ÃÏ°è¤äÀÊÌ¤Ç¤É¤ì¤¯¤é¤¤°ã¤¦¡©ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¤ÎÊ¿¶ÑÄÂ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°
Åìµþ¤äÂçºå¤È¤¤¤Ã¤¿ÂçÅÔ»Ô¤ÎÄÂ¶â¤Ï¹â¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤â¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤Î¼ÂÂÖ¤ò¤Ä¤«¤à¤¿¤á¤Ë¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬È¯É½¤·¤¿ºÇ¿·¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¤ÎÊ¿¶ÑÄÂ¶â¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤Ç¤Þ¤È¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤³¤Ç¸À¤¦¡ÖÄÂ¶â¡×¤È¤Ï¡¢Ï«Æ¯·ÀÌó¤Ë¤½¤Ã¤Æ»ÙÊ§¤ï¤ì¤¿¸½¶âµëÍ¿³Û¤«¤é¡¢»Ä¶ÈÂå¤äµÙÆü½Ð¶Ð¼êÅö¤Ê¤É¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿³Û¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÎáÏÂ6Ç¯6·î¤Ë»ÙÊ§¤ï¤ì¤¿ÄÂ¶â¤ÎÊ¿¶Ñ¤ò¡ÖÊ¿¶ÑÄÂ¶â¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´¹ñÊ¿¶Ñ¤è¤ê¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÅìµþÅÔ¡¢¿ÀÆàÀî¸©¡¢°¦ÃÎ¸©¡¢ÂçºåÉÜ¤Î4ÅÔÉÜ¸©¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á¥È¥Ã¥×¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤ÏÅìµþÅÔ¤Î40Ëü±ß¡£Á´¹ñÊ¿¶Ñ¤è¤ê7Ëü±ß¤â¾å²ó¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¤ÏÀ¤³¦¤ÎÃæ¤Ç¤âÉÙÍµÁØ¤¬Â¿¤¯½»¤àÅÔ»Ô¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¶ÉÙÍµÁØ¤È¸À¤ï¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤â½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤Î¼ýÆþ¤¬¡¢Åìµþ¤ÎÊ¿¶ÑÄÂ¶â¤ò²¡¤·¾å¤²¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢²ÈÄÂ¤äÊª²Á¤Ê¤É¤ÎÀ¸³è¥³¥¹¥È¤¬¹â¤¯¡¢¤½¤ì¤é¤òÊä¤¦¤¿¤á¤Ë´ë¶È¤¬ÄÂ¶â¤ò¹â¤¯¤¹¤ë·¹¸þ¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
20°Ì°Ê²¼¤Î28¸©¤¬Ê¿¶ÑÄÂ¶â30Ëü±ß¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥Ã¥×¤ÎÅìµþÅÔ¤ÈºÇ²¼°Ì¤ÎµÜºê¸©¤È¤Îº¹¤Ï¤Ê¤ó¤È15Ëü±ß¡£¥é¥ó¥¥ó¥°¤«¤éÅÔ»ÔÉô¤ÈÃÏÊý·÷¤ËÂç¤¤Ê³«¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Á´¹ñÊ¿¶Ñ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÅìµþÅÔ¡¢¿ÀÆàÀî¸©¡¢ÂçºåÉÜ¡¢°¦ÃÎ¸©¤·¤«¤Ê¤¯¡¢¤³¤Î4ÅÔÉÜ¸©¤¬Ê¿¶ÑÃÍ¤ò°ú¤¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Æâ³ÕÉÜ¤Î¡ÖÃÏ°è¤Î·ÐºÑ2022¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅÔ»ÔÉô¤ÈÃÏÊý·÷¤ÎÄÂ¶â³Êº¹¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡ÖÏ«Æ¯À¸»ºÀ¡×¤Îº¹¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Ï«Æ¯À¸»ºÀ¤Î¹â¤¤¡Ö¶âÍ»¡¦ÊÝ¸±¶È¡×¡ÖÉÔÆ°»º¶È¡×¡Ö¾ðÊó¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È¡×¤Ê¤É¤ÏÅÔ»ÔÉô¤Î¥·¥§¥¢¤ËÈæ¤Ù¤ÆÃÏÊý·÷¤Ï¤«¤Ê¤ê²¼²ó¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤³¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤âÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÊý¡¢ÄÂ¶â¤¬¹â¤¯¤Æ¤â¡¢Êª²Á¤¬¹â¤±¤ì¤Ð¼ê¸µ¤Ë»Ä¤ë¤ª¶â¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÁíÌ³¾Ê¡Ö¾ÃÈñ¼ÔÊª²ÁÃÏ°èº¹»Ø¿ô¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅìµþÅÔ¡¢¿ÀÆàÀî¸©¡¢ËÌ³¤Æ»¡¢ÀéÍÕ¸©¡¢»³·Á¸©¤Ê¤É¤ÏÊª²Á¿å½à¤¬¹â¤¯¡¢¼¯»ùÅç¸©¡¢µÜºê¸©¡¢·²ÇÏ¸©¡¢ÂçÊ¬¸©¡¢Ê¡²¬¸©¤Ê¤É¤ÏÊª²Á¿å½à¤¬Äã¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ËÌ³¤Æ»¤ä»³·Á¸©¤ÏÄÂ¶â¤Î½ç°Ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Êª²Á¤¬¹â¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡¢À¸³è¤·¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç¤Ï¸·¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¼¡¤ËÃË½÷ÊÌ¤ÎÊ¿¶ÑÄÂ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°¤â¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÃËÀ¤ÎÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¤Ï36Ëü±ß¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÅìµþÅÔ¤Î44Ëü±ß¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤ÈÂçºåÉÜ¤Î38Ëü±ß¤Ç¤·¤¿¡£4°Ì¤Î°¦ÃÎ¸©¤«¤é¤ÏÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¤ò²¼²ó¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃË½÷·×¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¼¢²ì¸©¤¬10°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃËÀ¤Ë¸Â¤ë¤È¡¢ÀÅ²¬¸©¤¬10°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Æ°¼Ö¤ä¥Ð¥¤¥¯¡¢³Ú´ï¤Ê¤É¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤¬ÀÅ²¬¤ËÂ¿¤¯¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÀÅ²¬ÃËÀ¤ÎÄÂ¶â¤ò¾å¤²¤¿Í×°ø¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
½÷À¤ÎÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¤Ï28Ëü±ß¤Ç¡¢ÃËÀ¤è¤ê8Ëü±ß¤âÄã¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢½÷ÀÉôÌç¤Î¥È¥Ã¥×¤ÏÅìµþÅÔ¤Î34Ëü±ß¤Ç¡¢47ÅÔÆ»ÉÜ¸©Ãæ¡¢Í£°ì¤Î30Ëü±ßÄ¶¤¨¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÃË½÷·×¤äÃËÀ¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÆàÎÉ¸©¤¬¡¢6°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
ÎáÏÂ2Ç¯¤Î¹ñÀªÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢ÆàÎÉ¸©¤Î½÷À½¢¶ÈÎ¨¤ÏÁ´¹ñºÇ²¼°Ì¤Ç¤·¤¿¡£Æ¯¤¯½÷À¤Î¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¡¢ÆàÎÉ½÷À¤ÎÊ¿¶ÑÄÂ¶â¤ò²¡¤·¾å¤²¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡© ÄÂ¶â¤Î¹â¤µ¤¬Êë¤é¤·¤ä¤¹¤µ¤ËÄ¾·ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¼ýÆþ¤ÏÂ¿¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ºÇ¶á¤Ï¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤ÎÉáµÚ¤Ç¡¢ÃÏÊý¤Ø°Ü½»¤¹¤ë¿Í¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°Ü½»Àè¤ÇÅ¾¿¦¤·¤¿¤ê¡¢U¥¿¡¼¥óÅ¾¿¦¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢µëÍ¿¿å½à¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¿µ½Å¤Ë·×²è¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)
ÄÂ¶â¤ÎÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¤Ï33Ëü±ß¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬È¯É½¤·¤¿¡ÖÎáÏÂ6Ç¯ÄÂ¶â¹½Â¤´ðËÜÅý·×Ä´ºº¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃË½÷¹ç¤ï¤»¤¿Á´¹ñ¤ÎÊ¿¶ÑÄÂ¶â¤Ï33Ëü±ß¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤³¤Ç¸À¤¦¡ÖÄÂ¶â¡×¤È¤Ï¡¢Ï«Æ¯·ÀÌó¤Ë¤½¤Ã¤Æ»ÙÊ§¤ï¤ì¤¿¸½¶âµëÍ¿³Û¤«¤é¡¢»Ä¶ÈÂå¤äµÙÆü½Ð¶Ð¼êÅö¤Ê¤É¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿³Û¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÎáÏÂ6Ç¯6·î¤Ë»ÙÊ§¤ï¤ì¤¿ÄÂ¶â¤ÎÊ¿¶Ñ¤ò¡ÖÊ¿¶ÑÄÂ¶â¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃË½÷¹ç¤ï¤»¤¿Ê¿¶ÑÄÂ¶â¤Î¥È¥Ã¥×¤ÏÅìµþÅÔ¤Î40Ëü±ß
Á´¹ñÊ¿¶Ñ¤è¤ê¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÅìµþÅÔ¡¢¿ÀÆàÀî¸©¡¢°¦ÃÎ¸©¡¢ÂçºåÉÜ¤Î4ÅÔÉÜ¸©¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á¥È¥Ã¥×¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤ÏÅìµþÅÔ¤Î40Ëü±ß¡£Á´¹ñÊ¿¶Ñ¤è¤ê7Ëü±ß¤â¾å²ó¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¤ÏÀ¤³¦¤ÎÃæ¤Ç¤âÉÙÍµÁØ¤¬Â¿¤¯½»¤àÅÔ»Ô¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¶ÉÙÍµÁØ¤È¸À¤ï¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤â½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤Î¼ýÆþ¤¬¡¢Åìµþ¤ÎÊ¿¶ÑÄÂ¶â¤ò²¡¤·¾å¤²¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢²ÈÄÂ¤äÊª²Á¤Ê¤É¤ÎÀ¸³è¥³¥¹¥È¤¬¹â¤¯¡¢¤½¤ì¤é¤òÊä¤¦¤¿¤á¤Ë´ë¶È¤¬ÄÂ¶â¤ò¹â¤¯¤¹¤ë·¹¸þ¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÎÊ¿¶ÑÄÂ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤â¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
20°Ì°Ê²¼¤Î28¸©¤¬Ê¿¶ÑÄÂ¶â30Ëü±ß¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥Ã¥×¤ÎÅìµþÅÔ¤ÈºÇ²¼°Ì¤ÎµÜºê¸©¤È¤Îº¹¤Ï¤Ê¤ó¤È15Ëü±ß¡£¥é¥ó¥¥ó¥°¤«¤éÅÔ»ÔÉô¤ÈÃÏÊý·÷¤ËÂç¤¤Ê³«¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Á´¹ñÊ¿¶Ñ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÅìµþÅÔ¡¢¿ÀÆàÀî¸©¡¢ÂçºåÉÜ¡¢°¦ÃÎ¸©¤·¤«¤Ê¤¯¡¢¤³¤Î4ÅÔÉÜ¸©¤¬Ê¿¶ÑÃÍ¤ò°ú¤¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Æâ³ÕÉÜ¤Î¡ÖÃÏ°è¤Î·ÐºÑ2022¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅÔ»ÔÉô¤ÈÃÏÊý·÷¤ÎÄÂ¶â³Êº¹¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡ÖÏ«Æ¯À¸»ºÀ¡×¤Îº¹¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Ï«Æ¯À¸»ºÀ¤Î¹â¤¤¡Ö¶âÍ»¡¦ÊÝ¸±¶È¡×¡ÖÉÔÆ°»º¶È¡×¡Ö¾ðÊó¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È¡×¤Ê¤É¤ÏÅÔ»ÔÉô¤Î¥·¥§¥¢¤ËÈæ¤Ù¤ÆÃÏÊý·÷¤Ï¤«¤Ê¤ê²¼²ó¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤³¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤âÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÊý¡¢ÄÂ¶â¤¬¹â¤¯¤Æ¤â¡¢Êª²Á¤¬¹â¤±¤ì¤Ð¼ê¸µ¤Ë»Ä¤ë¤ª¶â¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÁíÌ³¾Ê¡Ö¾ÃÈñ¼ÔÊª²ÁÃÏ°èº¹»Ø¿ô¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅìµþÅÔ¡¢¿ÀÆàÀî¸©¡¢ËÌ³¤Æ»¡¢ÀéÍÕ¸©¡¢»³·Á¸©¤Ê¤É¤ÏÊª²Á¿å½à¤¬¹â¤¯¡¢¼¯»ùÅç¸©¡¢µÜºê¸©¡¢·²ÇÏ¸©¡¢ÂçÊ¬¸©¡¢Ê¡²¬¸©¤Ê¤É¤ÏÊª²Á¿å½à¤¬Äã¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ËÌ³¤Æ»¤ä»³·Á¸©¤ÏÄÂ¶â¤Î½ç°Ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Êª²Á¤¬¹â¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡¢À¸³è¤·¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç¤Ï¸·¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¼¡¤ËÃË½÷ÊÌ¤ÎÊ¿¶ÑÄÂ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°¤â¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÃËÀ¤Î¥È¥Ã¥×¤ÏÅìµþ¤Î44Ëü±ß
ÃËÀ¤ÎÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¤Ï36Ëü±ß¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÅìµþÅÔ¤Î44Ëü±ß¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤ÈÂçºåÉÜ¤Î38Ëü±ß¤Ç¤·¤¿¡£4°Ì¤Î°¦ÃÎ¸©¤«¤é¤ÏÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¤ò²¼²ó¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃË½÷·×¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¼¢²ì¸©¤¬10°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃËÀ¤Ë¸Â¤ë¤È¡¢ÀÅ²¬¸©¤¬10°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Æ°¼Ö¤ä¥Ð¥¤¥¯¡¢³Ú´ï¤Ê¤É¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤¬ÀÅ²¬¤ËÂ¿¤¯¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÀÅ²¬ÃËÀ¤ÎÄÂ¶â¤ò¾å¤²¤¿Í×°ø¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
½÷À¤ÎÊ¿¶ÑÄÂ¶â¤Ï28Ëü±ß
½÷À¤ÎÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¤Ï28Ëü±ß¤Ç¡¢ÃËÀ¤è¤ê8Ëü±ß¤âÄã¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢½÷ÀÉôÌç¤Î¥È¥Ã¥×¤ÏÅìµþÅÔ¤Î34Ëü±ß¤Ç¡¢47ÅÔÆ»ÉÜ¸©Ãæ¡¢Í£°ì¤Î30Ëü±ßÄ¶¤¨¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÃË½÷·×¤äÃËÀ¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÆàÎÉ¸©¤¬¡¢6°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
ÎáÏÂ2Ç¯¤Î¹ñÀªÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢ÆàÎÉ¸©¤Î½÷À½¢¶ÈÎ¨¤ÏÁ´¹ñºÇ²¼°Ì¤Ç¤·¤¿¡£Æ¯¤¯½÷À¤Î¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¡¢ÆàÎÉ½÷À¤ÎÊ¿¶ÑÄÂ¶â¤ò²¡¤·¾å¤²¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡© ÄÂ¶â¤Î¹â¤µ¤¬Êë¤é¤·¤ä¤¹¤µ¤ËÄ¾·ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¼ýÆþ¤ÏÂ¿¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ºÇ¶á¤Ï¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤ÎÉáµÚ¤Ç¡¢ÃÏÊý¤Ø°Ü½»¤¹¤ë¿Í¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°Ü½»Àè¤ÇÅ¾¿¦¤·¤¿¤ê¡¢U¥¿¡¼¥óÅ¾¿¦¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢µëÍ¿¿å½à¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¿µ½Å¤Ë·×²è¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)