¡ØSANDA¡ÙÂè3ÏÃ¡Ö²ÌÊªÇ³¤¨¤ì¤Ð´Å¤¯¤Ê¤ë¡×¤¢¤é¤¹¤¸¡õ¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¸ø³«
2025Ç¯10·î3Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¡¢MBS¡¦TBS¡¦BS-TBS ¡É¥¢¥Ë¥á¥¤¥º¥à¡É ÏÈ¤Û¤«¤Ë¤ÆÊüÁ÷Ãæ¤Î°Û¿§¤Î¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¡¦¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡ØSANDA¡Ù¡£Âè3ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤ÈÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ØSANDA¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥ó¥¬Âç¾Þ2018¡×Âç¾Þ¤Ë¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢¼çÍ×¥Þ¥ó¥¬¾Þ4´§¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¾Þ¤òÁí¤Ê¤á¤Ë¤·¤¿¡ØBEASTARS¡Ù¤ÎÈÄ³ÀÇÃÎ±¤Ë¤è¤ëÌ¡²èºîÉÊ¡£Ä¶¾¯»Ò²½»þÂå¤ò·Þ¤¨¡¢»Ò¤É¤â¤¬²á¾ê¤ËÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿¶áÌ¤Íè¤ÎÆüËÜ¤òÉñÂæ¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¡¢°Û¿§¤Î¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¡¦¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£
Âè3ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¤³¤Á¤é¡£
¡ãÂè3ÏÃ¡Ö²ÌÊªÇ³¤¨¤ì¤Ð´Å¤¯¤Ê¤ë¡×¡ä
»°ÅÄ¤Ï¥µ¥ó¥¿¤ò¿®¤¸¤ë»Ò¤É¤â¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö±³¤ËÈ¿±þ¤·¤ÆÊª¤¬Íî¤Á¤ë¡×Ç½ÎÏ¤òÆÀ¤ë¡£
ÅßÂ¼¤Ï¤³¤ÎÎÏ¤Ç¾®Ìî¤Î¹ÔÊý¤òÃÎ¤ë¿ÍÊª¤òÁÜ¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡¢¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤Î¸ÀÍÕ¤òµ¿¤¤¡¢µ¿¿´°Åµ´¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»°ÅÄ¤Ïµ¤Àä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
»°ÅÄ¤¬Ç½ÎÏ¤Î¿É¤µ¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤È¡¢ÅßÂ¼¤Ï´Ý·¿¥Õ¥é¥¹¥³¤ò»ý¤Á½Ð¤·¡¢
¤ï¤¶¤È¼«Ê¬¤¬½ý¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ê±³¤ò¤Ä¤¯¡Ä¡Ä¡£
¡ä¡ä¡äÂè3ÏÃÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿9ÅÀ¡Ë
¡ÊC¡ËÈÄ³ÀÇÃÎ±¡Ê½©ÅÄ½ñÅ¹¡Ë¡¿SANDAÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¡ØSANDA¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥ó¥¬Âç¾Þ2018¡×Âç¾Þ¤Ë¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢¼çÍ×¥Þ¥ó¥¬¾Þ4´§¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¾Þ¤òÁí¤Ê¤á¤Ë¤·¤¿¡ØBEASTARS¡Ù¤ÎÈÄ³ÀÇÃÎ±¤Ë¤è¤ëÌ¡²èºîÉÊ¡£Ä¶¾¯»Ò²½»þÂå¤ò·Þ¤¨¡¢»Ò¤É¤â¤¬²á¾ê¤ËÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿¶áÌ¤Íè¤ÎÆüËÜ¤òÉñÂæ¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¡¢°Û¿§¤Î¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¡¦¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£
¡ãÂè3ÏÃ¡Ö²ÌÊªÇ³¤¨¤ì¤Ð´Å¤¯¤Ê¤ë¡×¡ä
»°ÅÄ¤Ï¥µ¥ó¥¿¤ò¿®¤¸¤ë»Ò¤É¤â¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö±³¤ËÈ¿±þ¤·¤ÆÊª¤¬Íî¤Á¤ë¡×Ç½ÎÏ¤òÆÀ¤ë¡£
ÅßÂ¼¤Ï¤³¤ÎÎÏ¤Ç¾®Ìî¤Î¹ÔÊý¤òÃÎ¤ë¿ÍÊª¤òÁÜ¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡¢¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤Î¸ÀÍÕ¤òµ¿¤¤¡¢µ¿¿´°Åµ´¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»°ÅÄ¤Ïµ¤Àä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
»°ÅÄ¤¬Ç½ÎÏ¤Î¿É¤µ¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤È¡¢ÅßÂ¼¤Ï´Ý·¿¥Õ¥é¥¹¥³¤ò»ý¤Á½Ð¤·¡¢
¤ï¤¶¤È¼«Ê¬¤¬½ý¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ê±³¤ò¤Ä¤¯¡Ä¡Ä¡£
¡ä¡ä¡äÂè3ÏÃÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿9ÅÀ¡Ë
¡ÊC¡ËÈÄ³ÀÇÃÎ±¡Ê½©ÅÄ½ñÅ¹¡Ë¡¿SANDAÀ½ºî°Ñ°÷²ñ