ÍÌ¾ÌîµåÁª¼ê¤Î¥»¥¯¥Ï¥éÈ¯¸À¤òÉ÷¿á¥±¥¤¹ðÈ¯¡ÖÃøÌ¾¤Ê±üÍÍ¤¬¤¤¤ë¡×¡ÖÎ¢¥¢¥«¤Ç£Ä£ÍÁ÷¤Ã¤¿¡×
¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÉ÷¿á¥±¥¤¤¬£´Æü¹¹¿·¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦º´µ×´ÖÀë¹Ô»á¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Öº´µ×´ÖÀë¹Ô¤Î£Î£Ï£Â£Ò£Ï£Ã£Ë¡¡£Ô£Ö¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿à¶þ¿«á¤Î°ì¸À¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÆ°²è¤Ï¡¢É÷¿á¤Î¤Û¤«¡¢¤ß¤ê¤Á¤ã¤à¤äÊ¡Î±¸÷ÈÁ¡¢ÆóÉÓÍ²Ã¤é¤Î½÷À¥ì¥®¥å¥é¡¼¿Ø¤¬½¸¹ç¤·¤Æ¤Î¥È¡¼¥¯´ë²è¡£¡ÖÃËÀ¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ½ý¤Ä¤¤¤¿¥»¥ê¥Õ¡×¤È¤¤¤¦¥È¡¼¥¯¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ê¤ê¡¢É÷¿á¤Ï¡ÖÆý¥Ç¥«¤¤¤À¤±¤Ç²Ô¤²¤ë¤«¤é¤¤¤¤¤è¤Ê¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡£Í£Ã¤Îº´µ×´Ö»á¤¬¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤¦¤ä¤Ä¤¤¤ë¡©¡×¤È¶Ã¤¯¤È¡¢É÷¿á¤Ï¡Ö¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£ÌîµåÁª¼ê¤Ë¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·ë¹½ÃøÌ¾¤Ê±üÍÍ¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡×¤È¥Ò¥ó¥È¤ò»¶¤ê¤Ð¤á¹ðÈ¯¤·¤¿¡£
¡¡ÌîµåÁª¼ê¤Ë¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Í§Ã£¤È¤¿¤Þ¤¿¤Þ¹Ô¤Ã¤¿¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤½¤³¤Ç¤³¤ÎÊý¡¹¤¬°û¤Þ¤ì¤Æ¤Æ¡¢¥Î¥ê¤Ç¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È°û¤â¤¦¤¼¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤½¤ÎÊý¤¿¤Á¤ÏÂå¤ï¤ëÂå¤ï¤ë½÷¤Î»Ò¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ºÇ½é¤Ï£³£°ºÐ¤Î¹Á¶è½÷»Ò¤¬Íè¤Æ¡¢¼¡¤Ï£²£°ºÐ¤ÎÂç³ØÀ¸¤Î¥¥ã¥Ð¾î¤¬Íè¤Æ¡¢¤½¤Î¼¡¤Ë£²£µºÐ¤Î£Ï£Ì¤¬Íè¤Æ¡Ä¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¡×¤È¤«¤Ê¤êÇÉ¼ê¤ËÁû¤¤¤Ç¤¤¤¿¤È¾Ú¸À¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡Ö¤Ç¡¢¤Þ¤¢·ë¹½¿ì¤Ã¤Ñ¤é¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤Î¤ª¤Ã¤Ñ¤¤¸«¤Æ¡ØÆý¥Ç¥«¤¤¤À¤±¤Ç²Ô¤²¤ë¤«¤é¤¤¤¤¤è¤Ê¡£²¶¤ä¤Ã¤¿¤éÀäÂÐÉ÷Â¯¤ä¤ë¤ï¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶þ¿«¤Î½Ö´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¦±é¼Ô¤¬¥É¥ó°ú¤¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢º´µ×´Ö»á¤¬¡ÖºÇ°¤¸¤ã¤ó¡£¥à¥«¤Ä¤¤¤¿¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢É÷¿á¤Ï¡Ö¥à¥«¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¤è¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¡£¤À¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥¿¤ÇÎ¢¥¢¥«ºî¤Ã¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ã£Ä£ÍÁ÷¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£
¡¡º´µ×´Ö»á¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤Î£Ä£Í¤òÁ÷¤ë¤Î¡©¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÆÃÄê¤µ¤ì¤¿¤éº¤¤ë¤ó¤Ç¡¢¡Ø¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¸À¤¦¤Î¤Ï¤è¤í¤·¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£