564円(12個入)

和栗たっぷりのマロンクリームを、同じく「最高食感しぼり」で贅沢にしぼった一口サイズの焼きモンブラン、「THEモンブランケーキ」。焼き菓子ながらも、内部はラム酒香るミルキークリームとマロングラッセで、ほっくりとろける生食感を味わえます。雪帽子でおしゃれしているかのようなかわいいビジュアルはギフトにもぴったり！

「モンブランサンド」1382円（8個入）、2764円(16個入)

和栗のクリームとミルクホイップを交互にのせ、バター香る軽やかなサブレではさんだ「モンブランサンド」。一口かじれば、サクッとした食感の中に、和栗の風味が広がってまるでモンブランを食べているかのよう！ブランドシンボルである山の姿の焼印にも注目です。

「モンブラウニー」 1458円（5個入）

「モンブラウニー」 は、じゅわっとジューシーなビタークーベルチュール生地に、コクのある欧州マロンをきめ細やかにしぼったモンブラン・ブラウニー。栗とショコラの濃厚なハーモニーのもとで、間に敷かれたマカダミアナッツがアクセントとなり、多彩な味わいを楽しめます。

「THE珀山コレクション《OPEN記念BOX》」 6個入1620円

さらに、「モンブランTHE珀山」のオープンを記念して、「THEモンブランケーキ」、「モンブランサンド」、「モンブラウニー3種」の焼菓子がすべて楽しめる贅沢な限定BOXも登場！

3種の焼き菓子が2個ずつ入っているので、家族や友人と食べ比べできるのもうれしいですね。

こちらは1人5点までのお買い求めかつ、なくなり次第の終了なので、気になる方はお早めに！

これまでにない、唯一無二のモンブランスイーツを揃えた「モンブランTHE珀山」。

新食感のモンブランを味わいに、東京駅に足を運んでみてはいかかでしょうか？



▶▶「モンブラン」の記事一覧はこちらから！



Text：望月七愛



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

