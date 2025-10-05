ËÜÂ¿¤µ¤ª¤ê¤µ¤ó¤¬Ä¹Ç¯°¦¤¹¤ë¡ÖÌµ°õÎÉÉÊ¥°¥Ã¥º¡×3¤Ä¡£3ËÜÇã¤¤¤·¤¿¥¸¥ã¥à¥¹¥×¡¼¥ó¤â
Ìµ°õÎÉÉÊ¤ÎÅÂÆ²Æþ¤ê¥Þ¥Ë¥¢¤Ç¡¢¤¸¤Ä¤Ï¸µ¡¦Å¹ÊÞ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎËÜÂ¿¤µ¤ª¤ê¤µ¤ó¡£º£¤â¾¦ÉÊ¤ò¤ªÅ¹¤ÇÄê´üÅª¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ËÜÂ¿¤µ¤ó¤Ë¡¢Ä¹Ç¯°¦ÍÑ¤¹¤ë¡Ö¿´ÃÏ¤è¤¤²È»ö¥°¥Ã¥º¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»È¤¦¤À¤±¤ÇÊë¤é¤·¤¬¥é¥¯¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡ª
ËÜÂ¿¤µ¤ó¤Î¡Ö²È»ö¥é¥¯¥°¥Ã¥º¤Ê¤é¤³¤ìÇã¤Ã¤Æ¡ª¡×
²È»ö¤ä¿È»ÙÅÙ¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¼ýÇ¼¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤¬ÆÀ°Õ¤ÊËÜÂ¿¤µ¤ó¡£ÎÉÉÊ·×²è¤Î¸µ¡¦Å¹ÊÞ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ç¡¢Ìµ°õÎÉÉÊ¥°¥Ã¥º¤Ë´Ø¤¹¤ëÃø½ñ¤âÂ¿¿ô¡£¤½¤ó¤ÊËÜÂ¿¤µ¤ó¤Î°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë²È»ö¥°¥Ã¥º¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ¸¥´¥ßÆþ¤ì¤ÎÄêÈÖ¡ª¡Ö»æÀ½¿åÀÚ¤êÂÞ¡×
¡ü´¶Æ°¥ì¥Ù¥ë¤Î»þÃ»¤¬¤«¤Ê¤¦¡ª¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¥Á¥ç¥Ã¥Ñ¡¼
¡Ö¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¥Á¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¡ÊÌó900mL¡¦790±ß¡Ë¡×¤Ï¡¢ÁÇÁá¤¯¥«¥Ã¥È¤Ç¤¤ë5Ëç¿Ï¹½Â¤¤Ç¡¢¥ì¥Ð¡¼¤ò°ú¤¯¤À¤±¤Ç¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤¬Â¨´°À®¡£
¡ÖÌîºÚ¤âºÙ¤«¤¯ÀÚ¤Ã¤Æ¥«¥ì¡¼¤Ê¤É¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¡¢ÊÐ¿©¤Î»Ò¤É¤â¤â¤è¤¯¿©¤Ù¤Þ¤¹¡×¡ÊËÜÂ¿¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
ÎÁÍý¤Ë¤«¤±¤ë»þ´Ö¤ä¼ê´Ö¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±¸º¤é¤·¤¿¤¤¤È¤¤ËÊØÍø¡£¥Ë¥ó¥¸¥ó¤ä¥¿¥Þ¥Í¥®¤òÁÇÁá¤¯¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¢¥«¥ì¡¼¤Å¤¯¤ê¤ò¥Ñ¥Ñ¤Ã¤È½ª¤ï¤é¤»¤ë¤Î¤ËÂç³èÌö¡ª
¡ü¸«¤¿ÌÜ¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ê»æÀ½¿å¤¤êÂÞ
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡Ö»æÀ½¿åÀÚ¤êÂÞ¡Ê20ËçÆþ¤ê¡¦299±ß¡Ë¡×¡£
¡ÖÄ´ÍýÃæ¤ÎÀ¸¥´¥ßÆþ¤ì¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬ÄêÈÖ¡£»È¤¤½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¿åµ¤¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¥´¥ßÈ¢¤Ë¼Î¤Æ¤ì¤Ð¡¢¥´¥ß¤Î¤«¤µ¤â¸º¤é¤»¤Þ¤¹¡×
¥·¥ó¥¯¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤âÀ¸³è´¶¤¬½Ð¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÎÁÍýÃæ¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤â¾å¤¬¤ë¡ª
¡üÊØÍø¤¹¤®¤Æ3ËÜÇã¤¤¤·¤¿¥¸¥ã¥à¥¹¥×¡¼¥ó
¥¸¥ã¥à¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥è¡¼¥°¥ë¥È¤ä¥Ó¥ó¤â¤Î¤Î¤´ÈÓ¤Î¤ª¶¡¤Ê¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤¹¤¯¤¨¤ÆºÇ¸å¤Þ¤Ç»Ä¤µ¤º»È¤¨¤ë¡Ö¥·¥ê¥³¡¼¥ó¥¸¥ã¥à¥¹¥×¡¼¥ó¡Ê390±ß¡Ë¡×¡£
¡ÖÄ«¿©¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÉ¬¤ºÅÐ¾ì¤¹¤ëÉ¬¿Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡×
