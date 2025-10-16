オーストラリア出身のシンガーソングライター、シーア（Sia）の元夫が、離婚後に毎月25万ドル（約3800万円）の支援を求めていることが分かった。

14日（現地時間）、英BBCなど海外メディアによると、シーアは今年3月、性格の不一致を理由に元夫のダニエル・バーナード氏に対して離婚訴訟を起こした。

シーアの元夫で医師出身のバーナード氏が裁判所に提出した書類によると、結婚生活中に享受していた「贅沢な上流階級のライフスタイル」を維持するために、毎月一定額の扶養費が必要だと主張している。

バーナード氏は、元妻であるシーアと短期間、医療関連の事業を運営するために職を辞め、その結果、経済的に妻に依存するようになったとその理由を説明した。

裁判所の書類によると、バーナード氏はシーアと2022年12月に結婚し、現在1歳半の息子がいる。バーナード氏は、プライベートジェット、休暇、高級レストラン、スタッフ雇用などのために毎月40万ドルを使っていたと明かし、「生活費を管理する必要など全くなかった」と主張した。

現在47歳のバーナード氏は、2歳年上のシーアが「私たちの結婚生活における一家の大黒柱だった」とし、一定期間、自分に対して扶養費を支払うことは必要だと強調した。

放射線腫瘍専門医だったバーナード氏は、「資格を更新し、再び診療を始めるためには、数年間、追加教育を受け、厳しい試験に合格しなければならない」と主張した。また、シーア側に対して、訴訟費用などをまかなうための追加費用も要求したという。

シーアは1997年にデビューし、『シャンデリア（Chandelier）』『スノーマン（Snowman）』など数多くのヒット曲を持つ世界的シンガーソングライターだ。2014年、映画製作者のエリック・アンダース・ラング氏と結婚し、2016年に離婚。2022年にダニエル・バーナード氏と再婚していた。