´ë¶È¤ò¸«¤ë¡È³°¤ÎÌÜ¡É¤È¡ÈÃæ¤ÎÌÜ¡É¡ÄM&A¤ÎÀ®¸ù¤òº¸±¦¤¹¤ë¡Ö´ë¶ÈÄ´ºº¡×¤Î2¤Ä¤Î»ëÅÀ¤È¤Ï¡©¡Ú¸øÇ§²ñ·×»Î¤¬²òÀâ¡Û
M&A¡Ê´ë¶È¤Î¹çÊ»¡¦Çã¼ý¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Çã¤¤¼ê´ë¶È¤¬ÂÐ¾Ý´ë¶È¤Î¡ÖËÜÅö¤Î²ÁÃÍ¡×¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢É½ÌÌÅª¤ÊºâÌ³¥Ç¡¼¥¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ö¶È¹½Â¤¤ä¶¥Áè´Ä¶¤òÂ¿ÌÌÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¥Ç¥å¡¼¡¦¥Ç¥£¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¡Ê»ö¶È¥Ç¥å¡¼¥Ç¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÄ´ºº¤Ë¤Ï¡¢¡Ö³°Éô·Ð±Ä´Ä¶¤ÎÄ´ºº¡×¤È¡ÖÆâÉô·Ð±Ä»ñ¸»¤ÎÄ´ºº¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î½ÅÍ×¤Ê»ëÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÄ´ºº¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÌÜÅª¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë°ã¤¦¤Î¤«¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¸øÇ§²ñ·×»Î¡¦ÀÇÍý»Î¤Î´ßÅÄ¹¯Íº»á¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö³°Éô·Ð±Ä´Ä¶¤ÎÄ´ºº¡×¤È¡ÖÆâÉô·Ð±Ä»ñ¸»¤ÎÄ´ºº¡×¤Î°ã¤¤¤È¤Ï¡©
M&A¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¥Ç¥å¡¼¡¦¥Ç¥£¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¡ÊBusiness Due Diligence¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý´ë¶È¤Î»ö¶È²ÁÃÍ¤òÂ¿³ÑÅª¤ËÉ¾²Á¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¡Ö³°Éô¤Î»ö¶È´Ä¶¡×¡ÖÆâÉô¤Î·Ð±Ä»ñ¸»¡×¡Ö¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÅý¹ç¡¦¥Ç¡¼¥¿°Ü¹Ô¤Î³ÎÇ§¡×¡Ö¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Î»ëÅÀ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ê£¿ô¤ÎÂ¦ÌÌ¤«¤éÄ´ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÆÃ¤Ë½ÅÍ×¤È¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö³°Éô·Ð±Ä´Ä¶¤ÎÄ´ºº¡×¤È¡ÖÆâÉô·Ð±Ä»ñ¸»¤ÎÄ´ºº¡×¤Ç¤¹¡£Î¾¼Ô¤Ï¤È¤â¤Ë»ö¶È²ÁÃÍ¤ÎÉ¾²Á¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä´ºº¤ÎÊýË¡¤äÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Î¿ÞÉ½¡Ï³°Éô·Ð±Ä´Ä¶¤ÎÄ´ºº¤ÈÆâÉô·Ð±Ä»ñ¸»¤ÎÄ´ºº¤ÎÁê°ãÅÀ
³°Éô·Ð±Ä´Ä¶¤ÎÄ´ºº¡½¡½»Ô¾ì¤È¶¥Áè¹½Â¤¤ò¸«¶Ë¤á¤ë
³°Éô·Ð±Ä´Ä¶¤ÎÄ´ºº¤È¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý´ë¶È¤ò¼è¤ê´¬¤¯¡Ö»Ô¾ì¡×¤ä¡Ö¶¥¹ç´Ä¶¡×¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¤½¤Î»ö¶È¤¬¾ÍèÅª¤ËÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ç¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î3¤Ä¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º1¤ÄÌÜ¤Ï¡¢»Ô¾ì´Ä¶¤ÎÇÄ°®¤Ç¤¹¡£»Ô¾ì¤¬º£¸åÀ®Ä¹¤¹¤ë¤Î¤«¡¢À®Ä¹¤ÎÍ×°ø¤Ï²¿¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¿·¤·¤¤»Ô¾ì¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤É¤ÎÄøÅÙ¤Î³ÈÂçÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¿·µ¬»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¡¼¥¿¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢²¾Àâ¤È¸¡¾Ú¤ò·«¤êÊÖ¤¹¿µ½Å¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
2¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¶È³¦¹½Â¤¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ç¤¹¡£Çä¤ê¼ê¤ÈÇã¤¤¼ê¤ÎÎÏ´Ø·¸¤ä¡¢¿·µ¬»²Æþ´ë¶È¤ÎÆ°¤¡¢ÂåÂØÉÊ¤ÎÅÐ¾ì¤Ê¤É¤ò¸«¶Ë¤á¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¡×¤È¡Ö¤³¤ì¤«¤é¡×¤òÊ¬¤±¤Æ¹Í»¡¤·¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Î¶È³¦ºÆÊÔ¤äµ¬À©Æ°¸þ¡¢²Á³Ê¶¥Áè¤Î·ã²½¤Ê¤É¤òÍ½Â¬¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ3¤ÄÌÜ¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý´ë¶È¤Î¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡ÖKBF¡ÊKey Buying Factor¡§½ÅÍ×¤Ê¹ØÇãÍ×°ø¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£¸ÜµÒ¤¬¾¦ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÁª¤ÖºÝ¤Ë½Å»ë¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤òÆÃÄê¤·¡¢¤½¤ì¤¬¡ÖºÇÄã¸ÂËþ¤¿¤¹¤Ù¤¾ò·ï¡×¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¡Ö¶¥¹ç¤È¤Îº¹ÊÌ²½Í×°ø¡×¤Ê¤Î¤«¤ò¿µ½Å¤Ë¸«¶Ë¤á¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡ÖËÉÙ¤Ê¼ÂÀÓ¡×¤¬KBF¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤¬Ã±¤Ê¤ëÁ°Äó¾ò·ï¤Ê¤Î¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¸ÜµÒ¤¬ÂÐ¾Ý´ë¶È¤òÁª¤Ö·èÄêÍ×°ø¤Ê¤Î¤«¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆâÉô·Ð±Ä»ñ¸»¤ÎÄ´ºº¡½¡½ÁÈ¿¥¤Èµ»½Ñ¤Î¼ÂÂÖ¤ò¸«È´¤¯
ÆâÉô·Ð±Ä»ñ¸»¤ÎÄ´ºº¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý´ë¶È¤ÎÆâÉô¹½Â¤¤ä±¿±ÄÂÎÀ©¡¢µ»½ÑÎÏ¡¢¿Íºà¤ÎÇ½ÎÏ¤Ê¤É¤ò¾ÜºÙ¤ËÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÌÜÅª¤ÏÂç¤¤¯3¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Âè1¤Ë¡¢QCD¡ÊQuality¡¦Cost¡¦Delivery¡§ÉÊ¼Á¡¦¥³¥¹¥È¡¦Ç¼´ü¡Ë¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢¶¥¹çÂ¾¼Ò¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ²þÁ±¤Ç¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃµ¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£À½Â¤¶È¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢µ»½ÑÎÏ¤äÀ¸»º¸úÎ¨¤¬»ö¶È²ÁÃÍ¤Î¸»Àô¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÄ´ºº¤¬»ö¶È·×²è¤Î¼Â¸½²ÄÇ½À¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
Âè2¤Ë¡¢¸½¾ì¤äÁÈ¿¥¤ÎÌäÂêÅÀ¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢À½ÉÊ¤ÎÉÔÎÉÎ¨¤äÊÖÉÊÎ¨¡¢¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¾å¤Î¥ê¥¹¥¯¡¢¿Í»ö¡¦ÁÈ¿¥ÂÎÀ©¤Î²ÝÂê¤Ê¤É¤òÀö¤¤½Ð¤·¡¢»ö¶ÈÀ®Ä¹¤òË¸¤²¤ëÍ×°ø¤¬¤Ê¤¤¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£
Âè3¤Ë¡¢»ö¶È·×²è¤Î¼Â¸½À¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£²áµî¤Î¥³¥¹¥È¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¡¢º£¸å¤Î¥³¥¹¥È°Ý»ý¤ä¾å¾º¥ê¥¹¥¯¤òÉ¾²Á¤·¡¢À¸»ºÀ¸þ¾å¤ÎÍ¾ÃÏ¤äÀøºßÅª¤Ê¥Ü¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤òÆÃÄê¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Ê¬ÀÏ¤Ë¤è¤ê¡¢»ö¶È·×²è¤ÎÎ¢ÉÕ¤±¤È¤Ê¤ë¡Öº¬µò¤Î³Î¤«¤µ¡×¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢ÆâÉô·Ð±Ä»ñ¸»¤ÎÄ´ºº¤Ï½é´üÃÊ³¬¤Ç¤Î¼Â»Ü¤¬Æñ¤·¤¤¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£¾ðÊó¤Î³«¼¨ÈÏ°Ï¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢½½Ê¬¤ËÄ´ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë°Æ·ï¤Ï·è¤·¤ÆÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÂÐ¾Ý»ö¶È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄ´ºº¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏÊÑ¤ï¤ë
³°Éô´Ä¶¤ÈÆâÉô»ñ¸»¤ÎÎ¾Ä´ºº¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤â¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¥Ç¥å¡¼¡¦¥Ç¥£¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥×¥í¥»¥¹¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä´ºº¤Î½ÅÅÀ¤Ï»ö¶È¤ÎÀ¼Á¤äÀ®Ä¹ÃÊ³¬¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Çä¾å¤ÎÂ¿¤¯¤ò¾¯¿ô¤ÎÂç¸ý¼è°úÀè¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¼è°ú´Ø·¸¤¬º£¸å¤â·ÑÂ³¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÆÃÄê¸ÜµÒ¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ä¶È³¦¹½Â¤¤ÎÊÑ²½¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢»ö¶È¤ÎÆÃÀ¤ä¥ê¥¹¥¯¹½Â¤¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¤É¤Î»ëÅÀ¤ò¤è¤ê¿¼¤¯·¡¤ê²¼¤²¤ë¤Ù¤¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¥Ç¥å¡¼¡¦¥Ç¥£¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤ÎÀ®ÈÝ¤òÊ¬¤±¤ë½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
´ßÅÄ ¹¯Íº
¸øÇ§²ñ·×»Î¡¿ÀÇÍý»Î¡¿¹ÔÀ¯½ñ»Î¡¿ÂðÃÏ·úÊª¼è°ú»Î¡¿Ãæ¾®´ë¶È¿ÇÃÇ»Î¡¿1µé¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°µ»Ç½»Î¡¿¹ñºÝ¸øÇ§Åê»ñ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡ÊÆüËÜ¾Ú·ô¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¶¨²ñÇ§Äê¡Ë