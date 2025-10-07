今年は異例の大物揃い？NewJeansメンバーに“薬物事件”俳優も　「2025秋夕バースデー」の韓国スター

韓国は現在、秋夕（チュソク）連休の真っただ中だ。

【写真】「突然契約解除」NewJeansになり損ねた日本人

旧暦8月15日にあたる韓国最大級の祝日で、日本のお盆に似た行事である。韓国人はこの期間、帰郷して家族や親戚と食事を楽しみ、先祖に感謝をささげるなどして過ごす。

今年は10月6日が秋夕にあたるため、前後を含む5日から7日までが3連休となった。

国民が団らんとしたひと時を過ごす一方、誕生日を迎えるスターたちもいる。彼らは秋夕とともに、ファンからの祝福に包まれた。

10月5日生まれ

まずは連休初日の5日。日本における韓流ブームを牽引した“四天王第二世代”のひとり、俳優ソン・スンホンが49歳の誕生日を迎えた（1976年生）。『秋の童話』（2000）でブレイクしてから20年以上、いまも第一線で活躍し続ける存在だ。今夏には女優オム・ジョンファと10年ぶりに共演したドラマ『かけがえのない私のスター』が放映され、健在ぶりを示した。

（写真提供＝OSEN）ソン・スンホン

同じく女優のパク・チュミも5日生まれで、52歳となった（1972年生）。『ホジュン 宮廷医官への道』（1999〜2000）、『オールイン 運命の愛』（2003）、『オクニョ 運命の女』（2016）など数々のヒット作に出演し、華麗なフィルモグラフィーを築いてきた名女優だ。近年は3シリーズ続いた『結婚作詞 離婚作曲』で存在感を示し、成熟した演技で新境地を切り拓いている。

（写真提供＝OSEN）パク・チュミ

音楽界からは4ピースバンドHYUKOHのフロントマン、オ・ヒョクが32歳の誕生日を迎えた（1993年生）。独特の歌声とセンスで韓国音楽シーンを代表する存在で、日本では“韓国のSuchmos”と呼ばれたこともある。今年の夏には台湾のバンドSunset Rollercoaster（落日飛車）とともにフジロックに出演し、最大のグリーンステージでパフォーマンスを披露。耳の肥えた観客を魅了した。

（写真提供＝OSEN）オ・ヒョク

秋夕当日の6日も豪華な顔ぶれが並んだ。

女優コ・ソヨンは52歳を迎えた（1972年生）。1990年代にブレイクした彼女は、ファッションをまねる若者が急増し“コ・ソヨン族”という言葉まで生んだ。2010年に映画『恋風恋歌』で共演したチャン・ドンゴンと結婚し、韓国芸能界を代表するビッグカップルとして知られている。

（写真提供＝OSEN）コ・ソヨン

俳優ユ・アインも、この日が誕生日だ（1986年生）。近年は映画『声もなく』（2020）、Netflixオリジナルシリーズ『地獄が呼んでいる』（2021）などの作品で高い評価を得た一方、2023年に明るみに出たプロポフォール常習投与疑惑や大麻使用などの薬物スキャンダルにより、執行猶予付きの懲役刑が確定。39歳となった韓国屈指の個性派俳優を望む声は依然として多いなか、再起できるのかに注目が集まる。

（写真提供＝OSEN）ユ・アイン

K-POPアイドルの2人も誕生日を迎えた。ボーイズグループMONSTA Xのラッパージュホンは31歳に（1994年生）。力強いラップとカリスマ性でグループを牽引する存在で、ソロ活動や音楽番組でのMCとしても愛されている。

そしてガールズグループNewJeansのハニは21歳に（2004年生）。2022年に彗星の如くK-POPシーンに登場し、瞬く間に時代を象徴するアイドルとなった。しかし、所属事務所ADOR代表ミン・ヒジンと親会社HYBEとの対立騒動に巻き込まれ、グループは現在、実質的な活動休止状態に。複数の訴訟も抱えるなど不透明な状況が続いており、グローバルスターの今後にファンの視線が集まっている。

（写真提供＝OSEN）ジュホン

（写真提供＝OSEN）ハニ

秋夕は旧暦に基づくため、毎年日付が変わる。連休と重なるのは偶然のめぐり合わせだ。

ベテラン俳優から世界的アイドルまで、多彩なスターが“秋夕バースデー”を迎えた今年。連休と誕生日が重なれば、家族やファンからの祝福もいっそう盛り上がる。SNSやファンコミュニティには祝福の言葉があふれ、連休の話題をさらに華やかに彩っている。

（文＝スポーツソウル日本版編集部）