京葉ボーイズ・関口監督が伝授するディレードスチールのタイミングの極意

相手の隙を突き、確実に次の塁を盗む。関口勝己監督が指導する中学硬式野球「東都クラブ京葉ボーイズ」には、全国大会優勝3度に導いた「盗塁技術の極意」がある。社会人の名門・NTT関東（現NTT東日本）など名門でプレーした経験をもとに、多岐に渡る指導の“引き出し”で選手の能力を伸ばしている。盗塁のなかでも、相手バッテリーの意表を突く「ディレードスチール」を紹介する。

走力に特徴がない一塁走者であっても、工夫次第で二塁を奪うことができる作戦が「ディレードスチール」。投手が投球動作をした後の“遅れたタイミング”でスタートを切るもので、捕手から一塁が見えにくい左バッターが打席の際に有効だ。相手の特徴やコツを掴めば、高確率で成功する可能性を秘めている。

では、ディレードスチールでスタートを切る適切な“瞬間”とは？ 関口監督は具体的に「（投球が）ベースを通過して（バットを振った時に）当たるところ」と説明する。相手の視線が打席に集中する隙を突くということだ。

練習では、実際に左打席に人を立たせて捕手への確認をしながら行う。「打つ時のタイミング、その瞬間に走り出す。少しでも早いとキャッチャーは走者が走ったのが見えてしまう」と関口監督。絶妙なタイミングを覚えるには、スタートを切るのが見えているかどうかなど、捕手と走者、指導者がコミュニケーションを取りながら、繰り返し行うことが効果的だという。

キャッチャーの視界から走者が消える瞬間を見極め、そのタイミングでスタートを切る。初めは失敗も多いが、繰り返し練習することで徐々に感覚が身についてくる。相手の意表を突く「ディレードスチール」は、野球の試合を優位に進める強力な武器となるだろう。（First-Pitch編集部）