タクシーに乗った際、運転手さんにお礼の気持ちで「何か差し入れしたい！」と思ったことはありませんか？せっかくなら、喜んでもらえるものを渡したいですよね。沖東交通グループの公式TikTokアカウント（@okito_group）が、今までお客さんにもらった差し入れで「嬉しかったもの」と「困ってしまったもの」を紹介しています。



【動画】ありがたいけど…少し困ったお客様からタクシーへの差し入れ

困惑したのは、置いておけない「アイス」

もらって嬉しかったのは、「とっても喉が渇いている時のお茶」。また、「励ましのお言葉」も嬉しいといいます。



続いて、困るというよりは、「えぇ！」ってなるものを紹介。その正体は、暑い中お仕事をする方についつい差し入れしたくなる「アイス」です。今すぐ食べられる時ばかりではなく、「お客様の送迎」でしばらく食べられない時もあるから、というのが理由。食べようと思ったら溶けていた…なんてこともあったのだそう。確かに、そのまま置いておくわけにもいかないので理由を聞くと頷けます。



動画の最後に「アイス以外は何でも嬉しいということで」と、まとめた質問者さん。それに対し、「アイスも嬉しいです！ありがとうございます！」と、運転手さんは笑顔で返答していました。



▽出典：沖東交通グループ 公式TikTok／ありがたいけど…少し困ったお客様からの差し入れ