ÈþÇÈÄ®¤Ç¤«¤«¤·¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡¡Áª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¤¢¤Î¥Òー¥íー¡ÚÆÁÅç¡Û
ÈþÇÈÄ®¤Ç10·î12Æü¡¢¹±Îã¤Î¤«¤«¤·¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÎãÇ¯¤ÏÌÚ´ô±ü¤ÎÈª¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡£
12Æü¤ÏÅ·¸õ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤º¡¢¸øÌ±´Û¤Ç¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²ñ¾ì¤ÏÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¤ß¤»¤Þ¤·¤¿¡£
ÈþÇÈÄ®ÌÚ´ô¤ÎÌÚ´ô±ü¸øÌ±´Û¡£
¡Êµ¼Ô¡Ë
¡Ö¸øÌ±´Û¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î¿Í¤é¤¬¼êºî¤ê¤·¤¿¤«¤«¤·¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×
2025Ç¯¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢14¤ÎÃÄÂÎ¤ä¸Ä¿Í¤¬ºî¤Ã¤¿¤«¤«¤·19ÂÎ¤¬½ÐÉÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ä½ÐÍè±É¤¨¤Ê¤É¤ò¶¥¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ò¼çºÅ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Î½»Ì±¤é¤Çºî¤ëÃÏ°è¤ª¤³¤·ÃÄÂÎÌÚ´ô±ü¼¡À¤Âå²ñµÄ¤Ç¤¹¡£
¡ÊÌÚ´ô±ü¼¡À¤Âå²ñµÄ¡¦ËÜÅÄÀ¯Ë§²ñÄ¹¡Ê69¡Ë¡Ë
¡Ö¡Ê³«ºÅÇ¯¤Ë¡ËÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÂêºà¤Ë¤·¤Æ¤«¤«¤·¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¡¢¤¹¤´¤¯Áý¤¨¤Æ¤¤¿¡×
¡Ö¥ªー¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤«¤«¤·¤«¤é¡¢¤¹¤´¤¯ÆÍÈô¤Ê¤«¤«¤·¤Þ¤ÇOK¤È¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ã¯¤Ç¤â»²²Ã¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¸á¸å1»þ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£
¿³ºº¤ÏÍè¾ì¼Ô¤Ë¤è¤ëÅêÉ¼À©¤Ç¡¢1¿Í¤¢¤¿¤ê3¤Ä¤Î¤«¤«¤·¤ËÅêÉ¼¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¤òË¬¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ï¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¤«¤«¤·¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢¼¡¡¹¤ËÅêÉ¼¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤«¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüÏÂº´ÃÏ¶è¤Î¶¾ÇþÅ¹¤¬½ÐÉÊ¤·¤¿¡ÖÌÚ´ôËüÇî ³Ú³Ú¡×¡£
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¤¢¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬¥â¥Áー¥Õ¤Ç¤¹¡£
¡ÊÈþÇÈÇµÉ÷¡¦»³¸µº´ÂåÅ¹Ä¹¡Ë
¡ÖÉ÷Á¥¤Ë»æ¤òÅ½¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Å½¤Ã¤Æ¤Ï´¥¤«¤·¤ß¤¿¤¤¤Ê¹©Äø¤¬1½µ´Ö¤Û¤ÉÂ³¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡×
¡Êµ¼Ô¡Ë
¡ÖÀ©ºî»þ´Ö¤Ï¡×
¡ÊÈþÇÈÇµÉ÷¡¦ÃæÅçÅ°¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÈ¾·î¤Ï¤«¤«¤Ã¤Æ¤ë¤«¤Ê¡×
Íè¾ì¼Ô¤Ë¤è¤ëÅêÉ¼¤¬½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬½¸·×¤ò¹Ô¤¦´Ö¡¢²ñ¾ì¤Ç¤ÏÂÀ¸Ý¤Î±éÁÕ¤ä¥Õ¥é¥À¥ó¥¹¡¢¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¤«¤«¤·ºî¤ê¤Ê¤É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌÚ´ô±ü¼¡À¤Âå²ñµÄ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÃÏ°è½»Ì±¤¬½¸¤¦¾ì¤òÀß¤±¤ë¤Î¤â¡¢¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ÎÌÜÅª¤Î1¤Ä¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
½¸·×¤¬½ª¤ï¤ê¡¢¤¤¤è¤¤¤è·ë²ÌÈ¯É½¤Ç¤¹¡£
¡Ê·ë²ÌÈ¯É½¡Ë
¡Ö¡Ø5¿Í¤Î¤ª¤«¤ó¡Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¡Ø¤½¤ì¤¤¤±¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤Ç¤¹¡£¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
ÅêÉ¼¤Î·ë²Ì¡¢ÃÏ¸µ¤Î¼çÉØ5¿ÍÁÈ¡Ö5¿Í¤Î¤ª¤«¤ó¡×¤¬10Æü´Ö¤«¤±¤ÆÀ©ºî¤·¤¿¡Ö¤½¤ì¤¤¤± ¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤¬42É¼¤ò½¸¤á¡¢ºÇÍ¥½¨¾Þ¤ò³ÍÆÀ¡£
·ÊÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢ÌÚ´ô±ü»º¤Î¥³¥·¥Ò¥«¥ê¤Î¿·ÊÆ30¥¥í¤¬Â£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Êµ¼Ô¡Ë
¡Öº£¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¡©¡×
¡Ê5¿Í¤Î¤ª¤«¤ó¡¦ËÜÅÄÌÀÈþ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¡×
¡Êµ¼Ô¡Ë
¡ÖÍèÇ¯¤âÌÜ»Ø¤¹¤Ï¡×
¡Ê5¿Í¤Î¤ª¤«¤ó¡¦ËÜÅÄÌÀÈþ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤â¤Á¤í¤óºÇÍ¥½¨¾Þ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
ÃíÌÜ¤Î¡ÖÌÚ´ôËüÇî ³Ú³Ú¡×¤Ï¡¢ºÇÍ¥½¨¾Þ¤È¤ï¤º¤«1É¼º¹¤ÇÀË¤·¤¯¤â2°Ì¡¢´ºÆ®¾Þ¤Ç¤·¤¿¡£
ÃÏ¸µ¤ÇÄ¹Ç¯Â³¤¯¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤«¤é¤ªÇ¯´ó¤ê¤Þ¤Ç¡¢ÃÏ°è¤Î½»Ì±¤¬½¸¤¦µ®½Å¤Ê·Æ¤¤¤Î¾ì¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÊÌÚ´ô±ü¼¡À¤Âå²ñµÄ¡¦ËÜÅÄÀ¯Ë§²ñÄ¹¡Ë
¡Ö¡Ê¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤¬¡ËÃÏ¶è¤Î³èÀ²½»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤â¤Ç¤¤ë¤À¤±»²²Ã¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¼êºî¤ê¤Î¹Ô»ö¤¬ÃÏ°è¤Î¤Ë¤®¤ï¤¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¡£
½¸¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤ÎÌÀ¤ë¤¤¾Ð´é¤¬¤½¤ÎÁÛ¤¤¤ò¤½¤Ã¤È¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë½ÐÉÊ¤µ¤ì¤¿19ÂÎ¤Î¤«¤«¤·¤Ï¡¢ÌÚ´ô±üÆÁÃÝ¤Õ¤ì¤¢¤¤ÇÀ±à¤Ç10·îËö¤Þ¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£