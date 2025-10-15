2025年に開校3年目を迎えた神山まるごと高専では、10月25日と26日に文化祭が行われます。



起業家を目指して全国から集まった学生たちの手による文化祭、一体どんなイベントになるのか。



学生たちの準備の様子を取材してきました。

■「文化祭の枠を壊すような」

（文化祭実行委員長2年・髙橋空知さん）

「4500人ほどの町に3000人呼びたいと思っていて、文化祭の枠を壊すような新しい文化祭を目指して、学生一同頑張っています」

■準備作業 真っ只中

開校3年目を迎えた神山まるごと高専。



全国でも珍しい、私立の高等専門学校です。



全国から集まった、テクノロジーやデザインを学ぶ約120人の学生は今、10月25日・26日に迫った文化祭「まるごと祭」に向け、準備作業の真っ最中です。

■体験型プロジェクションマッピング

（記者）

「こちらの教室で何か用意されているみたいです。ちょっと覗いてみましょう」

「何か手を動かしていますね、今何されていらっしゃるんですか」



（神山まるごと高専2年・永楽蒼弥さん）

「まるごと祭の展示の一環で、テック展示を製作しています」



2年生の永楽蒼弥さんと鈴木晴太さんが製作しているのは、体験型プロジェクションマッピングの展示です。



アートを通じてテクノロジーを体験し、身近に感じてもらいたいと、2025年7月から構想を練りはじめました。



夏休みや放課後を使って作ってきた展示、さっそく、記者も体験させてもらいました。

（神山まるごと高専2年・鈴木晴太さん）

「パーの状態で指を両手でつまんでもらえますか。そうすると花がくっきり映ると思います」

「人差し指を動かしていくと、花が荒くなって粒子になるんですね」

（記者）

「手を動かしたり開いたり、閉じたり振ったりすると、お花の色とか形とかが変わって」

「なんだか魔法を使っているみたいで、とっても面白いです」



カメラで手の骨格を認証し、自分の手を動かすと、CGで作られたお花が色や形を変えます。



（神山まるごと高専2年・鈴木晴太さん）

「3Dのオブジェクトを上下に左右することによって、見えなくなったり、見えるようになったりというのを表現しています」

（神山まるごと高専2年・永楽蒼弥さん）

「デバイスが多いので、そこの連携、データの送受信が難しいポイントです」



（神山まるごと高専2年・鈴木晴太さん）

「テクノロジーへの偏見、難しそう、派手な物じゃないっていう偏見をなくしたいと思っています」



■ＡＩで15歳に若返り？

こちらにも、パソコンを持ち寄った学生たち。



一体、何をしているんでしょうか。



（神山まるごと高専3年・中本慧思さん）

「今は文化祭のアプリ開発のミーティングをしています」



（記者）

「どんなアプリですか」



（神山まるごと高専3年・中本慧思さん）

「決済機能とか体験の拡張をするような、楽しい機能がたくさんついたアプリを作っています」





こちらのアプリではなんと、AIによって15歳に若返った写真を使い、学生証が発行できます。

■豊成アナウンサーが体験

豊成アナウンサーの写真で実験してもらいました。



写真を登録すると…。



このとおり。



来場した年配の方にも、学生時代に戻った気分で文化祭を楽しんでもらいたいと、企画したそうです。



こうしたテクノロジーを駆使した展示のほかに、神山町ならではの企画も。

■地元の伝統行事を復活

（文化祭実行委員長 2年・髙橋空知さん）

「棒搗きをやっていたという歴史の写真を見て、やりたいって思って」

「神山町の皆さんの力をお借りして、再現するような形で」

「棒搗き」はもともと住居などを建てる際、地面を固めるために行われた作業でしたが、大正時代に入ってから、持ち上げた丸太の高さを競う競技へと進化しました。



今回の文化祭では、この神山町の伝統行事を復活させます。

■町民と一緒に

（文化祭実行委員長 2年・髙橋空知さん）

「学生たち神山町民の方、一緒に事をおこしたりとか」

「一緒に何かをしていくこと自体が、すごい大切なのかなと思います」

テクノロジーと地域の伝統が融合した、ここにしかない文化祭。



本番に向け、学生たちの準備はいよいよ大詰めです。



神山まるごと高専の文化祭「まるごと際」は、10月25日と26日に行われます。