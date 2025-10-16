¡Ö¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹ÁõÈ÷¤â90¡ó¤¬Ãæ¹ñ»º¡× ÂÐºöÉÔºß¤Ç´íµ¡¤Î´Ú¹ñÃæ¾®´ë¶È
¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¡Ê´õÅÚÎà¡ËÀ¸ÂÖ·Ï¤ò¾¸°®¤·¤¿Ãæ¹ñ¤¬½Å¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹7¼ï¤ËÂ³¤¤¤Æ¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹À¸»ºÀßÈ÷¤Þ¤Ç¤âÍ¢½ÐÅýÀ©ÂÐ¾Ý¤ËÄÉ²Ã¤·¡¢´Ú¹ñ¹ñÆâ¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤¬ÈáÌÄ¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹²Ã¹©ÁõÈ÷¤Î90¡ó¤ÏÃæ¹ñ»º¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ñÆâ´ØÏ¢´ë¶È¤ÏÂåÂØºâ¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¹©¾ì¤òÄä»ß¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¡£
¶È³¦¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¾¦Ì³¾Ê¤¬9Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡Ö°ìÉô¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹ÁõÈ÷¤ª¤è¤Ó¸¶Éû»ñºà´ØÏ¢ÉÊÌÜ¤Ë´Ø¤¹¤ëÍ¢½ÐÅýÀ©·èÄê¡×¤Ë¤Ï¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤ÎÀ¸»º¡¦²Ã¹©¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë³Æ¼ïÁõÈ÷¤â´Þ¤Þ¤ì¤¿¡£11·î8Æü¤«¤éÃæ¹ñ´ë¶È¤Ï¢§¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹±ó¿´Ê¬Î¥µ¡¢§ÉÔ½ãÊª½üµî¡¦ÄÀÅÂÁõÈ÷¢§ÅÅµ¤Ê¬²ò¡¦ÍÏ²ò¡¦¾Æ·ëÍÑµ¡´ï¤Ê¤É¤ÏÃæ¹ñ¾¦Ì³¾Ê¤Îµö²Ä¤ò¼õ¤±¤Æ¤³¤½Í¢½Ð¤Ç¤¤ë¡£
Í¢Æþ¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤Ï¤Þ¤ºÍ¢½Ð¹ñ¡Ê¼ç¤ËÃæ¹ñ¡Ë¤Ç1¼¡ÀöÎý¡¦²Ã¹©²áÄø¤ò½ª¤¨¤ë¤¬¡¢¹ñÆâ´ë¶È¤¬Í¢Æþ¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤ò±Êµ×¼§ÀÐ¤Ë²Ã¹©¤¹¤ë¤Ë¤ÏÊ£»¨¤Ê²áÄø¤ò¤µ¤é¤ËÆ§¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¡1700ÅÙ°Ê¾å¤Î¹â²¹¿¿¶õÍÏ²òÏ§¤Ç¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤òÍÏÍ»¡¦º®¹ç¢¥¹¥È¥ê¥Ã¥×¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡ÊÀèÃ¼ÎäµÑµ»½Ñ¡Ë¹©Ë¡¤ÇËÀ·ÁÂÖ¤Ë¸ÇÂÎ²½£¿åÁÇÊ´ºÕµ¡¤Ç2¡Á3¥Þ¥¤¥¯¥í¥á¡¼¥¿¡¼¡Êum¡Ë¤ÎÈùºÙÎ³»Ò¤ËÅ¾´¹¤¼§¾ì¥×¥ì¥¹ÁõÃÖ¤ÇÀ®·ÁÂÎ·ÁÀ®¥1000ÅÙ°Ê¾å¤Î¾Æ·ëÏ§¤Ç¼§ÀÐ¤ÇÀ½Â¤¤¹¤ë²áÄø¤À¡£
³ÆÃÊ³¬¤ËÉ¬Í×¤ÊÁõÈ÷¤ÎÂçÈ¾¤¬Ãæ¹ñ»º¤À¡£¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤Î¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤Î69¡ó¤òÀ¸»º¤¹¤ëÃæ¹ñ¤Ï´ØÏ¢ÁõÈ÷¤Î90¡ó°Ê¾å¤òÀ¸»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ»ºÁõÈ÷¤òÆ³Æþ¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¹©¾ì¤Î±¿±Ä¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤ÎÍ¢½ÐÅýÀ©¤ÏÁ´ÌÌÅª¤ÊÍ¢½Ð¶Ø»ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·ÁõÈ÷¤Î»ÈÍÑ¤òÅö¶É¤¬¾ÜºÙ¤Ë¿³ºº¤¹¤ë¤¿¤áÄÌ´Ø²áÄø¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ê¡¢Í¢ÆþÎÌ¤¬¸º¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£ÆÃ¤Ë¾ÃÌ×¤¹¤ëÀßÈ÷¤¬ÌäÂê¤À¡£Îã¤¨¤ÐÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¶îÆ°¥â¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¤ÎÉ¬¿ÜÉôÉÊ¤Î±Êµ×¼§ÀÐ¤Ë¤Ï·Ú¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤Î¥Í¥ª¥¸¥à¡ÊNd¡Ë20¡Á30¡ó¤È½Å¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤Î¥¸¥¹¥×¥í¥·¥¦¥à¡ÊDy¡Ë10¡ó¡¢Å´60¡Á70¡ó¤¬Æþ¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤òÍÏ¤«¤¹¤Î¤ËÉ¬Í×¤ÊÍÏ²òÏ§ÂÑÇ®ÍÆ´ï¤Î¾ì¹ç¡¢5¡Á6²ó»ÈÍÑ¤¹¤ì¤Ð¼è¤êÂØ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£ÉÔ½ãÊª¤¬ÆâÊÉ¤ËÉÕ¤¤¤Æ»ÈÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£±Êµ×¼§ÀÐ¤òÀ¸»º¤¹¤ëÃæ¾®´ë¶È¤ÎÌò°÷¤Ï¡ÖÍÏ²òÏ§ÂÑÇ®ÍÆ´ï¤ÏÃæ¹ñ¤«¤é100¡óÍ¢Æþ¤¹¤ë¤¬¡¢Å¬»þ¤ËÍ¢Æþ¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤ÐÀ¸»º¤Ë»Ù¾ã¤¬À¸¤¸¤ë¡×¤È¤·¡ÖÆüËÜ¤âÍÏ²òÏ§ÂÑÇ®ÍÆ´ï¤òÀ¸»º¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤¬¡¢±ß³ê¤ËÅ¬Àµ²Á³Ê¤Ç¶¡µë¤µ¤ì¤ë¤«¤ÏÌ¤ÃÎ¿ô¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
12·î1Æü¤«¤éÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ëÃæ¹ñ¾¦Ì³¾Ê¤Î¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹°è³°Í¢½ÐÀ©¸Âµ¬Äê¤â¹ñÆâ´ë¶È¤ËÂ¤«¤»¤È¤Ê¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Ï4·î¡¢½Å¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹7¼ï¤òÍ¢½Ð¤¹¤ëÃæ¹ñ´ë¶È¤À¤±¤òÍ¢½ÐÅýÀ©ÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÏÃæ¹ñ»º¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤Ç²Ã¹©À½ÉÊ¤òÀ¸»º¤¹¤ë³¤³°´ë¶È¤âÅýÀ©ÂÐ¾Ý¤Ë´Þ¤á¤¿¡£Ãæ¹ñ»º¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤¬0¡¥1¡ó°Ê¾å´Þ¤Þ¤ì¤¿±Êµ×¼§ÀÐ¤Ê¤É´°À®ÉÊ¤¬Âè3¹ñ¤ËÍ¢½Ð¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢¤½¤ÎÍÑÅÓ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
·³»öÍÑÍ¢½Ð¤Î¾ì¹ç¤Ï¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹Í¢½Ð¤¬¸»Àô¶Ø»ß¤µ¤ì¡¢Ì±´ÖÍÑ¤Î¾ì¹ç¤Ï·ïÊÌ¤Ë¿³ºº¤ò¼õ¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£´Ú¹ñºàÎÁ¸¦µæ±¡¤Î¥¥à¡¦¥Æ¥Õ¥óÇî»Î¤Ï¡ÖÈ¾Æ³ÂÎ¤ä¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë´ØÏ¢ÁõÈ÷¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹À½ÉÊ¤Þ¤ÇÃæ¹ñ¤¬ÅýÀ©ÈÏ°Ï¤Ë´Þ¤á¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¡×¤È¤·¡Ö³Ë¿´ÀèÃ¼»º¶ÈÁ´ÈÌ¤Ë¤ï¤¿¤ê¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤òÀïÎ¬Éð´ï²½¤¹¤ëÆ°¤¡×¤È²ò¼á¤·¤¿¡£
¹ñÆâ´ë¶È¤Î¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹Í¢Æþ¤¬¤µ¤é¤ËÆñ¤·¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£4·î°ÊÁ°¤Þ¤Ç1½µ´Ö¤À¤Ã¤¿Í¢Æþ¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹ÄÌ´Ø´ü´Ö¤Ï1¼¡µ¬À©°Ê¹ß2¥«·î°Ê¾å¤Ë±ä¤Ó¡¢2¼¡µ¬À©¤¬»Ï¤Þ¤ë12·î1Æü¤«¤é¤Ï»ö¼Â¾åÌµ´ü¸Â¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤¢¤ëÃæ¾®´ë¶È¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¾¦Ì³¾Ê¤Ï½ñÎà1Ëç¤¬È´¤±¤Æ¤âÍ¢½Ð¿³ºº¤ò2¥«·î°Ê¾åÃÙ±ä¤µ¤»¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¡Ö¿³ºº¤òÄÌ²á¤·¤Æ¤â·î´ÖÉ¬Í×ÎÌ¤Î2¡Á3¡ó¿å½à¤Î¶Ë¾¯ÎÌ¤À¤±¤òµöÂú¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È·üÇ°¤òÉ½¤·¤¿¡£
À¯ÉÜ¤ÏÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤ÀÌÀ³Î¤Ê²ò·èºö¤Ï½Ð¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¹ñ²È°ÂÊÝ¼¼¤Ï15Æü¡¢¥ª¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥å¹ñ²È°ÂÊÝ¼¼Âè3¼¡Ä¹¤Î¼çºË¤Ç¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó´ØÏ¢·ÐºÑ°ÂÊÝ·ü°ÆÅÀ¸¡²ñµÄ¤ò³«¤¤¤¿¸å¡¢¡Ö¹ñÆâ¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¼ûµë¸½¶·¤òÅÀ¸¡¤·¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó°ÂÄê²½·×²è¤òÊä´°¡¦È¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¥½¥¦¥ëÂç¤Î¥«¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥·¥ó¡¦¥¨¥Í¥ë¥®¡¼»ñ¸»¹©³Ø²Ê¶µ¼ø¤Ï¡ÖÊÆ¹ñ¡¦ÆüËÜ¤¬¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹À¸»º´ë¶È¤Ë½Ð»ñ¤·¤Æ¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤òºÆ·ú¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢´Ú¹ñ¤â¸ÄÊÌ´ë¶È¤À¤±¤ËÇ¤¤»¤ºÀ¯ÉÜ¤¬Ä¾ÀÜ¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó³È½¼¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤¡×¤È¤·¡ÖÇÑ¼§ÀÐ¤«¤é¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤ò²ó¼ý¤¹¤ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëµ»½Ñ»Ù±ç¤Ê¤ÉÄ¹´üÅª¤ÊÂÐºö¤âÊ»¹Ô¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£