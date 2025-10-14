¡Ö¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥Ó¡×10·î18¡¦19Æü³«ºÅ¡¡Ìó100¥¹¥Æー¥¸¥¤¥Ù¥ó¥ÈÍ½Äê¡ÚÆÁÅç¡Û
À¼Í¥¤é¤Ë¤è¤ë¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Ç¡¢³¹¤¬¥¢¥Ë¥á¤ËÀ÷¤Þ¤ë¥¢¥Ë¥á¤Îº×Åµ¡Ö¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥Ó¡×¤¬10·î18Æü¤È19Æü¤Ë¡¢ÆÁÅç»ÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ë¥á¤Îº×Åµ¡Ö¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥Ó¡×¤Ï10·î18Æü¤È19Æü¤Ë¡¢Íõ¾ìÉÍ¸ø±à¤äÅì¿·Ä®¾¦Å¹³¹¤Ê¤É¡¢ÆÁÅç»ÔÃæ¿´Éô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ËÜ³ÊÅª¤Ê½©¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤Ï2Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¡¢º£²ó¤ÏÌó100¤Î¥¹¥Æー¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤ä¡ÖSPY¡ßFAMILY¡×¤ÎÀ¼Í¥¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ë¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤Û¤«¡¢¥¢¥Ë¥áÀ©ºî¤ÎÎ¢ÏÃ¤¬Ê¹¤±¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥¢¥Ë¥á¥½¥ó¥°¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿·Ä®Àî¿åºÝ¸ø±à¤¬¥³¥¹¥×¥ì¹¾ì¤È¤Ê¤ë¤Û¤«¡¢ÆÁÅç»ÔÆâ¤Î°û¿©Å¹¤ò¤á¤°¤ë¤È¡¢¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤ÎÆÃÀ½¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£