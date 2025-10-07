「急に寒くなってきた」となる前に！【ユニクロ】マニアおすすめ！「羽織りアイテム」

10月に突入し、本格的に秋ムードが到来。急に寒くなって着る服がない……となる前に、【ユニクロ】で「羽織りアイテム」をチェックしてみて。今回は週5でユニクロを着るマニアライターが、実際に試着or購入して良かったおすすめ服をお届けします。プラスワンでグッと鮮度が高まるチェックシャツや毎年愛用する上質カーディガンなど、これからますます人気が出る予感なので完売する前にゲットして。

色も柄も可愛すぎる！ コーデの主役になるチェックシャツ

【ユニクロ】「フランネルボクシーシャツ」各\2,990（税込）

筆者が店頭で一目惚れして即購入したチェックシャツ。これまでのユニクロのフランネルシャツから大幅にアップデートされていて、トレンド感抜群の“身幅広め × 着丈短め”のボクシーシルエットに進化。バレルレッグやワイドパンツと合わせることで、今っぽいメリハリバランスを作成できます。大人可愛い配色とチェック柄も魅力。夏に活躍していた白Tに羽織れば、一気に秋らしいスタイリングに更新してくれます。

タイムレスに愛用できる名品カーディガン

【ユニクロ】「メリノクルーネックカーディガン」各\3,990（税込）

毎秋冬愛用しているメリノカーディガン。ミニマルで洗練されたシルエット、上質な素材感も魅力で、1枚持っておけばタイムレスに愛用できる名品アイテムです。極細メリノウールを100%使用しているため、光沢感があり着心地も滑らか。しかもニットなのに洗濯機OKというのも嬉しいポイント。カラーバリエーションも豊富に展開されているので、きっとお気に入りの1色が見つかるはずです。

シーズンムードが高まるコーデュロイシャツジャケット

【ユニクロ】「コーデュロイロングシャツジャケット」各\3,990（税込）

秋になるとついつい手がのびるコーデュロイアイテム。ユニクロからは、着回し力抜群のシャツジャケットが登場しました。まさにシャツとジャケットの中間の厚さで、筆者が実際に羽織っても重すぎることなく楽に着ることができました。ゆったりしたサイジングと長めの着丈で体型カバーもサポート。最初に紹介したチェックシャツと重ねて、襟を出す着こなしがお気に入り。細畝のコーデュロイのためカジュアルになりすぎず、大人っぽく取り入れられるのも魅力です。

大人カジュアルな着こなしに仕上がるショートジャケット

【ユニクロ】「ジップアップショートジャケット」各\4,990（税込）

今から冬まで活躍するアウターを探しているなら、このジップアップジャケットがおすすめ。製品洗いを施すことで抜け感が生まれ、大人カジュアルに着こなせる1枚。襟と袖口にはコーデュロイ素材を使用し季節感を演出。秋にはTシャツに羽織ってスタイリングの主役に、寒くなると上からコートを羽織ってミドルアウターにするのもアリ。さまざまなボトムスとバランスが取りやすいショート丈のため、コーデを組むのが苦手な人にもぴったりです。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：小沢 鳴子