ÌôºÞ»Õ¤ÎÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¤ë¡Ö¤È¤¯¤·¤ÞÌô³Ø¥Õ¥©ー¥é¥à¡×³«ºÅ¡ÚÆÁÅç¡Û
ÃÏ°è¤Ç³èÌö¤¹¤ëÌôºÞ»Õ¤Î¸½¾õ¤äÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ëºÅ¤·¤¬5Æü¡¢ÆÁÅç»Ô¤Ç³«¤«¤ì¡¢ËýÀÅª¤Ê°åÌôÉÊÉÔÂ¤äAIµ»½Ñ¤ÎÆ³Æþ¤ÎÉ¬Í×À¤Ê¤Éº£¸å¤Î²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÁÅçÊ¸ÍýÂç¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡Ö¤È¤¯¤·¤ÞÌô³Ø¥Õ¥©ー¥é¥à¡×¤Ë¤Ï»Í¹ñ4¸©¤Ê¤É¤ÇÌôºÞ»Õ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ëÂç³ØÀ¸¤ä¹â¹»À¸¤éÌó250¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÅ¤·¤Ç¤Ï¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ê¤É¤Ç°åÎÅ¹ÔÀ¯¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿Ìô³ØÇî»Î¤ÎÃæ°æÀ¶¿Í¤µ¤ó¤È°åÎÅ¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÅÄÂ¼ÎÉÉ§¤µ¤ó¤¬ÂÐÃÌ¤·¡¢ËýÀÅª¤Ê°åÌôÉÊÉÔÂ¤äÌôºÞ»Õ¤Î»Å»ö¤Ë¤â¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¡¢AI²½¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¾¯»Ò¹âÎð²½¼Ò²ñ¤ÇÌôºÞ»Õ¤Ë´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ìô³ØÇî»Î¤ÎÃæ°æÀ¶¿Í¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï²áÁÂÃÏ°è¤Ç¤âÌô¶É¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ´î¤Ð¤ì¤ë¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤¼¤Òºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬»ä¤Î°Õ¸«¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¼Ô¤é¤Ï¼«Ê¬¤¬ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ëÌôºÞ»Õ¤È¤¤¤¦»Å»ö¤ÎÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£