¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÆü¤Î10·î13Æü¡¢¸©Æâ¤ÏÀÄ¶õ¤¬¹¤¬¤ê¡¢³ÆÃÏ¤Ç±¿Æ°¤Ë´À¤òÎ®¤¹¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
£³Ï¢µÙºÇ½ªÆü¤Î³ÆÃÏ¤ÎÉ½¾ð¤ò±ÇÁü¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÆü¤Î13Æü¡¢¸©Æâ¤Ïµ¤»ý¤ÁÎÉ¤¯À²¤ìÁÖ¤ä¤«¤ÊÉ÷¤¬¿á¤ÅÏ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÁÅç»Ô¤ò°ìË¾¤Ë¸«²¼¤í¤¹Èý»³ÃæÊ¢¡£
·üÌ¿¤Ë»³Æ»¤òÁö¤ë¥é¥ó¥Êー¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤ò´°Áö¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤³¤Á¤é¤Î63ºÐ¤ÎÃËÀ¡£
¡Ê63ºÐÃËÀ¡Ë
¡ÖÂç¤¤ÊÂçÉÂ¤·¤Æ¿´Â¡¤ÎÉÂµ¤¡×
Q.ÉÂµ¤¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¤³¤³¤ËÍè¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿
¡Ê63ºÐÃËÀ¡Ë
¡Ö¤â¤·²¿¤«¤¢¤Ã¤ÆÌÂÏÇ¤«¤±¤¿¤é¤¤¤«¤ó¤Î¤Ç¡¢Áö¤ë¤Î¤ò¾¯¤·¤ä¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¿´Çï¿ô¤ä·ìÅü¤â¤¤¤í¤¤¤í´ÉÍý¤·¤Ê¤¬¤é¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤âÁö¤ì¤ÐÎÉ¤¤¡×
¡Ö²¿µ¤¤Ê¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤È¡¢¤¤ç¤¦¤Ï¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÆü¡×
¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢´À¤òÎ®¤»¤ë´î¤Ó¡£
Â³¤¤¤ÆºäÆ»¤ò¼«Å¾¼Ö¤Ç¤Î¤Ü¤ëÃËÀ¤È½Ð²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Q.¤·¤ó¤É¤¤¤È¤³¤í¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«
¡Ê50ºÐÃËÀ¡Ë
¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤è¡×
¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¤é¤É¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤â¤ä¤ë¤è¡×
Q.¤¤ç¤¦¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤Î¤Ü¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿
¡Ê50ºÐÃËÀ¡Ë
¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¤Î£³Ï¢µÙ¡¢2Æü´Ö¤Ï²ÈÂ²¤ÈÍ·¤Ó¡¢ºÇ¸å¤Î1Æü¤Ï¼«Ê¬¤Î¼ñÌ£¤Î¼«Å¾¼Ö¤ò¤ä¤í¤¦¤«¤È¡×
Q.¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÆü¤â¤«¤±¤Æ
¡Ê50ºÐÃËÀ¡Ë
¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÆü¤Ê¤Î¤Ç¡¢²¿¤«¤·¤¿Êý¤¬µÇ°¤Ë»Ä¤ë¤È»×¤¤¡×
¡Êµ¼Ô¡Ë
¡Ö¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âÂ®¤¤¡¢¥¥Ä¥¤¡¢Â®¤¤¡×
Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¿Í¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¥¤¥Î¥·¥·¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¡¢¤¦¤ê¤Ü¤¦¤ÈÁø¶ø¡£
¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¶á¤Å¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
13Æü¤âÆÁÅç»Ô¤Ï¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï30ÅÙ¤È¿¿²ÆÆü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤â¡¢µ¨Àá¤Ï³Î¼Â¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ë¤âÊâ¤¯¿Í¤¬¡£
¾®¾¾Åç»Ô¤Î18ÈÖ»¥½ê¡¦²¸»³»û¤«¤é19ÈÖ¡¦Î©¹¾»û¤Ø¤È¸þ¤«¤¦Ê×Ï©Æ»¡£
Êâ¤¯¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦¤³¤Á¤é¤Î¥É¥¤¥Ä¿Í½÷À¡£
ÆüËÜ¤ØÎ±³ØÃæ¡¢¤ªÊ×Ï©¤µ¤ó¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¥É¥¤¥Ä¿Í¤ªÊ×Ï©¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤ªÊ×Ï©¤Î»þ¤Ë¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤äÂ¾¿Í¤È¤Î´Ø·¸¤Ê¤É¡×
Q.¿´¤ÎÀ°Íý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë
¡Ê¥É¥¤¥Ä¿Í¤ªÊ×Ï©¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤Ï¤¤¡×
¡Ö¤ï¤¿¤·¤ÏË¡Î§²È¤Ç¤¹¡×
¡ÖÍèÇ¯¤«¤é¤Ï¸¡»ö¤Ë¤Ê¤ë¡×
Âç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢¸¡»ö¤È¤·¤ÆÇ¤´±¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÎµÙ²Ë¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢¤Ï¤ë¤Ð¤ë¥É¥¤¥Ä¤«¤é»Í¹ñ½äÎé¤ÎÎ¹¤Ë½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
¼ê¤ò¤¢¤ï¤»¡¢²¿¤ò´ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê¥É¥¤¥Ä¿Í¤ªÊ×Ï©¤µ¤ó¡Ë
¡Ö°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢¤ï¤¿¤·¤ÎÎ¾¿Æ¤Î·ò¹¯¤Ç¤¹¡£´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥É¥¤¥Ä¤ÎÍÌ¾¤Ê¤³¤È¤ï¤¶¤Ë¤³¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆ»¤³¤½¤¬ÌÜÅª¤Ç¤¢¤ë¡×¡£
·ë²Ì¤è¤ê¤½¤³¤Þ¤Ç¤Î²áÄø¤³¤½Âç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Ýー¥Ä¤â¡¢¿ÍÀ¸¤â¡£