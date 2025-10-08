めちゃカワPKに注目☆なとり「ペンシルカルパス」に『すみっコぐらし』大集合♪
なとりの「ペンシルカルパス」に『すみっコぐらし』たちがやってきた！ 可愛いスペシャルパッケージが期間限定で新登場。
「チーズ鱈」などの「おつまみ」を製造する「なとり」の「ペンシルカルパス」にサンエックスの人気キャラクター『すみっコぐらし』が大集合しちゃいます♪
「18本ペンシルカルパス」は2016年に発売以来、幅広いお客様にご好評いただいている、ペンシル（鉛筆）のような細長い形状をしたドライソーセージ。大人のおつまみとしてだけでなく、「子どもを含む家族みんなのおやつ」として親しまれている。
おつまみにもおやつにも合うクセのない味わいに仕上がっており、お酒のおつまみはもちろん、子どものおやつにもぴったり。みんなでシェアするのにぴったりな、配りやすい個包装タイプなのも嬉しい。
そんな「18本ペンシルカルパス」と「すみっコぐらし」がコラボレーションしたスペシャルパッケージでは、「おいしそう！」と「かわいい！」のW嬉しいをご提供♪
ワクワクした楽しい気持ちになれるすみっコやみにっコのイラストがついた個包装は全14種類。メインキャラクター5キャラとサブキャラクターの中でも人気のキャラが選定されてデザインに採用されている。
スペシャルパッケージは、全国のスーパー、GMS、コンビニエンスストアの珍味売場にて10月上旬〜11月末の期間限定でお取り扱い。
しゃぼん玉や風船で遊んだり、好きなものを持って楽しそうにしているかわいいすみっコたちと一緒に楽しめるようなデザインでニッコリおやつタイムを味わってみてね。
＞＞＞かわいらしいパッケージのデザインをチェック！（写真2点）
（C）2025 San-X Co., Ltd.All Rights Reserved.
「チーズ鱈」などの「おつまみ」を製造する「なとり」の「ペンシルカルパス」にサンエックスの人気キャラクター『すみっコぐらし』が大集合しちゃいます♪
「18本ペンシルカルパス」は2016年に発売以来、幅広いお客様にご好評いただいている、ペンシル（鉛筆）のような細長い形状をしたドライソーセージ。大人のおつまみとしてだけでなく、「子どもを含む家族みんなのおやつ」として親しまれている。
おつまみにもおやつにも合うクセのない味わいに仕上がっており、お酒のおつまみはもちろん、子どものおやつにもぴったり。みんなでシェアするのにぴったりな、配りやすい個包装タイプなのも嬉しい。
ワクワクした楽しい気持ちになれるすみっコやみにっコのイラストがついた個包装は全14種類。メインキャラクター5キャラとサブキャラクターの中でも人気のキャラが選定されてデザインに採用されている。
スペシャルパッケージは、全国のスーパー、GMS、コンビニエンスストアの珍味売場にて10月上旬〜11月末の期間限定でお取り扱い。
しゃぼん玉や風船で遊んだり、好きなものを持って楽しそうにしているかわいいすみっコたちと一緒に楽しめるようなデザインでニッコリおやつタイムを味わってみてね。
＞＞＞かわいらしいパッケージのデザインをチェック！（写真2点）
（C）2025 San-X Co., Ltd.All Rights Reserved.