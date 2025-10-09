¥«¥Ö¥¹°ïºà¤¬·ãÅÜ¡Ä¤Þ¤µ¤«¤Î¡È¸í¿³¡É¤Ï¡ÖºÇ°¤ÎÈ½Äê¡×¡¡¾¡Íø¤â¥Õ¥¡¥óÃ²¤¡Ö¥í¥Ü¥Ã¥È¿³È½¤ò¡×
PCA¤¬1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ÎÈ½Äê¤ËÎ¾¼ê¤ò¾å¤²·ãÅÜ
¡ÚMLB¡Û¥«¥Ö¥¹ 4¡¼3 ¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡¦¥·¥«¥´¡Ë
¡¡¥«¥Ö¥¹¤Î¥Ô¡¼¥È¡¦¥¯¥í¥¦¡á¥¢¡¼¥à¥¹¥È¥í¥ó¥°¡ÊPCA¡Ë³°Ìî¼ê¤¬8Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ë¥ï¡¼¥ºÀï¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè3Àï¤Ç¡¢¡È¸í¿³¡É¤ËÅÜ¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤â¡ÖËÜÅö¤Ë¹ó¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¥¥ì¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ê¡×¤È¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¤Ê¤ÉÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡4-1¤Î3²ó1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¡£PCA¤Ï¥«¥¦¥ó¥È1-2¤«¤é¥Û¥»¡¦¥¥ó¥¿¥ÊÅê¼ê¤¬Åê¤¸¤¿3µåÌÜ¤Î80.3¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó129.2¥¥í¡Ë¤Î¥¹¥é¡¼¥Ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Ö¥é¥ó¥¯¥Ë¡¼»°ÎÝÎÝ¿³¤«¤é¥Ï¡¼¥Õ¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¼è¤é¤ì¤Æ»°¿¶¤È¤Ê¤ê¡¢Î¾¼ê¤ò¾å¤²¤Æ²¿¤«¤ò¶«¤Ó¤Ê¤¬¤éÉÔËþ¤½¤¦¤Ë¥Ù¥ó¥Á¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¸¥ç¥à¥Ü¡¼¥¤¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡×¤Ï¡ÖPCA¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤ËÂÐ¤·¤Æ¹ó¤¹¤®¤ë¥¹¥¤¥ó¥°È½Äê¡£Èà¤ÏÎÝ¿³¤ËÂÐ¤·¤Æ¹ó¤¹¤®¤ëÈ½Äê¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤é¤»¤¿¡×¤È±ÇÁü¤ò¸ø³«¡£Æ°²èÆâ¤Ç¤Ï¼Â¶·¤¬¡ÖÈà¤ÏÈ½Äê¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÔËþ¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡ÊÎÝ¿³¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ë¤Þ¤ÀÊ¸¶ç¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢²òÀâ¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡¡Èà¤Ï¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ºÝ¤É¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¤¹¤é¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤Èµ¿Ìä¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥óºÇ°¤ÎÈ½Äê¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Öµå¿³¤Ï½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÇ§¤á¤ë¤Ù¤¤À¡×¡ÖÎÝ¿³¤Ë¤â¥í¥Ü¥Ã¥È¿³È½¤ÎÆ³Æþ¤ò¡×¡Ö¤³¤ì¤Î¤»¤¤¤ÇÉé¤±¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ê¤ÉPCA¤ËÆ±¾ð¡£ÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¡¢º£±Ê¾ºÂÀÅê¼ê¤â½êÂ°¤¹¤ë¥«¥Ö¥¹¤Ï¡¢Æ±¥·¥ê¡¼¥º2Ï¢ÇÔÃæ¡£³³¤Ã¤×¤Á¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢Ç¼ÆÀ¤Î¤¤¤«¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥«¥Ö¥¹¤Ï6Åê¼ê¤Î·ÑÅê¤Ç1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤ê¤¤êÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º½é¾¡Íø¡£³³¤Ã¤×¤Á¤ÇÆ§¤óÄ¥¤ê¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ËË¾¤ß¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë