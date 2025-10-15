¶ÛµÞÅÐÈÄÄ¾¸å¡Äºå¿Àº¸ÏÓ¤ò½±¤Ã¤¿¡È°Ì´¡É¡¡¥Á¥é¤Ä¤¯»ÄÁü¡¢¹Å¤¯¤Ê¤ëÂÎ¡Ö²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤â¸À¤¤Ìõ¡×
¡¡ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Ç¡Ä¡Ä¡£¹ª¤ß¤ÊÅêµå½Ñ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤¿¸µºå¿Àº¸ÏÓ¤ÎÅò½®ÉÒÏº»á¡ÊÌîµåÉ¾ÏÀ²È¡Ë¤¬°ìµ¤¤ËÌö¿Ê¤·¤¿¤Î¤Ï2Ç¯ÌÜ¤Î1992Ç¯¤À¡£¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤òÃ£À®¤·¤¿6·î¤È¡¢2»î¹çÏ¢Â³´°Éõ¾¡Íø¥Þ¡¼¥¯¤Î9·î¤Ë¤Ï·î´ÖMVP¤ò¼õ¾Þ¡£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï11¾¡8ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.82¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤òÍ¥¾¡¤Ë¤ÏÆ³¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥ä¥¯¥ë¥È¤È·ã¤·¤¤VÁè¤¤¤òÅ¸³«¤·¤¿¤Ê¤«¡¢10·î¤Ë¤ÏÄËº¨¤Î¥ê¥ê¡¼¥Õ¼ºÇÔ¤Î¿É»À¤ò¤Ê¤á¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ïº£¤Ç¤â¡Ä¡Ä¡×¤È¿°¤ò³ú¤ó¤À¡£
¡¡ËÜµòÃÏ¡¦¹Ã»Ò±à¤Î¥é¥Ã¥¡¼¥¾¡¼¥ó¤¬Å±ÇÑ¤µ¤ì¤¿1992Ç¯¤Îºå¿À¤Ï¡¢µµ»³ÅØ³°Ìî¼ê¤È¿·¾±¹ä»Ö³°Ìî¼ê¤Î¡Èµµ¿·¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¡É¤Ç¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢¤¢¤È¾¯¤·¤Ç¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÇ¯¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ïº¸ÏÓ¡¦ÃçÅÄ¹¬»ÊÅê¼ê¤Î14¾¡¤Ë¼¡¤°¡¢11¾¡¤òµó¤²¤¿¤Î¤¬Åò½®»á¤À¡£6·î14Æü¤Î¹ÅçÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ç»Ë¾å58¿ÍÌÜ¤Î¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤òÃ£À®¤·¡¢¤½¤ÎÀª¤¤¤Ï²ÃÂ®¡£¡Ö³Î¿®¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¡£
¡¡¥Î¡¼¥Î¡¼Ã£À®»î¹ç¤«¤é¥Õ¥©¡¼¥¯¤òÂ¿Åê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¡ÊÊá¼ê¤Î¡ËÌÚ¸Í¡Ê¹îÉ§¡Ë¤µ¤ó¤«¤é¡Ø¥Ù¡¼¥¹ÈÄ¤Ë¥ï¥ó¥Ð¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÅê¤²¤ÆÍè¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È»×¤¦¡£¥·¥ç¡¼¥È¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤ä¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢¤¢¤Î¡Ê¥Î¡¼¥Î¡¼¤Î¡Ë¥²¡¼¥à¡£¤½¤³¤«¤é¥Õ¥©¡¼¥¯¤¬¾¡Ééµå¤È¤·¤Æ»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡£6·î¤ÏÌµ½ý¤Î3¾¡0ÇÔ¤Ç·î´ÖMVP¡£¤µ¤é¤Ë½ªÈ×¤Î9·î¤â·î´ÖMVP¤ÈÂç³èÌö¤·¤¿¡£
¡¡9·î10Æü¤Î¹ÅçÀï¡Ê¹Åç¡Ë¤Ç¤Ï½é¤ÎÌµ»Íµå´°Éõ¤Ç9¾¡ÌÜ¡£9·î16Æü¤Î¹ÅçÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ç¤Ï½é¤Î2·å10¾¡ÌÜ¤ò2»î¹çÏ¢Â³´°Éõ¾¡Íø¤Ç¤Ä¤«¤ó¤À¡£¡Ö¤¢¤Î¡Ê10¾¡¤Î¡Ë»þ¤Ï¿·¾±¤Î¥µ¥è¥Ê¥é2¥é¥ó¡Ê¤Ç2-0¡Ë¡£¡È¿·¾±¥Ç¡¼¡É¤Ç¤·¤¿¡£¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ê8²ó2»à¡ËËþÎÝ¤ÇÂç¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ê¹Åç¤Î¡Ë»³ºêÎ´Â¤¤µ¤ó¤Î¥»¥ó¥¿¡¼Á°¤ÎÂÇµå¤òÈô¤Ó¹þ¤ó¤ÇÊá¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡£
¡¡¿·¾±¤Ï¤½¤ÎÇ¯¤Î7·î¤«¤é¥»¥ó¥¿¡¼¤ò¼é¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Åò½®»á¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤ÇÊá¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¤¹¤´¤¤¶¯¸ª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥»¥«¥ó¥É¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬¤«¤¨¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤éËÜÅö¤Ê¤é1ÅÀÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤â¤¦1²ó¾¡Éé¤Ç¤¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¤¹¤´¤¯½õ¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤ë¡£¡Ö¤¢¤Î¼éÈ÷¤Ï¥à¥Á¥ã¥¯¥Á¥ãÂç¤¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤¨¤²¤Ä¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£¤Ç¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÌ¾¼ê¤¬¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¿·¾±°Ê¾å¤Ï½Ð¤Æ¤¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Û¤É¤À¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤â¾å¤²Ä¬¥à¡¼¥É¤Ç9·îÃæ½Ü¤Ë¤Ï¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£7Ï¢¾¡¤Ç2°Ì¤Ë3¥²¡¼¥àº¹¤ò¤Ä¤±¡¢°µÅÝÅª¤ËÍÍø¤Ê¾õ¶·¤ÇÍ¥¾¡¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢9·î22Æü¤«¤é4Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤ÆÎ®¤ì¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£10·î4Æü¤«¤é¤Ï5Ï¢ÇÔ¡£¥ä¥¯¥ë¥È¤Ë¤Þ¤¯¤é¤ì¤Æ¤ÎV°ï¤À¡£¤½¤ì¤ÏÅò½®»á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â²ù¤·¤¤»×¤¤½Ð¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Öº£¤Ç¤â¡¢¤¢¤½¤³¤ÇÍ¥¾¡¤Ç¤¤¿¤è¤Ê¤¡¤Ã¤Æ»×¤¦¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Í¡Ä¡Ä¡×¡£
¡Ö10¡¦7¡×¤È¤ÎÆ±Î¨¼ó°ÌÂÐ·è¤ÇÄËº¨¤ÎÅêµå¡ÖÈó¾ï¤Ë²ù¤·¤¤¡×
¡¡ÌµÇ°¤Î»×¤¤¤¬Êç¤ë¤Î¤ÏÆ±Î¨¼ó°ÌÂÐ·è¤È¤Ê¤Ã¤¿10·î7Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¡£3-1¤Î9²óÎ¢1»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡¢Åò½®»á¤ÏÀèÈ¯¡¦Ãæ¹þ¿Åê¼ê¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂåÂÇ¡¦È¬½Å³ß¹¬ÍºÊá¼ê¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¤ÆËþÎÝ¤È¤·¤Æ¡¢¼¡ÂÇ¼Ô¤Î¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥Ñ¥ê¥Ç¥¹ÆâÌî¼ê¤Ë¤Ï¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤¬1µå¤âÆþ¤é¤º¤Î²¡¤·½Ð¤·»Íµå¡£1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¤Æ¹ßÈÄ¤·¤¿¡£3ÈÖ¼ê¤ÎÃæÀ¾À¶µ¯Åê¼ê¤âÂÇ¤¿¤ì¤ÆµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¡£ºå¿À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÄËº¨¤ÎÇÔÀï¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤â¤¦²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤â¸À¤¤Ìõ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÂåÂÇ¤ÇÈ¬½Å³ß¤µ¤ó¤¬½Ð¤Æ¤³¤é¤ì¤¿»þ¤Ë¡¢Á°È¾ºÇ½ªÀï¤ËÂÇ¤¿¤ì¤¿¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤¬¥Ð¡¼¥ó¤È½Ð¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡£¤½¤ÎÇ¯¤Î7·î16Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê²¬»³¡Ë¤ÇÀèÈ¯¡¦Åò½®»á¤Ï2-1¤Î8²ó¤ËÂåÂÇ¡¦È¬½Å³ß¤ËµÕÅ¾2¥é¥ó¤òÈïÃÆ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î»î¹ç¤ÏÄ¾¸å¤ËÌ£ÊýÂÇÀþ¤¬ºÆµÕÅ¾¤·¤Æ¾¡ÍøÅê¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡Ö10¡¦7¡×¤ÎÂç°ìÈÖ¡¢2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î1»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Ç¤Î¥ê¥ê¡¼¥Õ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¡¢¤½¤Î²¬»³¤Î¥·¡¼¥ó¤¬Ç¾Î¢¤Ë¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡È¤³¤³¤ÇÈ¬½Å³ß¤µ¤ó¤Ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¤éµÕÅ¾¤«¤¡¡É¤È¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¹Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Ç¡¢¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤Ç¡Ä¡Ä¡×¡£ºå¿À¡¦ÃæÂ¼¾¡¹´ÆÆÄ¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Þ¤ÇÍè¤¿¤¬¡Ö¡Ø»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤±¡Ù¤È¤Ï¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¤â¤Ï¤äÊ¿¾ï¿´¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£Â³¤¯¥Ñ¥ê¥Ç¥¹¤Ë²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤òÍ¿¤¨¤Æ¸òÂå¡£¡Ö¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤¬¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë¤â¡¢µ»ÎÌÅª¤Ë¤âÂ¤é¤ó¤«¤Ã¤¿¤ó¤ä¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Åò½®»á¤Ï10·î3Æü¤ÎÂçÍÎÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ç11¾¡ÌÜ¤È¤Ê¤ë´°Éõ¾¡Íø¤òµó¤²¡¢¡Ö10¡¦7¡×¤Ï¤½¤³¤«¤éÃæ3Æü¤Ç¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤½¤ì¤Þ¤ÇÄ´»Ò¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï³Î¤«¤À¤·¡¢Ä´»Ò¤Î¤¤¤¤¿Í¤ò»È¤¦¤Î¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤â¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¤Í¡£¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ç¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤Ï²¿¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤¢¤½¤³¤ÇÉÝ¤¤¤Î¤ÏÄ¹ÂÇ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Í¡£³°Ìî¡Êµ¾À·¡Ë¥Õ¥é¥¤¤Ç1ÅÀ¤À¤Ã¤¿¤é¡¢Á´Á³²¿¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡Ä¡Ä¡×¤È¤ä¤Ï¤ê²ù¤·¤½¤¦¤ËÏÃ¤¹¡£
¡¡¥ê¥ê¡¼¥Õ¼ºÇÔ¤«¤éÃæ2Æü¤Ç10·î10Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤ËÀèÈ¯¤·¤¿¤¬¡¢½é²ó¤Ë¸ÅÅÄÆØÌéÊá¼ê¤ËÀèÀ©Å¬»þÂÇ¤òµö¤·¡¢2²ó¤Ë¤Ï¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥¦¥¨¥ëÆâÌî¼ê¤Ë¥½¥í¥¢¡¼¥Á¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¡£2²ó2¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤·¡¢ÇÔÀïÅê¼ê¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î»î¹ç¤Ç¥ä¥¯¥ë¥È¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ö¡Ê10¡¦7¤«¤é¡Ë¤ä¤êÊÖ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£1²ó¤Ï¸ÅÅÄ¤Ë¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò¥»¥ó¥¿¡¼Á°¤Ø¡£2²ó¤Ï¡Ê¥Ï¥¦¥¨¥ë¤Ë¡Ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¥é¥¤¥È¤Ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡6·î¤Ë¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤É11¾¡¤òµó¤²¤ÆÂçÌö¿Ê¤Î¥×¥í2Ç¯ÌÜ¤Ï¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò·Ð¸³¤·¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Þ¤¡10·î¤Î·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¼«Ê¬¤Ç¤·¤Ç¤«¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤â¤¦¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Èó¾ï¤Ë²ù¤·¤¤¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â¿½¤·Ìõ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ë¤â¤â¤Á¤í¤ó¡Ä¡Ä¡×¡£¤¢¤È¤ï¤º¤«¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¿¤É¤ê¤Ä¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿Í¥¾¡¡£¤¢¤ì¤«¤é30Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤â²ù¤·¤¤¤â¤Î¤Ï²ù¤·¤¤¡£¤½¤ì¤âËº¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ê»³¸ý¿¿»Ê / Shinji Yamaguchi¡Ë