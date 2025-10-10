『プリンセッション・オーケストラ』第26話 アリスピアはプリンセスを休ませてくれない
2025年4月6日より日曜朝9時からテレ東系列6局ネットほかにて放送中のキングレコード、アリア・エンターテインメント、タカラトミーによるオリジナルTV アニメ『プリンセッション・オーケストラ』。第26話のあらすじと先行カットが公開された。
TVアニメ『プリンセッション・オーケストラ』は、これまで音楽とアニメを掛け合わせた様々な作品に携わって来たキングレコードとアリア・エンターテインメント、そして多くのアニメ作品に登場するアイテムを商品化してきたタカラトミーが参画し、UNISON（アリア・エンターテインメントのオリジナルコンテンツ制作ブランド）×キングレコードが原作を手掛ける。
このたび、第26話のあらすじ・先行カットが公開された。
＜第26話「絶刀佳人」＞
赤の女王との決戦を乗り越え、ようやく平和に……と思いきや、依然としてジャマオックの発生は止まりません。不可解ではあるものの答えは出ず、とりあえずそれぞれの日常をみなもたちは過ごします。ですが、アリスピアはプリンセスを休ませてはくれません。
＞＞＞第26話先行カットをすべてチェック！（写真7点）
（C）Project PRINCESS-SESSION
