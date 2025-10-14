¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜ¤ÎÂç¶âÀ±¤Î½Ö´Ö¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÁª¼ê¤ÏÊòÁ³¡¡¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤é²¤½£Ì¾Ìç¥¹¥¿¡¼½¸ÃÄ¤Ë´ñÀ×
¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡ÊFIFA¥é¥ó¥¯19°Ì¡Ë¤Ï14Æü¡¢Åìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡ÊÆ±6°Ì¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¡¢3-2¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£Á°È¾2¼ºÅÀ¤ÈÎôÀª¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¤Ë°ìµó3ÆÀÅÀ¤ÇµÕÅ¾¡£²áµî¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¤È¤ÎÄÌ»»ÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï0¾¡2Ê¬¤±11ÇÔ¡£AÂåÉ½¤Ç¤Ï»Ë¾å½é¤Î¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡µ×ÊÝ·ú±Ñ¡¢Æ²°ÂÎ§¡¢¾åÅÄåºÀ¤¤é¤ò¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤·¤¿ÆüËÜ¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç»Ë¾åºÇÂ¿¤Î5ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ë²¦¹ñ¥Ö¥é¥¸¥ëÁê¼ê¤Ë·èÄêµ¡¤òºî¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢µÕ¤ËÁ°È¾26Ê¬¡¢Æ±32Ê¬¤ÈÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¼ºÅÀ¤·¡¢2ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ÇÁ°È¾¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÌðÊó¤¤¤¿¤¤ÆüËÜ¤Ï¸åÈ¾7Ê¬¡¢Áê¼êDF¤Î¥ß¥¹¤òÆÍ¤¤¤¿ÆîÌîÂó¼Â¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç1ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤È¡¢Î®¤ì¤ÏÆüËÜ¤Ø¡£·Þ¤¨¤¿Æ±17Ê¬¡¢µ×ÊÝ¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÅêÆþ¤µ¤ì¤¿°ËÅì½ãÌé¤Î¥¯¥í¥¹¤òÃæÂ¼·ÉÅÍ¤¬¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤Æ2-2¤ÎÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤ÉÕ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¸åÈ¾26Ê¬¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤«¤é¾åÅÄ¤Î¥Ø¥Ã¥É¤¬·è¤Þ¤ê¡¢µÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£½ªÈ×¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÈ¿·â¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¹ñ¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÉÔ³Ð¡£Ãæ·Ñ±ÇÁü¤Ç¤Ï¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡Ë¡¢¥«¥¼¥ß¡¼¥í¡Ê¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡Ë¤é²¤½£Ì¾Ìç¥¯¥é¥Ö¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤¿¤Á¤¬ÊòÁ³¤È¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë