¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇîÊÄËë¤Þ¤Ç»Ä¤ê¤ï¤º¤«¡£°ìÆü¤ÎÆþ¾ì¼Ô¤¬20Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÄ¶º®»¨¤Ö¤ê¤¬Ï¢ÆüÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥é¥¤¥¿¡¼¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇËüÇî¤òË¬¤ì¤ë¤³¤È19²ó¡£Í½ÌóÁèÃ¥Àï¤ÎÀ¨¤Þ¤¸¤µ¤ò´Ö¶á¤Ç¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚÁ°ÊÔ¡Û¤Ç¤Ï¡¢ËüÇîÅì¥²¡¼¥È¤Ç¤Î²×Îõ¤ÊÍ½ÌóÁèÃ¥Àï¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¡£¡Ú¸åÊÔ¡Û¤Ç¤Ï¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î²ñ¾ì¤Ø¤ÎÆþ¤ê¸ý¡¦À¾¥²¡¼¥È¤Ç¤ÎÁèÃ¥Àï¤Î°ÛÍÍ¤Ê¼ÂÂÖ¤È¡¢ÅöÁªÇÜÎ¨100ÇÜ¤È¸À¤ï¤ì¤ëºÇÆñ´Ø¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü½Ò¤¹¤ë¡£
¸¸¤Î¡È¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡É¡£¤½¤ÎÍ½Ìó¤òÎÏ¶È¤Ç¤â¤®¼è¤ë¿Í¤¿¤Á¡£
¡Ö¼«Á³¤Î·ãÆ°¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Íò¤äÍë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£±«¤â¹ß¤ê¤Þ¤¹¡£Ì¿¤¬½ª¤ï¤ê¡¢¿·¤·¤¤Ì¿¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¿Í¹©²»À¼¤é¤·¤ÃËÀ¤ÎÀ¼¤¬Î®¤ì¤¿¸å¡¢¾®¤µ¤Ê¥µ¥¦¥ÊÅï¤Ë¼«Á³¤Î·ãÆ°¤¬ºî¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¥µ¥¦¥Ê¥Ï¥Ã¥È¤Ë¥Ý¥ó¥Á¥ç»Ñ¤Î¥¬¥¤¥É¤¬¡¢Ç®¤»¤é¤ì¤¿ÀÐ¤Ë¥¢¥í¥Þ¿å¤ò¤«¤±¡¢Âç¤¤ÊÀð»Ò¤ÇÇ®É÷¤òºî¤ê½Ð¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢·Ã¤ß¤Î±«¤Î¤è¤¦¤Ë¿åÅ©¤ò¥¶¥¶¥¶¥Ã¤È»²²Ã¼Ô¤Ë¿¶¤ê¤«¤±¤¿¡£Ç®É÷¿á¤¹Ó¤ì¤ë¥µ¥Ï¥éº½Çù¤«¤é°ìÅ¾¡¢¥¹¥³¡¼¥ë¤¬¹ß¤êÃí¤°Ç®ÂÓ±«ÎÓ¤Ø½Ö´Ö°ÜÆ°¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Êºø³Ð¤ò³Ð¤¨¤¿¡£
¡¡ËüÇî²ñ¾ì¤ÎÀ¾Ã¼¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡ÖËüÇî¥µ¥¦¥Ê¡ÁÂÀÍÛ¤Î¤Ä¤Ü¤ß¡×¡£¤³¤³¤Ï¡¢¤Ä¤Ü¤ß¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ò¤·¤¿3Åï¡Ê¥µ¥¦¥Ê¡¢¿åÉ÷Ï¤¡¢¥é¥¦¥ó¥¸¡Ë¤«¤é¤Ê¤ë»ÜÀß¡£»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï¿åÃå»Ñ¤ÇÆþ¾ì¤·¡¢90Ê¬´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢»ë³Ð¡¦Ä°³Ð¡¦ÓÌ³Ð¡¦¿¨³Ð¤ò¥Õ¥ë¤Ë¶î»È¡¢¤³¤ÎËüÇî¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤Ò¤È¤Ä¡Ö¿Í¤ÈÃÏµå¡¢Á´¤Æ¤Î¤â¤Î¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¡×¤ò¥µ¥¦¥Ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿ÈÂÎ¤Ç´¶¤¸¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤Ë×ÆþÂÎ¸³¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ËüÇî¤Î²ñ´üËö¡¢Ï¢Æü20Ëü¿Í¤¬Ë¬¤ì¤ëÃæ¡¢¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï1²ó¤Ë¤Ä¤14¿Í¡£¤½¤ì¤¬5²ó¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï20Ëü¿ÍÃæ¡¢70¿Í¤·¤«ÂÎ¸³¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡¡¤³¤³¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤¯¤éÁáÄ«¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤â¡¢ÅöÆü¤ÎÍ½Ìó¤Ï¤Û¤ÜÉÔ²ÄÇ½¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢2¥ö·îÁ°Í½Ìó¤Ç¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÏÈ¤¬Ëä¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤À¡£ËüÇî¥Þ¥Ë¥¢¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤ÎºÇÆñ´Ø»ÜÀß¤ËÆþ¤ë¤¿¤á¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÍ½Ìó¤ò¤È¤Ã¤¿¤Î¤«¡£ËüÇî¥µ¥¦¥Ê¤ÎÀß·×¡¦·úÃÛ¡¦»Ü¹©¤«¤é±¿±Ä¤Þ¤Ç¤ò¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ëÂÀÍÛ¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡£¤½¤Î¹ÊóÉô¡¢¹âÃ«ÍµÈþ¤µ¤ó¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö4·î¤ÏËþ°÷¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤Æü¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢¤É¤ó¤É¤óÅöÁªÇÜÎ¨¤¬¾å¤¬¤ê¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï70¡Á100ÇÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÅö¤Æ¤è¤¦¤È³§¤µ¤ó¡¢Ç®¿´¤Ë±þÊç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¤Ë¤ÏÄÌ´ü¥Ñ¥¹¤ò5ËçÇã¤Ã¤ÆÅö¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦Êý¤¹¤é¤ª¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡È¾Ç¯´Ö¤Î²ñ´üÃæ¡¢²¿ÅÙ¤Ç¤âÆþ¤ì¤ëÄÌ´ü¥Ñ¥¹¡£¤½¤ÎÃÍÃÊ¤Ï°ìËç3Ëü±ß¡£¤½¤ì¤ò5Ëç»ý¤Ä¤Î¤À¤«¤é¥Ñ¥¹¤À¤±¤Ç15Ëü±ß¤ò¤Ä¤®¤³¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ÄÌ´ü¥Ñ¥¹¤Ï3Æü´Ö¤ÎÆþ¾ìÍ½ÌóÏÈ¤ò»ý¤Ä¡£¤½¤ì¤òÌÜ°ìÇÕ»È¤¤¡¢¥À¥á¤Ê¤éÅö¤¿¤ë¤Þ¤ÇËèÆü¡¢²¿¥ö·î´Ö¤âÍ½Ìó¤·Â³¤±¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤¬ÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£
³ä¤ê¹þ¤ßÊüÂê¤ÎÀ¾¥²¡¼¥È
¡¡ËüÇî¤Î¥²¡¼¥È¤ÏÃÏ²¼Å´Ãæ±ûÀþ¤ÎÌ´½§±Ø¤¬Ä¾·ë¤·¤Æ¤¤¤ëÅì¥²¡¼¥È¤Î¤Û¤«¡¢¥Ð¥¹¤ä¥¿¥¯¥·¡¼¡¢Á¥¤Ç¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ëÀ¾¥²¡¼¥È¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£ÁáÄ«¡¢¤½¤ÎÀ¾¥²¡¼¥È¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¡¢Åì¥²¡¼¥È¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¡ÈÃá½ø¡É¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Åì¥²¡¼¥ÈÁ°¤Ë¤Ï3¿Í¡Á4¿Í¤º¤Ä¤ÎÎó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢À¾¤Ï°ìÎó¤¢¤¿¤ê½½¿ô¿Í¤È²£¤ËÄ¹¤¤¡£ºÇÁ°ÎóÉÕ¶á¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤äÆùÂÎÏ«Æ¯¼Ô¤Î¤è¤¦¤Ê¶þ¶¯¤ÊÃËÀ¤¬¤Á¤é¤Û¤é¤¤¤ë¡£»ä¤Î¤¹¤°¸å¤í¤ËÊÂ¤ó¤À30Âå¤Î¾ïÏ¢½÷À¤Ï¸À¤¦¡£
¡ÖÁá¤¤¿Í¤Ï¸áÁ°3»þ¤Ë¥¿¥¯¥·¡¼¤ÇÀ¾¥²¡¼¥È¶á¤¯¤Ë¾è¤êÉÕ¤±¤Æ¡¢¥¿¥¯¥·¡¼Æâ¤ÇÂÔµ¡¤·»Ï¤á¤ë¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥µ¥¦¥¸¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÎÍ½Ìó¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Â¤ÎÂ®¤¤ÃÃ¤¨¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤¬Ãç´Ö¤Ë²ÙÊª¤òÇ¤¤»¤ÆÁö¤Ã¤Æ¡¢²ÙÊª¤ò¼õ¤±»ý¤Ã¤¿½÷À¤¬¸å¤«¤éÆþ¾ì¤¹¤ë¤ó¤ä¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡ÅöÆüÍ½Ìó¤Î¤È¤ì¤ë»ÜÀß¤ÎÃæ¤Ç¤â¤Ã¤È¤â¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¤Î¤Ï¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶Ë¾å¤ÎÎÁÍý¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡£¤³¤Î¿¿¤Î¥é¥¹¥Ü¥¹¤ÎÀ©ÇÆ¤òÈà¤é¤ÏÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡£
¡¡¸áÁ°8»þ¡£·ÙÈ÷°÷¤¬³ÈÀ¼´ï¤ÇÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¡¢¤³¤ì¤«¤é°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãí°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸å¤í¤ÎÊý¡¢ÀäÂÐ²¡¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£²¡¤µ¤ì¤Æ²ø²æ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤â¿ÇÎÅ½ê¤Ï9»þ¤Þ¤Ç¤Ï³«¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡Îó¤¬¤æ¤Ã¤¯¤ê¿Ê¤ß»Ï¤á¤ë¡£¤¹¤ë¤È»¦È²¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤¬Îó¤òÊñ¤ß¹þ¤ó¤À¡£10¿ô¿Í¤¤¤¿Îó¤¬7¡Á8¿Í¤Ë¤Þ¤Ç°µ½Ì¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤¢¤Á¤³¤Á¤Ç³ä¤ê¹þ¤ß¤¬È¯À¸¡¢¤½¤¦¤Ï¤µ¤»¤Þ¤¤¤È¤¹¤ë¿Í¤È¤Î´Ö¤Ç¡¢¥é¥°¥Ó¡¼¤Î¥¹¥¯¥é¥à¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë·ã¤·¤¤²¡¤·¹ç¤¤¤ä¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥É¥ê¥Ö¥ëÆÍÇË¤Î¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤¬ÉÑÈ¯¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¶þ¶¯¤ÊÃËÀ¤È¤½¤ÎÃç´Ö¤Î½÷À¤¿¤Á¤«¤é¤Ê¤ë4¿Í¤Û¤É¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ÏÉÔ¼«Á³¤Ê¹ÔÆ°¤ò¸«¤»¤¿¡£¸å¤í¤«¤é³ä¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Á´°÷¤¬ÏÓ¤òÁÈ¤ó¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¶Ã¤¤¤Æ¶Å»ë¤·¤¿»ä¤Ï¡¢¼þ¤ê¤Î»²²Ã¼Ô¤Ë¤¿¤Á¤Þ¤Á·ä¤òÆÍ¤«¤ìÃÆ¤«¤ì¤¿¡£µ¤¤¬¤Ä¤±¤Ð¡¢4¡Á5Îó¡¢¸åÂà¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡È¥×¥í¡É¤Î¥é¥ó¥Ê¡¼¡©
¡¡Æþ¾ì¸å¡¢»ä¤ÏÅöÆüÍ½Ìó¤¬¤Ç¤¤ë¥é¥¹¥Ü¥¹¡á¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¡£À¾¥²¡¼¥È¤«¤éÌó500¥á¡¼¥È¥ë¡£Æþ¾ì³«»Ï¤«¤é¤ï¤º¤«4Ê¬¸å¤Î8»þ54Ê¬¤ËÅþÃå¤·¤¿¤È¤¡¢»ä¤ÎÁ°¤Ë¤ÏÌó50¿Í¤¬¤¹¤Ç¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£°ìÊý¡¢Àè¤Û¤ÉÃç´Ö¤ÈÏÓ¤òÁÈ¤ó¤ÇÊâ¤¯¤È¤¤¤¦ÉÔ¼«Á³¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¶þ¶¯¤ÊÃËÀ¤Ï¥ì¥¹¥È¥é¥óÎó¤ÎºÇÁ°ÎóÉÕ¶á¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¸åÆü¡¢¤³¤ó¤ÊÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÊÌ¤ÎÆü¤Ë¥µ¥¦¥¸¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ËÆþ¤Ã¤¿ÃËÀ¤Î¸ÀÍÕ¤À¡£
¡Ö»ä¤è¤êÁ°¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿ÃÃ¤¨¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¡£Èà¤Ï¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Á´°÷¡¢Æþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Í½Ìó¤Î¤¿¤á¤Ë¸Û¤ï¤ì¤¿¡È¥×¥í¡É¤Î¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£ÁèÃ¥Àï¤â¤³¤³¤Þ¤Ç²ÃÇ®¤¹¤ë¤È ¡È´í¤¦¤µ¡É¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï»ä¤À¤±¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿´Íý
¡¡9·îÈ¾¤Ð°Ê¹ß¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ï¡ÖÊÂ¤Ð¤Ê¤¤ËüÇî¡×¤«¤é¡ÖÆþ¤ì¤Ê¤¤ËüÇî¡×¤Ø¤ÈÊÑ²½¤·¤¿¡£¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ÎÍ½Ìó¤É¤³¤í¤«¡¢Æþ¾ìÍ½Ìó¤¹¤é¤È¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ÊÄËë¤¬¶á¤Å¤¯¤È¡¢¡Ö¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡Öº£¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¸å²ù¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿´Íý¤¬Æ¯¤¯¤¿¤á¡¢Íè¾ì°ÕÍß¤¬¹â¤Þ¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á²ñ´ü½ªÈ×¤ËºÇ¹â¤ÎÆþ¾ì¼Ô¿ô¤òµÏ¿¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤ÏËüÇî¤ÎËè²ó¤Î¸½¾Ý¤Ç¤¢¤ë¡£º£²ó¤ÎËüÇî¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¸·³Ê¤ÊÆþ¾ìÀ©¸Â¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎËüÇî¤Ê¤é¤Ð¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤µ¤¨¤¤¤ì¤Ð¡¢Æþ¾ì¤½¤Î¤â¤Î¤òÃÇ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·º£²ó¤Ï¡¢°ÂÁ´À¤ò½Å»ë¡£Æü»þÍ½Ìó¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ËüÇî²ñ¾ì¤Ø¤ÎÆþ¾ì¤¹¤é¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤À¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÁèÃ¥Àï¤Ï¤è¤ê·ã¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£8·î29Æü¡¢ËüÇî¶¨²ñ¤¬¡ÖÁáÄ«¤Ë¤ª¤±¤ë¥²¡¼¥ÈÁ°¤ÎÆþ¾ìÂÔ¤Á¼«½Í¤Î¤ª´ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤òÈ¯É½¤·¤¿¤¬¸ú²Ì¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í·ãÁý¤Î°ìÅÓ¤òÃ©¤Ã¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥Ö¥«¥á¥é¤äSNS¤ÎÅê¹Æ¤«¤éÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤È¡¢¸½ºß¡¢¸áÁ°5»þ¤¹¤®¤Î»ÏÈ¯Á°¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Î¿ô¤Ï300¿ÍÄ¶¡£¤³¤ì¤ÏÎÙ¤ÎÉñ½§¤«¤é30Ê¬°Ê¾å¤«¤±¤Æ¶¶¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¡¢Å°Ìë¤·¤¿¤ê¤·¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¿ô¤¬¡¢300¿Í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¤½¤ÎÎó¤Ë¤Ï¡¢Ì¤»ÈÍÑÆþ¾ì·ô¤ÎÅöÆü·ô¤Ø¤Î¸ò´¹¤Î¤¿¤á¡¢»Ò¶¡¤òÏ¢¤ì¤ÆÊÂ¤Ö¿Í¤ÎÎó¤Þ¤Ç´Þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÄËë¤Þ¤Ç»Ä¤ê¤ï¤º¤«¡£ËüÇî¤ò½ä¤ë¶¸Áû¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤³¤Þ¤Ç¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
西村泰司(にしむたやすし)
ノンフィクション作家。1970年大阪府生まれ。日本の国境、共同親権などのテーマを取材する。著書に『僕の見た「大日本帝国」』、『わが子に会えない』、『子どもを連れて、逃げました。』など。
