配信は２次元、ライブは３次元のアイドルが顔出し…進化を続ける２・５次元アイドル「すとぷり」

◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

芸能担当になって１年。テレビ局の社長会見や映画の舞台あいさつ、ライブ、さらに将棋、選挙の取材もあり、新しい発見の連続だ。

そのひとつが大人気の２・５次元アイドルグループ「すとぷり」だ。「２次元」はアニメキャラクター、「３次元」は俳優やタレントという印象を持っていたが、「２・５次元」はパッと浮かばなかった。メンバーは配信では素顔を出さず、自身をイメージしたアニメのイラストに歌声などを乗せるスタイル。一方、ライブでは大勢のリスナー（ファン）の前で、顔を隠さず歌って踊る。配信は２次元、ライブは３次元。なるほど、これが２・５次元か！と驚かされた。

取材に通い、ようやく慣れてきたら、最近になってメンバーのさとみが実写グッズの発売を始めた。これまではイラストが描かれていた。ライブや握手会など限られた場でしか素顔を見せなかったので、なぜ今になって？と疑問を持った。本人に理由を聞くと「実写のグッズが望まれているなと思ったから」とシンプルな答えが返ってきた。

「すとぷり」結成から９年。事務所関係者によると、配信で顔出しをしなかったのは、ビジュアルよりも音楽性やキャラクターを第一に伝えたい、という思いがあったからだという。これまでの活動でファンと固い信頼関係を築き上げた。その自信が素顔の公開につながったのだと思う。

若い世代を中心にさまざまな“推し活”が盛んだ。今後もあっと驚くスタイルのアイドルが出てくるだろう。その「なぜ？」を取材し、伝えていきたい。（芸能担当・中西珠友）

◆中西 珠友（なかにし・みゆ）２０２４年入社。将棋担当も兼務。“推し”は同い年のビリー・アイリッシュ。