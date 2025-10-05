¡Úµð¿Í¡Û°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤¬Ä¹Ìîµ×µÁ¤Î£Ã£Ó¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤ò¼¨º¶¡ÖÀïÎÏ¤È¤·¤ÆÃÖ¤³¤¦¤«¤Ê¡×
¡¡µð¿Í¡¦°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤¬£µÆü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Á´ÂÎÎý½¬¸å¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢£±£±Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë£Ã£ÓÂè£±¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¦£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤ÇÄ¹Ìîµ×µÁ³°Ìî¼ê¤ò¾·½¸¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹Ìî¤Ï£··î²¼½Ü¤ÎÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¸å¡¢£²·³¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á°Æü£´Æü¤Î¥Õ¥¡¡¼¥àÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç¤Ï£¹²ó¤Î¼éÈ÷¤«¤é½Ð¾ì¤·Ä¾¸å¤Î¹¶·â¤Çº¸Á°ÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£»Ø´ø´±¤Ï¡ÖºòÆü¥Á¥ç¡¼¤µ¤ó¡ÊÄ¹Ìî¡Ë¤â½Ð¤Æ¤¿¤«¤é¡¢ÀïÎÏ¤È¤·¤ÆÃÖ¤³¤¦¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÂåÂÇ¤Î¤Í¡£¡Ê¸Æ¤ó¤Ç¤â¡Ë¤¤¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤°¤é¤¤¸µµ¤¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÀÐÄÍ¤ä±ºÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¡Ê£Ã£Ó¤Ç¤â£±·³¤Ë¡ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤Ä¤â¤ê¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£