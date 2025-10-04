90ºÐ¡¦ÃÄÃÏ¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¡ÖÌµÍý¤»¤ºÊë¤é¤¹¡×¥³¥Ä6¤Ä¡£¿ÍÀ¸¤ÏÇ¯¤ò¤È¤ë¤´¤È¤Ë¼«Í³¤Ë¤Ê¤ë
ÃÛ58Ç¯¤Î¸Å¤¤ÃÄÃÏ¤Ç¡¢¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤òËþµÊ¤¹¤ëÂ¿ÎÉÈþÃÒ»Ò¤µ¤ó¡£90ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤â¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊÉô²°¤ÎÃæ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤Ç¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯¤´µ¡·ù¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÏÂ¿ÎÉ¤µ¤ó¤Ë¡¢Æü¡¹¤ò¿´ÃÏ¤è¤¯²á¤´¤¹¤¿¤á¤Î6¤Ä¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸Å¤¤ÃÄÃÏ¤Ç¡¢¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤â¼ñÌ£¤âÂç¤¤¤Ë³Ú¤·¤à
¤â¤È¤â¤È¤´¼«¿È¤Î´õË¾¤Ç¡¢ÃÄÃÏ¤ËÊë¤é¤·»Ï¤á¤¿Â¿ÎÉ¤µ¤ó¡£¡ÖÁÝ½ü¤ä²È»ö¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ù¥é¥ó¥À¤Ç¥¬¡¼¥Ç¥Ë¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤àÂ¿ÎÉÈþÃÒ»Ò¤µ¤ó¡Ê90ºÐ¡Ë
¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤é¤¹¤°Æ°¤¯¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ°ã¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¤ä¤á¤ë¡£·è¤·¤ÆÌµÍý¤»¤º¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ËÀµÄ¾¤Ë¡¢¼«Á³ÂÎ¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦Â¿ÎÉ¤µ¤óÎ®¤Î¡¢¤´µ¡·ù¤ËÊë¤é¤¹¥³¥Ä¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
1¡§¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤ÈºÇÍ¥Àè¡£¿Í´Ö´Ø·¸¤ÏÆó¤Î¼¡
¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤Î¤Ê¤«¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¤À¤ì¤·¤âÉÔ°Â¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤òÄü¤á¤ë¤Î¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡£¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤¬Æ±¤¸¿Í¤È¤Ï¼«Á³¤ËÃç¤è¤¯¤Ê¤ì¤ë¤«¤é¡¢¿´ÇÛ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡×¡ÊÂ¿ÎÉ¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
2¡§¶òÃÔ¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¡£¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤é³Ú¤·¤¤ÏÃ¤ò
¡ÖÇ¯¤ò¤È¤ì¤Ð¤À¤ì¤À¤Ã¤Æ¿ê¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò¶òÃÔ¤Ã¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¶òÃÔ¤ò¸À¤¦¤è¤ê¤â¸½¾õ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¹Í¤¨¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡£»ä¤Ë¤Ï¤½¤ÎÊý¤¬¥é¥¯¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
3¡§Ç¯¤ò½Å¤Í¤¿¤éÌÌÅÝ¤Ê¤³¤È¤«¤é¤ÏÂ´¶È
¡ÖÉ×¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢»Í½½¶åÆü¤ò²á¤®¤Æ¤«¤é¼þ¤ê¤Î¿Í¤Ë¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢µ¨Àá¤ÎÂ£¤êÊª¤äÇ¯²ì¾õ¤â¤ä¤á¤Þ¤·¤¿¡£µ·ÎéÅª¤Ê¤³¤È¤ÏÌµÍý¤ò¤·¤Æ¤Þ¤Ç¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
4¡§½¬¤¤¤´¤È¤Ï²¿ºÐ¤«¤é¤Ç¤âÃÙ¤¯¤Ê¤¤
¡Ö¾å¼ê¡¢²¼¼ê¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯¼«Ê¬¤¬³Ú¤·¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£»ä¤¬²Î¤Î¶µ¼¼¤ËÄÌ¤¤»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï70ºÐ¤ò²á¤®¤Æ¤«¤é¡£¾åÃ£¤¬ÃÙ¤¯¤Æ¤âµ¤¤Ë¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡×
5¡§Í§Ã£¤È¤Î¤Ä¤¹ç¤¤¤Ï¹¤¯Àõ¤¯¤Ç¤¤¤¤
¡ÖÇ¯¤ò¤È¤ë¤È¡¢»ÜÀß¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ê¡¢Ë´¤¯¤Ê¤ë¿Í¤â¡£¿¼¤¤¤Ä¤¹ç¤¤¤Ï¤ª¸ß¤¤¤Ä¤é¤¤¡£Áê¼ê¤Î»ö¾ð¤ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤â¡¢¤·¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤½¤ó¤Ê¤Ë¤Ê¤¤¡£¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤µ÷Î¥´¶¤¬¥Ù¥¹¥È¤Ç¤¹¡×
6¡§Ç¯¤ò¤È¤ë¤´¤È¤Ë¿ÍÀ¸¤Ï¥é¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯
¡ÖÄ¹¤¤Ç¯·î¡¢²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Â¹¤âÎ©ÇÉ¤ÊÂç¿Í¤Ë¡£¤â¤¦¿´ÇÛÌµÍÑ¤Ç¤¹¡£Ç¯¤ò¤È¤ë¤Û¤É¼«Í³¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤É¤¦³Ú¤·¤à¤«¡¢Áá¤¯¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×