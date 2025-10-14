ÃíÌÜ¤Î¿·Å¹¤ò°ìµó¤´¾Ò²ð¡ª 9·î¤Î¡ÖNew Open News¡×¥é¥ó¥¥ó¥°
ºÇ¿·¤Î¥°¥ë¥á¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿©¤Ù¥í¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¡£Ãæ¤Ç¤â¡ÖÃíÌÜ¤Î¿·Å¹¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡ÖNew Open News¡×¤ÎÏ¢ºÜ¤Ï¡¢µ»öËÜ¿ô¤âÂ¿¤¤¿Íµ¤´ë²è¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢9·î¤Î¡ÖNew Open News¡×¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¤âÆÉ¤Þ¤ì¤¿¿Íµ¤µ»ö¥é¥ó¥¥ó¥°TOP10¡Ê¢¨¡Ë¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡ª ¤Þ¤ÀÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢¨½¸·×´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î1Æü¡Á9·î30Æü
¡Ú10°Ì¡Û¥Á¥¯¥Ñ¥ë¥Ù¡¼¥°¥ë¡ÊÅìµþ¡¦½éÂæ¡Ë
Âè10°Ì¤Ï¡¢2025Ç¯8·î¡¢½éÂæ±Ø¤«¤éÅÌÊâ7Ê¬¤Û¤É¤Î¾ì½ê¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡Ö¥Á¥¯¥Ñ¥ë¥Ù¡¼¥°¥ë¡×¡£¿©´¶¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥Ù¡¼¥°¥ëÀìÌçÅ¹¤Ç¤¹¡£
¢¡¥Á¥¯¥Ñ¥ë¥Ù¡¼¥°¥ë
½»½ê : ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É4-41-10 103
TEL : ÉÔÌÀ¤Î°Ù¾ðÊó¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹
¡Ú9°Ì¡Û¥Ð¡¼¥«¥í ¥ë¡¼¥Ý¡ÊÅìµþ¡¦Çß¥±µÖ¡Ë
Âè9°Ì¤Ï¡¢2025Ç¯8·î¡¢Çß¥±µÖ±Ø¤«¤éÅÌÊâ1Ê¬¤È¤¤¤¦¹¥Î©ÃÏ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡¢µ¤·Ú¤ËÎ©¤Á´ó¤ì¤ë¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¡Ö¥Ð¡¼¥«¥í ¥ë¡¼¥Ý¡×¡£¡Ö¿©¤Ù¥í¥° ¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó TOKYO É´Ì¾Å¹¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÇò¶âÂæ¤Î¿Íµ¤¥â¥À¥ó¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¡ÖRAMA Çò¶â¡×¤Î2¹æÅ¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¥Ð¡¼¥«¥í ¥ë¡¼¥Ý
½»½ê : ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶èÇßµÖ1-25-2
TEL : 03-6413-1160
¡Ú8°Ì¡Û¥é¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¥É¡¼¥Ê¥Ä¿·½É ¥¤¥¤¥È¥ë¥ß¥ÍÅ¹¡ÊÅìµþ¡¦¿·½É¡Ë
Âè8°Ì¤Ï¡¢2025Ç¯9·î¡¢JR¿·½É±Ø²þ»¥Æâ¤Î¥¨¥¥Ê¥«¾¦¶È»ÜÀß¡ÖEATo LUMINE¡Ê¥¤¥¤¥È¥ë¥ß¥Í¡Ë¡×Æâ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡Ö¥é¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¥É¡¼¥Ê¥Ä¿·½É ¥¤¥¤¥È¥ë¥ß¥ÍÅ¹¡×¡£¹ñÆâ½é¤Î¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥ÈÀìÌçÅ¹¤È¤Ê¤ë¿·½ÉÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óËÉÙ¤Ê40¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥É¡¼¥Ê¥Ä¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡Randy¡Çs Donuts ¿·½É¥¤¥¤¥È¥ë¥ß¥ÍÅ¹
½»½ê : ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É3-38 EATo LUMINE JR¿·½É±ØB1F ²þ»¥Æâ¡ÊÀ¾²þ»¥ÊýÌÌ¡Ë
TEL : ÉÔÌÀ¤Î°Ù¾ðÊó¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹
¡Ú7°Ì¡ÛJÉRÔME KISSA CAFÉ¡ÊÅìµþ¡¦¿·ÉÙÄ®¡Ë
Âè7°Ì¤Ï¡¢2025Ç¯8·î¡¢¿·ÉÙÄ®±Ø¤«¤éÅÌÊâ1Ê¬¤È¤¤¤¦¹¥Î©ÃÏ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡ÖJÉRÔME KISSA CAFÉ¡×¡£¥â¥À¥ó¡¦¥¹¥Ñ¥Ë¥Ã¥·¥å¤ÎÀè¶î¤±¤Ç¤¢¤ê¡¢À¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ëJérôme Quilbeuf¡Ê¥¸¥§¥í¡¼¥à¡¦¥¥ë¥Ü¥Õ¡Ë»á¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥«¥Õ¥§¤Ç¤¹¡£
¢¡JÉRÔME KISSA CAFÉ
½»½ê : ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¿·ÉÙ2-13-7 ¥¿¥¤¥»¥¤¥·¥Æ¥£¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó
TEL : ÉÔÌÀ¤Î°Ù¾ðÊó¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹
¡Ú6°Ì¡Û¶äºÂ ±ê ÅÄ¤à¤é¡ÊÅìµþ¡¦Åì¶äºÂ¡Ë
Âè6°Ì¤Ï¡¢2025Ç¯8·î¡¢Åì¶äºÂ±Ø¤«¤éÅÌÊâ3Ê¬¤Î¾ì½ê¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿ÆüËÜÎÁÍýÅ¹¡Ö¶äºÂ ±ê ÅÄ¤à¤é¡×¡£¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¿Å¡ßÃº¡ß¤æ¤é¤®¡×¤Ç¡¢ÅÁÅýÅª¤Êµ»Ë¡¤È¸½ÂåÅª¤Ê´¶À¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿Í£°ìÌµÆó¤ÎÆüËÜÎÁÍý¤òÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
¢¡¶äºÂ ±ê ÅÄ¤à¤é
½»½ê : ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ6-12-12 ¥µ¥¯¥é¥Þ¡¼¥¯¥¹GINZA612 10F
TEL : 050-5456-6400
¡Ú5°Ì¡ÛBurger Revolution Tokyo Ï»ËÜÌÚ¥Æ¥é¥¹Å¹¡ÊÅìµþ¡¦Ï»ËÜÌÚ¡Ë
Âè5°Ì¤Ï¡¢2025Ç¯8·î¡¢Ï»ËÜÌÚ±Ø7ÈÖ½Ð¸ý¤«¤éÅÌÊâÌó1Ê¬¤Î¤È¤³¤í¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡ÖBurger Revolution Tokyo Ï»ËÜÌÚ¥Æ¥é¥¹Å¹¡×¡£¡ÖÏÂµí¤òÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¤ËÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢100¡ó¹ñ»ºÏÂµí¥Ñ¥Æ¥£¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼ÀìÌçÅ¹¤Ç¤¹¡£
¢¡Burger Revolution Tokyo Ï»ËÜÌÚ¥Æ¥é¥¹Å¹
½»½ê : ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ4-12-12
TEL : 050-5596-8597
¡Ú4°Ì¡Û¥¦¥ë¥Õ¥®¥ã¥ó¥°¡¦¥¹¥Æ¡¼¥¥Ï¥¦¥¹ ¹âÎØÅ¹¡ÊÅìµþ¡¦¹âÎØ¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤¡Ë
Âè4°Ì¤Ï¡¢2025Ç¯9·î¡¢JR¹âÎØ¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤±Ø²þ»¥¤«¤éÅÌÊâÌó1Ê¬¤Î¾¦¶È»ÜÀß¡Ö¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó¹âÎØ¡×¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡Ö¥¦¥ë¥Õ¥®¥ã¥ó¥°¡¦¥¹¥Æ¡¼¥¥Ï¥¦¥¹ ¹âÎØÅ¹¡×¡£Å¹ÊÞ¤ò¹½¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢Æ±»ÜÀß¡ÖLUFTBAUM¡Ê¥ë¥Õ¥È¥Ð¥¦¥à¡Ë¡×Æâ¡¢ÃÏ¾åÌó150m¤Î¹â¤µ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëºÇ¾å³¬¤Ç¤¹¡£
¢¡¥¦¥ë¥Õ¥®¥ã¥ó¥° ¥¹¥Æ¡¼¥¥Ï¥¦¥¹ ¹âÎØÅ¹
½»½ê : ÅìµþÅÔ¹Á¶è¹âÎØ2-21-1 ¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó¹âÎØ LUFTBAUM 29F
TEL : 050-5596-6203
¡Ú3°Ì¡Û¤È¤ó¤«¤Ä¤ï¤«ÍÕ¡¡É½»²Æ»¥Ò¥ë¥ºÅ¹¡ÊÅìµþ¡¦É½»²Æ»¡Ë
Âè3°Ì¤Ï¡¢´ØÅì1¹æÅ¹¤ÎÅìµþ¡¦ÉÍ¾¾Ä®Å¹¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯8·î¡¢É½»²Æ»¥Ò¥ë¥ºËÜ´Û3³¬¤Ë´ØÅì2¹æÅ¹¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡Ö¤È¤ó¤«¤Ä¤ï¤«ÍÕ É½»²Æ»¥Ò¥ë¥ºÅ¹¡×¡£Ê¡²¬¸©¤Î¡Ö¤È¤ó¤«¤Ä¤ï¤«ÍÕ¡×¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¹ÔÎó¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤ÇÍÌ¾¤Ê¿Íµ¤Å¹¤Ç¤¹¡£
¢¡¤È¤ó¤«¤Ä¤ï¤«ÍÕ
½»½ê : ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°4-12-10 É½»²Æ»¥Ò¥ë¥º 3F
TEL : 03-6447-4333
¡Ú2°Ì¡Ûlib¡ÊÅìµþ¡¦ÌçÁ°ÃçÄ®¡Ë
Âè2°Ì¤Ï¡¢2025Ç¯8·î¡¢ÌçÁ°ÃçÄ®±Ø¤«¤éÅÌÊâ2Ê¬¤Û¤É¤Î¾ì½ê¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡¢ÆüËÜ¤È¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿ÁÏºî¥Ó¥¹¥È¥í¡Ölib¡×¤Ç¤¹¡£
¢¡lib
½»½ê : ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èÉÙ²¬1-14-19 ¸þÅÂ¥Ó¥ë 1F
TEL : 050-5456-7886
¡Ú1°Ì¡ÛÆÚ²° Ä»»³ ¤è¤³¤Ï¤Þ¡Ê¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ¡Ë
Âè1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢2025Ç¯1·î¡¢²£ÉÍ±Ø¤ß¤Ê¤ßÅì¸ýÄ¾·ë¤Î¥¢¥½¥Ó¥ë1³¬¡¢¥¢¥½¥Ó¥ë²£ÃúÆâ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡ÖÆÚ²° Ä»»³ ¤è¤³¤Ï¤Þ¡×¡£¡ÈÊÆ¤¬¤¤¤¯¤é¤¢¤Ã¤Æ¤âÂ¤ê¤Ê¤¤¶Ë¸ü¤ÎÆÚ¸ª¥í¡¼¥¹Äê¿©¡É¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÎÄê¿©²°¤Ç¤¹¡£
¢¡ÆÚ²° Ä»»³ ¤è¤³¤Ï¤Þ
½»½ê : ¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¹âÅç2-14-9 ¥¢¥½¥Ó¥ë 1F
TEL : ÉÔÌÀ¤Î°Ù¾ðÊó¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹
¡Ö¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤È»×¤¦¥á¥Ë¥å¡¼¤ä¡Ö¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤È»×¤¦¤ªÅ¹¤Ï¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡© Â¾¤Ë¤âNew Open News¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢Æü¡¹ÏÃÂê¤Î¿·Å¹¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¿·¤¿¤Ê¤ªÅ¹³«Âó¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
