天海祐希、サラリと本名公開 大泉洋との“ものまね合戦”にマツコも賛辞
俳優の天海祐希が、9日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋50年目深掘りSP第3弾 大泉洋＆天海祐希＆マツコ奇跡の共演SP』（後7：00）に出演。黒柳徹子からの無茶振りを受ける中で、サラリと本名を打ち明ける一幕があった。
【写真】グラデーションが綺麗…鮮やかな青のドレスで登場した天海祐希
天海と大泉洋による“ものまね合戦”が繰り広げられると、マツコ・デラックスが「この2人がすごいのは、俳優さんでここまでやらないもんね」と賛辞。天海は両手で顔を覆いながら「根がね…面白いのが好きだから」と笑わせた。
黒柳から「新作あります？ものまね」と振られた天海は「新作は…」と戸惑いながらも「福山さんは（相手のことを）名前でおっしゃりますよね。私、本名“ユリ”って言うんですけど（福山の声色を作って）『ユリちゃん』って呼ばれます。ちょっとうれしい」と見事な返しを見せ、サラリと本名も公開していた。
