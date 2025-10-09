¡Ú¥Ò¥í¥¢¥« FINAL SEASON¡ÛÂè2ÏÃ¡ÖThe End of An Era, And ¡½¡×Àè¹Ô¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¸ø³«¡ª
10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡¢TV¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ½ª¾Ï¡¢¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ FINAL SEASON¡Ù¡£Âè2ÏÃ¡ÊÄÌ»»161ÏÃ¡Ë¤ÎÀè¹Ô¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò´©¡Ë¤Ç10Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÏ¢ºÜ¤µ¤ì¡¢ºòÇ¯8·î¤Ë¤Ä¤¤¤Ë´°·ë¤ò·Þ¤¨¤¿¡¢ËÙ±Û¹ÌÊ¿»á¤Ë¤è¤ëÂç¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¡¢ÄÌ¾Î ¡É¥Ò¥í¥¢¥«¡É ¡£ ¡É¸ÄÀ¡É ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÄ¶¾ïÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¿Í¡¹¤ÎÂ¸ºß¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦ÎÐÃ«½Ðµ×¡¢ÄÌ¾Î ¡É¥Ç¥¯¡É ¤¬¡¢¼Ò²ñ¤ò¼é¤ê¡¢ ¡É¸ÄÀ¡É ¤ò°ÍÑ¤¹¤ëÈÈºá¼Ô ¡ÉÅ¨¡ã¥ô¥£¥é¥ó¡ä¡É ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦ ¡É¥Ò¡¼¥í¡¼¡É ¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼°éÀ®¤ÎÌ¾Ìç¡¦Íº±Ñ¹â¹»¤ÇÃç´Ö¤¿¤Á¤È¶¦¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ëÊª¸ì¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥·¥ê¡¼¥ºÀ¤³¦Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô1²¯Éô¤òÆÍÇË¡£¥Ç¥¯¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬·«¤ê¹¤²¤¿¶»¹·¤ë¥É¥é¥Þ¤äÀï¤¤¤ÎÊª¸ì¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢ËÙ±Û»á¤È ¡É¥Ò¥í¥¢¥«¡É ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤È¾Þ»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤è¤¤¤èTV¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ½ª¾Ï¡¢¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ FINAL SEASON¡Ù¤¬10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êËè½µÅÚÍËÍ¼Êý5¡§30ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÁ´¹ñ29¶É¥Í¥Ã¥È¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£2016Ç¯4·î¤ÎÂè1´ü¤«¤é¿ô¤¨Ìó9Ç¯¤ÇÄÌ»»8¥·¥ê¡¼¥º¤òÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¿TV¥¢¥Ë¥á ¡É¥Ò¥í¥¢¥«¡É ¤¬¤¤¤è¤¤¤è´°·ë¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
10·î11Æü¡ÊÅÚ¡ËÍ¼Êý5¡§30ÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¡¼¥º¥óÂè2ÏÃ¡ÊÄÌ»»161ÏÃ¡Ë¡ÖThe End of An Era, And ¡½¡×¤ÎÀè¹Ô¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ãÂè2ÏÃ¡ÊÄÌ»»161ÏÃ¡Ë¡ÖThe End of An Era, And ¡½¡×¡ä
1Ç¯AÁÈÀ¸ÅÌ¤Î ¡É¸ÄÀ¡É ¤òÅëºÜ¤·¤¿ÁõÈ÷¤È¡¢¥µ¥Ý¡½¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¦ ¡É¥¢¡¼¥Þ¡¼¥É¥ª¡¼¥ë¥Þ¥¤¥È¡É ¤È¡¢¥ª¡¼¥ë¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥ï¥ó¡ÊAFO¡Ë¤È¤ÎßõÎõ¤ÊÀï¤¤¤¬Â³¤¯¡£AFO¤«¤é¤Î·ã¤·¤¤¹¶·â¤ËÂÐ¤·¡¢ÀÞ¤ì¤Ê¤¤¿´¤ÇÈ¿·â¤Ë½Ð¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥ª¡¼¥ë¥Þ¥¤¥È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¸¤ï¤¸¤ï¤ÈÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡¦¡¦¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤ÎÁ°¤Ë°Õ³°¤Ê½õ¤Ã¿Í¤È¤·¤Æ¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢ ¡É¥Ò¡¼¥í¡¼»¦¤·¡É ¥¹¥Æ¥¤¥ó¡ª¡¡Áê¼ê¤ÎÆ°¤¤òÉõ¤¸¤ë¥¹¥Æ¥¤¥ó¤Î ¡É¸ÄÀ¡É ¡Ö¶Å·ì¡×¤È¡¢¥ª¡¼¥ë¥Þ¥¤¥È¤ÎÈëºö¤ÇAFO¤òÅÝ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡Ä¡ª¡©
¡ä¡ä¡äÂè2ÏÃ¤ÎÀè¹Ô¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿9ÅÀ¡Ë
TV¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥ººÇ½ª¾Ï¡¢¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ FINAL SEASON¡Ù¡Ê¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥Ü¥ó¥º¥Õ¥£¥ë¥à¡Ë¤Ï10·î4Æü¤è¤êËè½µÅÚÍËÍ¼Êý5¡§30¤è¤êÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÁ´¹ñ29¶É¥Í¥Ã¥È¤ÇÊüÁ÷³«»Ï¡Ê¢¨°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯¡Ë¡£¡¡
¡ÊC¡ËËÙ±Û¹ÌÊ¿¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦ËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢À½ºî°Ñ°÷²ñ
