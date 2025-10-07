¤Ê¤¼¡È²øÊª¡É¤Ï¤É¤óÄì¤«¤éÉü³è¤·¤¿¤Î¤«¡¡º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤òÊÑ¤¨¤¿ÉÒÏÓ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤ÎÌ©ÃÌ¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤¬¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
¡Ö¾®³Ø¹»5Ç¯À¸¤°¤é¤¤¤Î»þ¤Ë¥³¡¼¥Á¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤«¡×
¡¡º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÇÛÃÖÅ¾´¹¤µ¤ì¤¿º´¡¹ÌÚ¤Ï¡¢¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¤Îµ¯ÍÑ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ÃÏ»þ´Ö10·î6Æü¤ËÅ¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤Ç¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤¬1ÅÀº¹¤ËµÍ¤á´ó¤é¤ì¤¿9²óÆó»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Á¡¢º£µ¨¤Î¼ó°ÌÂÇ¼Ô¥È¥ì¥¤¡¦¥¿¡¼¥Ê¡¼¤ò2µå¤Ç¥Ô¥·¥ã¥ê¡£¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤ëµ®½Å¤Ê¾¡Íø¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¿¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÍÞ¤¨µ¯ÍÑ¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ÎÉñÂæ¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¼«¿®¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë100¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó160.9¥¥í¡Ë¤Î¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¹þ¤àº´¡¹ÌÚ¤Î»Ñ¤òÃ¯¤¬»×¤¤ÉÁ¤±¤¿¤À¤í¤¦¤«¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢±¦¸ª¤Î¡Ö¥¤¥ó¥Ô¥ó¥¸¥á¥ó¥È¾É¸õ·²¡×¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤ÎºÆÄ´À°¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿½ÕÀè¤Ë¤Ï¡¢ÁÛÁü¤¹¤é¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤É¤ó¤Ê¤Ë¾õ¶·¤¬°¤¯¸«¤¨¤Æ¤â¡¢Ã¯¤«¤ò¸«¼Î¤Æ¤¿¤ê¡¢Äü¤á¤¿¤ê¤·¤Æ¤Ï·è¤·¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢ËÜÅö¤Ë¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ÏÃ¯¤Ë¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ØESPN¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤½¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡×¤È¤¤¤¦¸ª½ñ¤ò»ý¤Ä¥í¥Ö¡¦¥Ò¥ë»á¤À¡£
¡¡8·î¤Ë¼ÂÀïÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ç¤â¡¢Ê¿¶Ñ93¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó147¥¥í¡Ë¤Ë¤Þ¤ÇµåÂ®¤¬Äã²¼¤·¡¢ËÉ¸æÎ¨¤â7ÅÀÂæ¤Þ¤Ç°²½¤·¤¿º´¡¹ÌÚ¤ÎÈ´ËÜÅª²þÁ±¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿¥Ò¥ë»á¤Ï¡¢9·î4Æü¤ËËÜ¿Í¤È¤Î¶ËÈë¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¼è¤ê»ý¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¤¤ï¤Ð¡¢¡Ö¤É¤óÄì¡×¤Ë¤¤¤¿º´¡¹ÌÚ¤Ë¤É¤³¤«¤é¥á¥¹¤òÆþ¤ì¤ë¤Ù¤¤«¤ò»×°Æ¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¥Ò¥ë»á¤¬Ìä¤¤¤«¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ê¼ÁÌä¤Î¿ô¡¹¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÆü²Ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤«¡©¡×¡Ö¤É¤Îµå¼ï¤¬°ìÈÖÅê¤²¤ä¤¹¤¤¤«¡©¡×¡Ö¿ÈÂÎ¤ËÄË¤ß¤Ï¤¢¤ë¤«¡©¡×¡Ö¾®³Ø¹»5Ç¯À¸¤°¤é¤¤¤Î»þ¤Ë¥³¡¼¥Á¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤«¡×¡Ö¿ÈÂÎ¤ÎÄË¤ß¤Ç´·¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼Â¤ÏÀµ¾ï¤Ç¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï¤¢¤ë¤«¡©¡×¤Ê¤É¤òÌä¤¤¡¢¿ô»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÌ©¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥Ò¥ë»á¤¬ºÇ¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥©¡¼¥à²þÂ¤¤òÌµÍý¤Ë²¡¤·ÉÕ¤±¤Ê¤¤¤³¤È¡×¡£¤³¤ì¤Ï¡Ö¥¢¥¥å¥¼¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥ª¡¼¥Ç¥£¥Ã¥È¡Êµ¿Ç°ÅÀ¤ÎÀ°Íý¤Î°Õ¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ë´ð¤Å¤¯¤â¤Î¤Ç¡¢»þ´Ö¤òÍ×¤·¤Æ¤Ç¤â¡¢º´¡¹ÌÚËÜ¿Í¤¬Ç¼ÆÀ¤·¤¿¾å¤Ç¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¼ÂÀï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¥×¥é¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢µåÂ®¤ÎÃø¤·¤¤Äã²¼¤Ë»×¤¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¿ËÜ¿Í¤Ë¡¢¿ÈÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤ÎÊÑ¹¹¤ò»ý¤Á³Ý¤±¤¿¡£Åêµå»þ¤ËÂ¤òÂç¤¤¯¾å¤²¤ëÆÈÆÃ¤Ê¥Õ¥©¡¼¥à¤òÍÑ¤¤¤ëº´¡¹ÌÚ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼´Â¤È¤Ê¤ë±¦Â¤Î»È¤¤Êý¤ÏÀ¸Ì¿Àþ¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤³¤ÇÆ±»á¤Ï¡¢±¦Â¤ÎÉ¨¤ò¤Ä¤ÞÀè¤Î¿¿¾å¤ËÃÖ¤¯¤è¤¦¤Ë¶Ê¤²¤ë¤³¤È¤Ç¹üÈ×¤¬Á°¤Ë·¹¤¤¹¤®¤ë·¹¸þ¤ò²ò¾Ã¤Ç¤¤ë¤ÈÄó°Æ¡£3»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤¿Ç®¿´¤ÊÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤¿º´¡¹ÌÚ¤Ï¡Ö¤¤¤±¤Þ¤¹¡×¤È·èÃÇ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ÎÅö»þ¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤òÅÁ¤¨¤¿¡ØESPN¡Ù¤Ï¡¢¤³¤¦µ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥µ¥µ¥¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤¬Åêµå¥á¥«¥Ë¥¯¥¹¤ò¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÅê¼ê¤¿¤Á¤¬²ø²æ¤òÉé¤Ã¤¿²ó¿ô¤ÎÂ¿¤µ¡¢¤½¤·¤Æ¥Ò¥ë¤¬¼«Ê¬¤ÎÎ©¾ì¤òÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦·üÇ°¤âÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ò¥ë¤Ï¥µ¥µ¥¤¬¼«Ê¬¤Ë²×Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤â¤·¤¯¤Ï·ù¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯Èà¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤À¤±¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡×
¥í¥Ð¡¼¥Ä¤¬¶Ã¤¤¤¿º´¡¹ÌÚ¤Î¡Ö»¦µ¤¡×
¡¡Æ±¶É¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢º´¡¹ÌÚ¤Î²þÁ±ÊýË¡¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬ÅÁÅýÅª¤ËÍÑ¤¤¤Æ¤¤¿¼êË¡¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÄÌ¾ï¡¢Æ±µåÃÄ¤ÏÅê¼ê¤¿¤Á¤Ë½¤Àµ°Æ¤ò»î¤µ¤»¤ëÁ°¤Ë¡¢ÃÊ³¬Åª¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤ò¼è¤êÁÈ¤Þ¤»¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¥É¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Ë¡¼¥ë¡¦¥¨¥é¥È¥é¥Ã¥·¥å°å»Õ¤Î¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤ÆËüÁ´¤Î¾õÂÖ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢º´¡¹ÌÚ¤ÏÂ¨ºÂ¤ËÅêµåÎý½¬¤Ç¤Î»Ü¹Ô¤òµá¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Ò¥ë»á¤ËÈ´·²¤Î¿®Íê¤ò´ó¤»¤¿º´¡¹ÌÚ¤Ï¡Ö°ìÆü¤âÁá¤¯»î¤·¤¿¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿·¤¿¤ÊÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤ò»î¹Ô¡£½é¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤«¤é2Æü¸å¤Î9·î6Æü¤Ë¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÅêµåÎý½¬¤ò¼Â»Ü¡£¤¤¤¤Ê¤êµåÂ®¤Ï95¡Á97¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó153¡Á156¥¥í¡Ë¤Ë¤Þ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¥Ò¥ë»á¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¼óÇ¾¿Ø¤ò¶Ã¤«¤»¤ëÀ®²Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡µåÃÄ¤Î¥Ð¥¤¥ª¥á¥«¥Ë¥¯¥¹ÀìÌç²È¤¿¤Á¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±¡¢ÊÑËÆ¤ò¿ë¤²¤¿º´¡¹ÌÚ¡£·üÇ°¤òÊú¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Èà¤Îµ¯ÍÑ¤òí´í°¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤Ï²¿¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ãæ·Ñ¤®¤Ø¤ÎÇÛÃÖÅ¾´¹¤ò·è¤á¤¿¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤â¡¢ºÆ¤ÓÆ®»Ö¤òÞý¤é¤»¤ë23ºÐ¤Î¼ãÉð¼Ô¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¡¢¡ÖÈà¤Ë¤Ï¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡£º£¤Î·¯¤Ï¡Øº£¤Ï°ã¤Ã¤¿É½¾ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»¦µ¤¤òÂÓ¤Ó¤¿É½¾ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤Í¡×¤ÈË«¤á¤Á¤®¤ë¡£
¡¡º£¤ä¼é¸î¿À¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¡¢À¼²Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ëº´¡¹ÌÚ¡£Åê¤²¤ë¤¿¤Ó¤Ë¼«¿®¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤Ï¡¢º©ÀÚÃúÇ«¤ËÀÜ¤·¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤Î»Ù¤¨¤Ê¤·¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡£
