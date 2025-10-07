【ラーメン大好き小泉さん】小泉さんのお墨付き！？ コラボ「らーめん缶」登場
丸山製麺より、人気漫画『ラーメン大好き小泉さん』とコラボの「らーめん缶」が登場する。
☆小泉さんのイラストが目印のコラボ「らーめん缶」をチェック！（写真5点）＞＞＞
『ラーメン大好き小泉さん』は、累計300万部突破の鳴見なるが描くTVドラマ化、TVアニメ化も果たした本格派ラーメングラフィティ。
クールで無口、ミステリアスな転校生・小泉さん。彼女は日々、至福の一杯を追い求めるラーメンのプロだった──！？ 王道も、個性派も。心ゆくまでご堪能あれ♪
本作は2013年に連載開始し、2024年より秋田書店・月刊チャンピオンに移籍している。
そんな本作とコラボレーションした「らーめん缶」が誕生！
昭和33年創業の業務用麺類製造業を行う丸山製麺より、「『ラーメン大好き小泉さん』醤油ラーメン缶」が販売される。
「らーめん缶」はらーめん缶は常温のまま実食可能なラーメンで、小腹が減った時に気軽につまむおやつや、いざというときの備蓄食としてもご活用いただくことができる食品。
独自の製法で開発した、スープに浸っていても伸びにくい麺が採用されており、今までのらーめん缶はこんにゃく麺が主流だったが、この度開発したらーめん缶は業界初の小麦麺を使用したものとなっている。
メンマやチャーシューなど、具材も本格派。いつでもどこでも、本格的ならーめんをお楽しみいただけるスペシャルフードだ。
湯煎していただくと、より美味しい！ 常温で即食可能、賞味期限は3年と非常食としても優秀だ。
「『ラーメン大好き小泉さん』醤油ラーメン缶」は、ラベルデザインに小泉さんが起用されており、内容物は麺、醤油スープ、具材（チャーシュー・メンマ・ネギ）。
お手軽に小泉さん印のラーメンをお召し上がりいただける。
2025年10月6日より東京、横浜、福岡、大阪の一部地域に設置の飲料自販機にて展開中！
いつでもどこでも「ラーメン大好き」が可能となる「らーめん缶」をぜひご堪能あれ。
（C）鳴見なる（秋田書店）2024
