浦和がサポーターに無期限の入場禁止処分 鹿島戦で違反…スマホの破損行為に「毅然と対応」
クラブが公式発表「安全・快適なスタジアムを目指す」
浦和レッズは10月16日、9月20日に埼玉スタジアムで行われたJ1リーグ第30節・鹿島アントラーズ戦において、サポーターによる試合運営管理規定違反行為が発生し、対象者1名に対し無期限の入場禁止処分を科したと公式発表した。
発表によると、対象者は観客間のトラブルの中で他人のスマートフォンの画面を破損させる破壊行為に及んだという。9月25日、被害者からの通報と証拠動画の提供を受けてクラブが本人特定を進め、27日にクラブ事務所で事情聴取を実施。当人が行為を認めたことから、以後の試合観戦を一時的に禁止としていた。
クラブはその後、規定との照合や関係者への聞き取り、コンプライアンス委員会での審議を経て、10月8日に処分を正式決定。14日には対象者本人に対し対面で通達を行い、無期限入場禁止とする念書を交わした。処分は9月27日以降に開催されるすべての浦和レッズ、浦和レッズレディース、浦和レッズアカデミーの試合が対象となる。
クラブは「試合運営管理規定違反行為の発生を未然に防ぐことができず誠に申し訳ない」と謝罪したうえで、「違反行為発生防止施策への注力と、違反事案に対する適時適正、かつ毅然とした対応を徹底していく」とコメントしている。（FOOTBALL ZONE編集部）