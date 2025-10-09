声優の石川界人と内田真礼が9日、東京・TOHOシネマズ新宿で行われた米映画「トロン：アレス」（ヨアヒム・ローニング監督、10日公開）ジャパンプレミアに登壇した。9月30日にSNSで結婚を発表してから9日で、初の公の場となった。2人は、ともに左手薬指に結婚指輪を着けて登場。石川が「イベントで緊張することはないですけど、さすがに直前まで『緊張するね』『緊張するね』と話しておりまして」と、登壇前の内田との会話を明かした。

この日は、日本語吹き替え版の声優陣がそろって登壇し、石川が先頭で入場して、すぐ後ろに続いた内田をエスコートし、司会から内田が紹介されると、手を添えるように内田を指した。司会から「触れずにはいられない、うれしいニュース。ご結婚おめでとうございます」と突っ込まれると、2人は「ありがとうございます」と「熱い、熱い」と口をそろえて感謝しつつ、照れまくりだった。

日本語吹き替え版では、諏訪部順一が高度な知能をもつAI兵士アレス、内田がアレスと大きく関わり、物語の鍵を握るイヴ役、石川がイヴを狙うアレス開発者ジュリアン・ディリンジャー役、田村睦心がAI兵士として現実世界に送り込まれるアテナ役を、それぞれ演じた。石川が「作中では敵対するような関係性ではあるんですけども、僕らの方は仲良くやらせていただいております」とアピールすると、内田は「恥ずかしい〜」と照れた。

諏訪部は「初めての共同作業」とツッコみ、2人を照れさせた。その上で「早く、言ってよ…っていう感じですからね。収録の時、全く言っていなかった。驚きました」と口にして笑み。2人がアフレコの際、結婚のことを共演陣に一切、話さなかったと明かした上で「さっき、お祝いを渡しました」と先輩として、しっかり2人祝福したとアピールした。

石川と内田は結婚の際、連名で文書を発表し「突然のご報告となりますがこのたび内田真礼と石川界人は結婚いたしました。これまで芸能活動を続けてこられたのは日頃より応援してくださるファンの皆さま そして支えてくださる関係者の皆さまのおかげだと改めて深く感謝しております。皆さまからいただいた温かいご声援に支えられ今日まで歩んでくることができました」と感謝。その上で「同じく芸能の世界で活動している身であり 互いに仕事に対する理解や尊敬の念を持ち合える大切な存在です。ともに過ごす時間を重ねる中でこれからの人生をともに歩んでいきたいと強く思い このたび結婚という形で新たな一歩を踏み出すこととなりました」と結婚の経緯をつづった。

そして「新たな人生の節目を迎えるにあたりこれまで以上に責任感を持ち 人間としても表現者としても成長していけるよう努めてまいります。結婚生活を通じてより豊かな経験や感性を育み今後の活動に活かしていきたいと考えております」とした。

2人は、12年「好きっていいなよ。」での初共演から、13年で71作品の共演で気がある。主な作品では「青春ブタ野郎」シリーズの豊浜のどか役、梓川咲太役がある。

イベントの終盤に登壇した、ダンディ坂野（58）も「ご結婚、おめでとうございます。おひさしブリーフ」と持ちギャグを飛ばし、石川と内田を祝福した。