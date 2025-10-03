¡ÚTTFC¡Û¥¬¡¼¥ë¥º¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥ºÂè3ÃÆ¡ª ¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼Í½¹ð¤È¥Ý¥¹¥¿¡¼¸ø³«
TTFC¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥¬¡¼¥ë¥º¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡×Âè3ÃÆ¡¢¡Ø¥¬¡¼¥ë¥º¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹ in ¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡Ù¤ÎºÇ¿·30ÉÃÍ½¹ð±ÇÁü¤È¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¡£ÇÛ¿®Æü¤Ï10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë·èÄê¡£¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤Ï¤¼¤Ò¥´¥¥²¥ó¤Ê¡Ø¥¬¡¼¥ë¥º¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹ in¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡Ù¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡£
¡ä¡ä¡ä¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ä¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿9ÅÀ¡Ë
ËÜÆü10·î3Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î17»þ¤è¤ê¡Ø¥¬¡¼¥ë¥º¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹ in¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡Ù¤ÎºÇ¿·30ÉÃÍ½¹ð±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Þ¥¸¥§¡¼¥É¡¡¥à¡¼¥ó¥±¥ë¥Ù¥í¥¹¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Ï¥¯¥Ó¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¥¬¥¤¥¢¤ÎÎÏ¤ËÌÜ³Ð¤á¤¿¡© ÌîÂ¼ÀÅ¹á¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÀÅ¹á¤Î¤È¤³¤í¤ØÈôÍè¤¹¤ë¥¥Ð¥Ã¥ÈÂ²¤Î¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡Ú¥¥Ð¡¼¥é¡Û¤Î»Ñ¤¬¡ª
¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢²ÆÌÚ²Ö¡Ê±é¡§³ñÅç ¸÷¡Ë¡Ê¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ê¥Ð¥¤¥¹¡Ù¡Ë¡¢¹õÌî¤¹¤ß¤ì¡Ê±é¡§¾®µÜÍ¼Ó¡Ë¤¬¡¢Á°ºî¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Þ¥¸¥§¡¼¥É with¥¬¡¼¥ë¥º¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤«¤é°ú¤Â³¤ÅÐ¾ì¤¹¤ë¿·¾ðÊó¤â¡£
Í½¹ð¤Î¥Ê¡¼¥ì¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥¥Ð¡¼¥é¤ÎÀ¼¤âÌ³¤á¤ëÂô¾ë¤ß¤æ¤¤¬Ã´Åö¡£¼Â¤Ï¡¢Á°ºî¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Þ¥¸¥§¡¼¥É with¥¬¡¼¥ë¥º¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤ÎÍ½¹ð¤âÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢º£²ó¤Ï¥¥Ð¡¼¥é¤ÎÅÐ¾ì¤È¤È¤â¤ËÀµ¼°¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤Î30ÉÃÍ½¹ð¤Ç°ìÉô¤òÄ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëËÜºîÉÊ¤Î¼çÂê²Î¤Ï¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Þ¥¸¥§¡¼¥É with¥¬¡¼¥ë¥º¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡ØGo As ONE¡Ù¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡ØGo As ONE Helloween Ver.¡Ù¡£¡Ö¶åÆ²¤ê¤ó¤Í with ¥¬¡¼¥ë¥º¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ê¾¾ËÜÎïÀ¤¡¢»³ËÜ¤Ò¤«¤ë¡¢¥¢¥ó¥¸¥§¥é²ê°á¡¢³ñÅç¸÷¡Ë¡×¤¬²Î¾§¤¹¤ë¡£10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÇÛ¿®¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯Ä°¤¤¤Æ¤·¤Þ¤ª¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤ê¤ó¤Í¡¢º»Íå¡¢¤½¤·¤ÆÀÅ¹á¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¤ê¤ó¤Í¤Î¹ø¤Ë¤Ï¡Ö¥¢¥ë¥±¥ß¥¹¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡×¤¬¡¢º»Íå¤Îº¸¼ê¤Ë¤Ï¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡×¤¬¡¢¤½¤·¤ÆÀÅ¹á¤Î±¦¼ê¤Ë¤Ï¡Ö¥¥Ð¡¼¥é¡×¤¬¸«¤¨¤ë¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡ª¡©¡¡²ÆÌÚ²Ö¤Ï¥·¥ê¡¼¥º3ºîÉÊÏ¢Â³¤Ç¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ë¡£
ÇÛ¿®Æü¤Ï¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¡Ê10·î31Æü¡ËÄ¾Á°¤Î½µËö¤È¤Ê¤ë10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë·èÄê¡£ÅöÆü¸áÁ°10»þº¢¤«¤é¡¢TTFC²ñ°÷¸ÂÄê¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ë¤ÆºÇÂ®ÇÛ¿®¡£¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¤ªÃÎ¤é¤»¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£¤½¤·¤ÆÆ±Æü10»þ30Ê¬¤«¤é¤ÏÄÌ¾ï¤Î²ñ°÷¸«ÊüÂêÇÛ¿®¤â¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¡ÊC¡ËÅì±ÇÆÃ»£¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡¡¡ÊC¡ËÀÐ¿¹¥×¥í¡¦Åì±Ç
¡ä¡ä¡ä¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ä¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿9ÅÀ¡Ë
ËÜÆü10·î3Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î17»þ¤è¤ê¡Ø¥¬¡¼¥ë¥º¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹ in¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡Ù¤ÎºÇ¿·30ÉÃÍ½¹ð±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Þ¥¸¥§¡¼¥É¡¡¥à¡¼¥ó¥±¥ë¥Ù¥í¥¹¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Ï¥¯¥Ó¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¥¬¥¤¥¢¤ÎÎÏ¤ËÌÜ³Ð¤á¤¿¡© ÌîÂ¼ÀÅ¹á¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÀÅ¹á¤Î¤È¤³¤í¤ØÈôÍè¤¹¤ë¥¥Ð¥Ã¥ÈÂ²¤Î¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡Ú¥¥Ð¡¼¥é¡Û¤Î»Ñ¤¬¡ª
Í½¹ð¤Î¥Ê¡¼¥ì¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥¥Ð¡¼¥é¤ÎÀ¼¤âÌ³¤á¤ëÂô¾ë¤ß¤æ¤¤¬Ã´Åö¡£¼Â¤Ï¡¢Á°ºî¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Þ¥¸¥§¡¼¥É with¥¬¡¼¥ë¥º¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤ÎÍ½¹ð¤âÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢º£²ó¤Ï¥¥Ð¡¼¥é¤ÎÅÐ¾ì¤È¤È¤â¤ËÀµ¼°¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤Î30ÉÃÍ½¹ð¤Ç°ìÉô¤òÄ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëËÜºîÉÊ¤Î¼çÂê²Î¤Ï¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Þ¥¸¥§¡¼¥É with¥¬¡¼¥ë¥º¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡ØGo As ONE¡Ù¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡ØGo As ONE Helloween Ver.¡Ù¡£¡Ö¶åÆ²¤ê¤ó¤Í with ¥¬¡¼¥ë¥º¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ê¾¾ËÜÎïÀ¤¡¢»³ËÜ¤Ò¤«¤ë¡¢¥¢¥ó¥¸¥§¥é²ê°á¡¢³ñÅç¸÷¡Ë¡×¤¬²Î¾§¤¹¤ë¡£10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÇÛ¿®¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯Ä°¤¤¤Æ¤·¤Þ¤ª¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤ê¤ó¤Í¡¢º»Íå¡¢¤½¤·¤ÆÀÅ¹á¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¤ê¤ó¤Í¤Î¹ø¤Ë¤Ï¡Ö¥¢¥ë¥±¥ß¥¹¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡×¤¬¡¢º»Íå¤Îº¸¼ê¤Ë¤Ï¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡×¤¬¡¢¤½¤·¤ÆÀÅ¹á¤Î±¦¼ê¤Ë¤Ï¡Ö¥¥Ð¡¼¥é¡×¤¬¸«¤¨¤ë¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡ª¡©¡¡²ÆÌÚ²Ö¤Ï¥·¥ê¡¼¥º3ºîÉÊÏ¢Â³¤Ç¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ë¡£
ÇÛ¿®Æü¤Ï¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¡Ê10·î31Æü¡ËÄ¾Á°¤Î½µËö¤È¤Ê¤ë10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë·èÄê¡£ÅöÆü¸áÁ°10»þº¢¤«¤é¡¢TTFC²ñ°÷¸ÂÄê¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ë¤ÆºÇÂ®ÇÛ¿®¡£¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¤ªÃÎ¤é¤»¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£¤½¤·¤ÆÆ±Æü10»þ30Ê¬¤«¤é¤ÏÄÌ¾ï¤Î²ñ°÷¸«ÊüÂêÇÛ¿®¤â¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¡ÊC¡ËÅì±ÇÆÃ»£¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡¡¡ÊC¡ËÀÐ¿¹¥×¥í¡¦Åì±Ç