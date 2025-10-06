『ヒロアカ』Marvelアーティストが爆豪勝己を描き大反響 スパイダーマン風で「神ですか…」「これは胸熱」
Marvelコミックのアーティストであるオリビア・コワペル氏が4日、漫画『僕のヒーローアカデミア』完結とテレビアニメ『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』（読売テレビ・日本テレビ系／毎週土曜 後5：30）の放送開始を記念し、爆豪勝己のイラストをMarvel Comicの公式Xで公開。『僕のヒーローアカデミア』公式Xが同日引用リポストで紹介した。
【画像】かっこよすぎる…！Marvelアーティストが描いたスパイダーマン風の爆豪勝己
『僕のヒーローアカデミア』公式Xでは、「ヒロアカの原作完結とアニメFINAL SEASON放送開始を記念した MarvelのOlivier Coipel氏による爆豪のイラストがついに到着！」とし、「足元はスパイダーマンのマイルズ・モラレス風に！」と紹介。
イラストでは、爆豪がスパイダーマン風に右手の中指と薬指を折ってポーズ。足元はピーター・パーカーに継ぐ2代目スパイダーマンであるマイルズ・モラレスからインスピレーションを受けた、赤いスニーカーを履いている姿が描かれた。
この投稿に、ネット上では「神ですか…」「これは胸熱」「これだよ！これこれ！こういうのが最＆高なんだよ！マイルズは激アツ！」「このコラボは最高だよ〜」などと大きな反響が寄せられている。
『僕のヒーローアカデミア』は、『週刊少年ジャンプ』（集英社）にて2014年から24年の10年間にわたり連載された、堀越耕平氏による大人気コミック。“個性”と呼ばれる超常能力を持つ人々の存在が当たり前の世界を舞台に、主人公・緑谷出久（通称・デク）が、社会を守り、“個性”を悪用する犯罪者“敵＜ヴィラン＞”に立ち向かう“ヒーロー”になるため、ヒーロー育成の名門・雄英高校で仲間たちと共に成長する物語を描くヒーローアクション。テレビアニメは2016年に第1期が放送され、通算8期目となる“FINAL SEASON”が4日より放送開始された。
