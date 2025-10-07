『ハズビン・ホテルへようこそ』シーズン2の日本語本予告、キービジュアル、場面写真が一挙解禁

10月29日（水）よりPrime Videoにて独占配信が開始となる大ヒット大人向けミュージカルアニメ『ハズビン・ホテルへようこそ』シーズン2。それに先駆けこの度、日本語本予告、キービジュアル、場面写真が一挙に解禁となった。

『ヘルヴァ・ボス』アマプラ配信日＆日本語吹替版声優が決定！『ハズビン・ホテルへようこそ』シーズン2の配信日も 2025年7月24日（現地時間／日本時間では今朝）、米サンデ … 『ヘルヴァ・ボス』アマプラ配信日＆日本語吹替版声優が決定！『ハズビン・ホテルへようこそ』シーズン2の配信日も

『ハズビン・ホテルへようこそ』とは？

『ハズビン・ホテルへようこそ』は、地獄の王女チャーリー（エリカ・ヘニングセン／清水理沙）が、地獄の人口過剰を平和的に減らすために悪魔を更生させるという、不可能とも思える目標を追い求める姿を描いている。天使たちによる毎年の悪魔退治の後、彼女は利用客が天国へ “チェックアウト “することを期待してホテルをオープンする。

地獄の大半は彼女の目標を嘲笑うが、彼女の献身的なパートナーであるヴァギー（ステファニー・ベアトリス／種市桃子）と、最初の被験者であるポルノスターのエンジェル・ダスト（ブレイク・ロマン／平野潤也）は彼女に寄り添っている。“ラジオ・デーモン “として恐れられるアラスター（アミール・タライ／佐藤せつじ）がチャーリーの活動を支援するために手を差し伸べたとき、彼女の狂気の夢は現実になるチャンスを与えられる。

チャーリーが天使軍に勝利した後、ホテルは新しい住人で活況を呈している。しかし、彼女が落胆しているのは、その多くが別の目的でホテルに滞在しているということだ。天国への恨みが募り、罪人たちが反撃できることに気づくと、地獄と天国との間で高まる緊張を利用しようとする罪人たちが大勢現れる。上級悪魔の3人組、V軍団だ。チャーリーがホテルの目標（悪魔を更生させること）と世間のイメージを守ろうと奮闘する一方で、テレビの悪魔ヴォックス（クリスチャン・ボール／遠藤大智）率いるチームVは、自分たちをトップに据えて天国を乗っ取る計画を立てる。

一方、天国では天使たちが、サー・ペンシャス（アレックス・ブライトマン／上田燿司）の贖罪による波紋と、地獄に対して以前に彼らが行った残虐非道な行為への対処に追われるのだった。

『ハズビン・ホテルへようこそ』シーズン2本予告編

今回解禁された『ハズビン・ホテルへようこそ』シーズン2の本予告編では、冒頭から、「戦争は起きる。天使を殺して見せた」というテレビの悪魔ヴォックスの衝撃発言から始まる。悪魔を贖罪させて、もっと素晴らしい人生を歩むように更生させようという想いでハズビン・ホテルを運営する主人公チャーリーの陰で、ハズビン・ホテルを利用して天国に反乱を仕掛けようとするヴォックス率いるチームVの暗躍も描かれる。

果たしてチャーリーは天国と地獄との大戦争を阻止することが出来るのか！？ 歌もふんだんに挿入されている本予告でシーズン2への期待は高まるばかり！

『ハズビン・ホテルへようこそ』シーズン2配信情報

『ハズビン・ホテルへようこそ』シーズン2（全8話）は10月29日（水）より毎週2話ずつ新エピソードが配信。シーズン最終話は11月19日（水）配信開始予定。

ハズビン･ホテルへようこそ Erika Henningsen, Stephanie Beatriz, Christian Borle, Blake Roman, Amir Talai Amazon

（海外ドラマNAVI）

Copyright © 2025 海外ドラマNAVI All Rights Reserved.