2025年9月30日に、SOTAのソロ曲「Chill with you」のSpecial Dance Performance動画がBE:FIRSTの公式YouTubeにて公開された。同曲は8thシングル『空』に収録されており、個々の音楽性、音楽力のさらなる成長を目指すためのプロジェクト「One Of The BE:ST」のうちの1曲だ。

（参考：BE:FIRST LEO&SOTAがソロでも大活躍 愛されるタレント性や卓越したダンス力、それぞれが放つ個性）

SOTAの歌声の魅力がぎっしり詰まった「Chill with you」 SOTAといえば群を抜いたダンススキルの持ち主で、グループの域を越えて昨今のダンス番組で活躍を見せている。BE:FIRSTの中でもとりわけダンスに注目されることが多く、振り付けに携わることも少なくない。だが、それだけではないのがSOTAである。そして、「Chill with you」のSpecial Dance Performance動画にはそんなSOTAの良さや魅力が詰まっているのだ。

まずは歌声。BE:FIRSTではラップを担当することが多く、どことなくやんちゃな印象を受けることも多い。しかし、同曲では歌唱も披露。クセのない優しく爽やかな歌の中に、少年っぽさもほのかに感じられ、どこか青春時代を思い出させるよう。この瑞々しい声こそがSOTAの歌声の特徴なのかもしれない。BE:FIRSTの楽曲ではなかなか聴くことのできないSOTAの歌の実力が「Chill with you」には表れている。

そして、音楽性にも注目したい。タイトルを表すかのようなゆったりとした心地よいレゲエチューンである同曲は、SOTAがSunny、LOARとともに制作したもの。チルな雰囲気が漂っていながらも、快晴の海が脳裏に浮かぶようなポジティブな空気を含んでいるのも、SOTAの持つ感性に依るところが大きいのではないだろうか。ほかにも、肩の力を抜くことができるようなリラックス感があったり、ピースフルな雰囲気があったり、体が勝手に揺れてしまうようなグルーヴ感があったり。それらが絶妙なバランスでミックスされているのは、これまでそういったカルチャーを好んできたSOTAならではの音楽性なのだろう。

Special Dance Performance動画に込められたSOTAらしさ 今回公開されたパフォーマンス映像に広がっている空気感も、実にSOTAらしい。映像には実際に一緒にダンスを練習してきた仲間たち、小さい頃からたくさんの時間を過ごした海辺、友達のバイト先だったという海の家などが登場しており、SOTAのルーツを可視化しているかのよう。そこにあるのは「ダンスが好き」、「海が好き」、「仲間が好き」、「地元が好き」という純粋な気持ちなのだろう。SOTAの愛するものが純粋に届けられているため、見ているこちらまで温かな気持ちになってくる。そしてこの“好きなもの”が1つでも欠けていたら、同曲、ひいては今のSOTAも誕生していなかったのかもしれない。

言わずもがな、緩く踊りつつもクリアなムーブをしているダンスも最高だ。仲間たちとダンスをしている時のSOTAの楽しそうな表情や、かつて同じオーディションを受けていたKia Vellaを見た時の無邪気な表情、エンドロール時に写っている思い出の品と写真なども、SOTAの人柄を表すファクターになっている。彼の音楽性、人柄、すべてが詰まっている同動画は必見だ。

（文＝高橋梓）