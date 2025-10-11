お笑いコンビ「ハイヒール」のリンゴ（64）が11日、MBSラジオ「ますます！ハイヒール」に出演。旅館で目撃した宿泊客のある行為に苦言を呈した。

リンゴは「最近、温泉行ってすごい気になった」と切りだし、「コロコロあるやん、キャリー（ケース）。あれを旅館の廊下で転がしてる子がおった」と語った。

「絶対持ち上げなアカンやん。外でコロコロしてるものやから。仲居さんに預けても持ち上げはるし」と主張。「その子はたまたま若い子やったけど、コロコロコロコロ…って引っ張って。いやいやいやいや…外のいろんな所で引っ張ってきたやつを、ここの廊下で引っ張る？ここ、掃除してあるで？って思ったもん」と不快感を示した。

「外靴の所じゃないとダメですよね。ホテルの廊下なら、みんなが靴はいてるからいいんですよね」と応じたMBS・亀井希生アナウンサーに、リンゴは「そうそう！ホテルならいい」と続け、「でも旅館で靴脱いで上がって、仲居さんとかが足袋で歩いてる所をガラガラガラ…って！」とあきれた。

「え、これ誰も注意せえへんねや…って思って。ちょっと常識が…。絶対（コマ）拭いてないと思う。上がるときにしゅっと拭いたとしても360度拭いてないと思う。あれはもの凄いお行儀悪いなあと思った」と指摘した。

モモコも「（キャリーケースのコマは）ほんまに靴と一緒やからなあ」と共感し、「家でも入り口で拭かんと娘に怒られるもんな」と苦笑い。「コマのカバー100均で売ってるから、すごい便利になった、家の中に持って入る時に付けてる」と話していた。