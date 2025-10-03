Apple Musicは、Apple MusicおよびApple Music Classical 限定で、アルバム『原神-真珠の歌 5』の多言語での楽曲解説を提供する。

『原神』は、視覚的に美しいテイワットの世界を舞台にした、無料プレイ可能なオープンワールドアドベンチャーRPG。『原神-真珠の歌 5』は、バージョン5.6から5.8までの音楽、特にバージョン5.8の夏をテーマにした新マップ拡張コンテンツの楽曲を数多く収録したアルバムだ。今回の多言語による楽曲解説は、Apple Music Classical限定で公開される。さらに、日本向け限定コンテンツ「トラック・バイ・トラック：空の声優『原神-真珠の歌 5』」では、空役の声優である堀江瞬が楽曲解説を行う。

また『原神』5周年を記念して、期間限定でApple Musicを最大3カ月無料で体験できるコードが発行されている。

