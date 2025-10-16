「サツコレ2025AW」追加出演者発表「今日好き」おひなさま（長浜広奈）・CANDY TUNE小川奈々子＆立花琴未ら
【モデルプレス＝2025/10/16】11月1日に札幌市豊平区・北海きたえーる（北海道立総合体育センター）で開催される北海道のファッションイベント『SAPPORO COLLECTION 2025 AUTUMN／WINTER』（略称：『サツコレ2025AW』）より、新たな出演者が発表。ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に参加していた“おひなさま”こと長浜広奈や、CANDY TUNEのメンバーのランウェイ出演が決定した。
【写真】「今日好き」おひなさまが「付き合う気満々」だった相手
【Not Sponsored 記事】
◆「サツコレ」追加出演者発表
今回、ゲストモデルとして、同イベントにアーティストとして出演が発表されているCANDY TUNEの小川奈々子と、立花琴未が決定。さらにモデルとして、かのん、れな、ibuki、mika、denise、sakura、yura、中泉彩夏、sea、スペシャルゲストとしてヨシアキ（ONSENSE）、ウサ タクマ（ONSENSE）、実熊瑠琉、長浜、ゲストとしてAyana、花巻杏奈、アーティストとして、うじたまいの出演も決定した。また、オープニングパフォーマンスには、VAGUEも出演する。
◆「サツコレ2025AW」テーマは「ICE MONSTER」
SAPPORO COLLECTION／札幌コレクション」（略称：サツコレ）は、2007年の初開催から今回で23回目を迎えるファッション＆カルチャーイベント。今回のテーマは「ICE MONSTER」。これは樹木が雪と氷に包まれ、まるで巨大な怪物のような姿になる自然の造形美、“樹氷”を指す言葉。ひとつとして同じ形のない樹氷のように、誰もが個性を認め合い、支え合い、自然と共に生きる。そんな強くしなやかな在り方を、ファッショントレンドを通じて表現する。そして、今をときめくモデルやアーティスト、地元北海道出身のモデルやインフルエンサーたちとともに、ファッション＆カルチャーの力、元気と魅力を、北の大地・札幌から日本全国へ、そして世界へと届ける。（modelpress編集部）
◆「SAPPORO COLLECTION 2025 AUTUMN／WINTER」
開催日：2025年11月1日（土）12：30開場 14：00開演（予定）
会場：北海道立総合体育センター（愛称：北海きたえーる）
所在地：札幌市豊平区豊平5条11丁目1番1号
【Not Sponsored 記事】