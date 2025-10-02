【カフェ・シナモン】お家型デザインが可愛い♪ シナモロールカラーのミニリュック
カフェ・シナモンをモチーフにしたシナモロールのリュックが登場！ お家型デザインがかわいい、毎日のおでかけがもっと楽しくなるリュックをチェックしよう。
☆かわいらしいお家型のミニリュックをチェック！（写真5点）＞＞＞
「カフェ・シナモン」は、サンリオの人気キャラクター「シナモロール（シナモン）」が看板犬を務めるカフェ。
やさしく心あたたまる雰囲気があるシナモロールが住む「カフェ・シナモン」をモチーフにした、お家型のミニリュックが新登場する。
「お家型」のフォルムとカフェ・シナモンをイメージしたデザインが魅力たっぷりの本アイテムは、シナモロールのイメージカラーで彩られており、身につけるだけで気分が華やぎそう。
SNS映えも抜群で、ファッションアイテムとしても注目度大♪
開け閉めしやすいダブルファスナーで、荷物の出し入れがスムーズ。毎日の使用に便利ですね。
両サイドについたポケットは、小物を収納できるちょうど良いサイズ感。
長さ調節可能なショルダーベルトは身長やスタイルに合わせて快適に使用可能となっている。
見た目のかわいさと実用性を兼ね備えた注目のアイテム、スケーター公式オンラインショップにてお取り扱い中。ぜひぜひお気に入りアイテムに仲間入りさせてみてね♪
（C）2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L663127
