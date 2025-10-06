¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥å¡¼¥¹ > MLB¡¦³¤³°¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¡õ¥ä¥¸¤â¡Ö³Ú¤·¤á¤¿¡×¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬´°Á´¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç¸«¤»¤¿¡È¡Ä ¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¡õ¥ä¥¸¤â¡Ö³Ú¤·¤á¤¿¡×¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬´°Á´¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç¸«¤»¤¿¡È¤Þ¤µ¤«¤Î¹ÔÆ°¡É ¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¡õ¥ä¥¸¤â¡Ö³Ú¤·¤á¤¿¡×¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬´°Á´¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç¸«¤»¤¿¡È¤Þ¤µ¤«¤Î¹ÔÆ°¡É 2025Ç¯10·î6Æü 8»þ30Ê¬ ¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ¡Ê¾®Ã«¿¿Ìï / Masaya Kotani¡Ë ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¡Ö»ÙÇÛÅª¤ÊÅêµå¡×¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢´¶Æ°¤È¾Î»¿¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡× ¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¤¹¤´¤¤É½¾ð¡×¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¡ÖºÇ¤â°ÎÂç¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¡×¡¡ÄÌ»»2000¾¡¤ÎÌ¾¾¤âÂçÀä»¿¡Ö¸À¤¤É½¤»¤Ê¤¤¡×