デジタル技術の普及により、日常生活のさまざまな面で変化が起きています。「便利になった」と言われる一方で、人によっては「アナログの方がよかった・便利だった」と感じる場面も。中には、デジタル化に対する批判的な意見や、「不安を感じる」という声もありました。そんな声を探っていくと、デジタル技術の普及の波で隠れてしまいつつある、アナログのよさを感じられるかもしれません。

「ほんとに入場できるか不安になる」モノも

デジタル化が進んだシーンとして思いつくのが、飲食店のオーダー方法です。今ではファミリーレストランなど多くの飲食店が、デジタル端末によるオーダーに切り替わりました。「店員さんを呼ばなくて済むから楽」という声がある一方で、「タブレット端末より紙のメニュー表の方が、一目で分かりやすくて良かったな」「QRコード読み込みで客にスマホ使わせるのはどうかと思うよ」といった声が上がっています。

また、趣味の面で「アナログの方がよかった」という声が多く上がっているのが「本・書籍」。電子書籍が普及している状況でも、「ページをめくる感覚まで含めて読書体験だよね」「電子書籍はなんか味気なくて、本を読んだって感じがしない」などの意見が寄せられています。

さらに、デジタル化が進み、近年増えてきたのがライブ・コンサートや映画などの電子チケット。スマホなどに表示したQRコードを読み取り機にかざせばチケットレスで入場できて便利ですが、「紙のチケットがないとほんとに入場できるか不安になる」「混雑した会場とか地下でQRコード表示できなかったとき、めちゃくちゃ焦る」と、ストレスに感じている人もいる模様。

他にも「電子決済よりも現金派！」「メモ帳。特に、とっさのときはデジタルよりアナログの方が断然早い」「キッチンタイマーは電池交換の必要がないダイヤル式を使ってます」といった声が寄せられていました。

デジタル技術が進歩したことで、逆に「アナログならではのよさ」に改めて気付いたという声も多い昨今。皆さんは「アナログの方がよかった・便利だった」と感じることはありますか？