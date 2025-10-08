個性派スタイルで登場した白石麻衣 （C）ORICON NewS inc.

　俳優の白石麻衣が8日、東京・伊勢丹新宿店本館1階ザ・ステージにて開催される『MARNI PLAYFUL BLOOM POPUP』に来場し、フォトコールを行った。

【全身ショット】さすがのスタイル！ファーがアクセントなエレガントな白石麻衣

　この日はシルクパジャマシャツ（18万1500円）、シルクパジャマパンツ（20万2400円）、スモールバッグ（28万4900円）を着用。シルクパジャマにはファーの襟をつけ、肌さわりの良さそうな個性的スタイルで魅了した。

　同所では25年秋冬コレクションで発表されたバックライン「チューリピア」の世界観を体感できるポップアップ。「チューリピア」を1週間先行販売しており、チャームやピンバッチを使用したカスタマイズサービスも実施する。

　パジャマスタイルに挑戦し「リラックス感のなかにもエレガントさがある。上品な気持ちになるスタイル」とお気に入りだそう。「最近ピンクが好き。このベビービンクのファーもかわいい。ピンクをかわいい年頃になってきたのでこれからもワンポイントに取り入れたい」と笑顔で明かした。

　この秋は「あまり柄物のお洋服を持っていないのでチェック柄のジャケット、お洋服をみかけるので、チェック柄だったり花柄だったりをみつけて挑戦していけたら」と意欲をみせた。

　PLAYFUL BLOOMにちなみ心ときめく春寒を聞かれ「自分にフィットする靴を見つけたときはときめきます。自分の足のサイズや形、もう少しこうだったらみたいなシューズがあるなかでシンデレラフィットのシューズをみつけるとうれしくなってときめきます」と声を弾せていた。