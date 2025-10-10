日産が「新型クーペSUV」発表！ 初採用の“光るプレート”＆「流れるウインカー」に大注目！ エアロ風プロテクトもイイ！ 新型「リーフ」純正アクセサリー発売へ

新型「リーフ」を彩る純正アクセサリーの数々

日産は2025年10月8日、3代目となる新型「リーフ」を正式に発表しました。

今回は約8年ぶりに全面刷新を果たした新型リーフの純正アクセサリーについて紹介していきます。

日産 新型「リーフ」の純正アクセサリー装着車

【画像】超カッコイイ！ これが日産の新型「リーフ」です！（56枚）

2010年に初代が登場したリーフは、量産型EVの先駆けとして世界の電動化を牽引してきました。2017年に登場した2代目では、バッテリー性能や先進装備を進化させ、日産の電動化技術を象徴するモデルへと成長。

そして今回発表された3代目は、約8年ぶりとなるフルモデルチェンジを果たしました。

新型リーフはクロスオーバースタイルを採用した次世代EV（電気自動車）です。ボディサイズは全長4360mm×全幅1810mm×全高1550mm（プロパイロット2.0装着車は1565mm）。

B7グレードのバッテリー容量は78kWhで、WLTCモード一充電走行距離は最大702km（B7 X）を実現。最新の空力デザインとEV専用プラットフォームを組み合わせ、快適で静粛性の高い走りを提供します

そんな新型リーフの魅力をさらに高めるのが、純正アクセサリー群です。注目は日産国内初採用となる「イルミラゲッジスカッププレート」。ラゲッジ開口部に照明を組み込み、夜間の荷物の積み下ろしをサポートするとともに、所有する喜びを高める演出が施されています。

さらに日産初採用の「フロントフロアプロジェクションイルミネーション」も見逃せません。フロアカーペットとデザインを統一し、足元を柔らかく照らすことで夜間の安心感と先進的な雰囲気を演出します。

外装用アクセサリーには、精悍さをプラスするフロント／サイド／リヤアンダープロテクターが用意され、プリリアントシルバー、マットダークシルバー、グロスブラックの3色展開。

サイドビューを引き締めるプラスチックバイザーや、荷室を保護する「リアプロテクションフィルム（LEAFロゴ付き）」など、日常使いでの実用性を考えた装備も揃います。

内装・電装アイテムとしては、特許取得済みの「シーケンシャルドアミラーウィンカー」や、キー操作に連動して足元を照らす「ウェルカム＆セーフティーライト」を設定。さらに“LEAF”ロゴが光る「イルミキッキングプレート（フロント＆リヤセット）」は高級感と先進性を両立させています。

荷室アイテムでは、タフに使える「ラゲッジボードプロテクター」や、車両デザインを崩さずにキズを防ぐ「リアバンパープロテクションフィルム」などがラインナップ。用途や好みに応じてカスタマイズすることで、EVライフの幅を広げることができます。

新型リーフは航続距離や装備の進化だけでなく、こうした純正アクセサリーを通じてオーナー一人ひとりのライフスタイルに寄り添います。

国内初・日産初となるイルミネーションアイテムを含め、多彩なオプションがEVライフをより快適で個性的なものにしてくれるでしょう。