動画「【9割が知らない】スマホ乗っ取りの兆候と即チェック法【保存版】」で、LINE専門家のひらい先生が、60代以上のシニア世代を対象に“今さら聞けないスマホの使い方”として、スマホ乗っ取りの最新トレンドと危険サインの見分け方を語った。



動画冒頭、ひらい先生は「この中に怪しい通知があるんですけれども、どれかわかりますか？」と視聴者に問いかけ、一見ごく普通の宅配便やクレジットカード会社からの通知に見えるメッセージの中にも巧妙な詐欺が潜んでいることを強調した。「これは怖いですよね。でも安心してください。今から一緒にスマホの乗っ取りについて確認していきたいと思います」と、落ち着いた口調で注意を喚起。



動画では、スマホ乗っ取りを見抜く3つのチェックポイントを解説。第一に「覚えのないSNSやショートメッセージが届く」「ログインしていないのになぜか認証コードが送られてくる」「画面ロックが突然解除できなくなる」「クレカの身に覚えがない請求が来る」といったサインのいずれかが出た場合は注意が必要だとした。特に、「怪しい通知が来たら、絶対にタップしてはいけません。迷う場合は、スパム報告やブロックを行ってください」と断言した。



続いて、二段階認証に関する“危険サイン”を解説。「認証コードが自分の操作していないタイミングで届く場合、それは誰かがあなたのアカウントにアクセスしようとしている証拠。自分でログインしたのではなければ、すぐに対策を検討してください」と実体験を交えて語った。



3つ目のポイントとしては「スマホが勝手に動いたりロックが開けなくなるなどの異常があれば、パスワード変更など早急な対応が必要」と強調し、「パスワードは簡単なものにせず定期的に変更しましょう」と呼びかけた。さらに、街中やカフェの“無料Wi-Fi”のリスクについても触れ、「フリーWi-Fiでは絶対に重要なアカウントのログインやパスワード入力は避けるべき」と警鐘を鳴らした。



