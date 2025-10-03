『パンどろぼう』POP UP SHOP限定アイテムがヴィレヴァンにやってくる！
ヴィレッジヴァンガードに大人気絵本シリーズ『パンどろぼう』のPOP UP SHOPアイテムがやってくる！ ここでしか手に入らない、可愛い『パンどろぼう』グッズをご紹介しよう。
『パンどろぼう』は、柴田ケイコによる絵本作品。2020年刊行の1作目『パンどろぼう』をはじめとした絵本シリーズで、シュールでお茶目なキャラクターが人気を呼び、数多くの賞を受賞しており、アニメ化も決定している人気作。2025年4月16日にはシリーズ5周年を迎えた。
このたび、そんな人気絵本である本作のPOP UP SHOP『パンどろぼうPOP UP SHOP -by VILLAGE VANGUARD-』がヴィレッジヴァンガードにて開催決定！
限定アイテムが10月10日（金）よりお取り扱いスタートする。
ここでしか手に入らない、注目のファン必携の限定アイテムは「ポケット付きエコバック」。
使わないときはポケットにコンパクトに収納でき持ち運びにも便利なエコバッグは、ブラウン・アイボリー・イエローの3色展開。
パンどろぼうたちのユニークな表情が楽しめる総柄デザインとなっており、どの柄も見ているだけでお買い物が楽しくなりそうだ。
その他にもたくさんのアイテムがご用意されており、POP UP SHOP限定商品は数量限定となっているのでご注意を。
POP UP SHOPの開催場所と期間は、
・長崎県：アミュプラザ長崎：2025年10月3日（金）〜10月26日（日）
・愛知県：イオンモール常滑：2025年10月4日（土）〜11月3日（月・祝）
・大阪府：ららぽーと和泉：2025年10月10日（金）〜10月19日（日）
・東京都：池袋PARCO：2025年10月10日（金）〜11月3日（月・祝）
・神奈川県：海老名マルイ：2025年10月18日（土）〜11月9日（日）
・埼玉県：浦和PARCO：2025年10月22日（水）〜10月30日（木）
・広島県：フジグラン東広島：2025年10月31日（金）〜11月16日（日）
となっている。
☆可愛いエコバッグをチェック！（写真2点）＞＞＞
（C）Keiko Shibata／KADOKAWA
