アーセナルvsオリンピアコス スタメン発表
[10.1 欧州CLリーグフェーズ第2節](エミレーツ スタジアム)
※28:00開始
<出場メンバー>
[アーセナル]
先発
GK 1 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 4 ベン・ホワイト
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 23 ミケル・メリノ
MF 36 マルティン・スビメンディ
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
FW 14 ビクトル・ギェケレシュ
FW 19 レアンドロ・トロサール
控え
GK 13 ケパ・アリサバラガ
GK 35 トミー・セットフェード
DF 3 クリスティアン・モスケラ
DF 12 ユリエン・ティンバー
DF 33 リッカルド・カラフィオーリ
MF 10 エベレチ・エゼ
MF 16 クリスティアン・ノアゴール
MF 22 イーサン・ヌワネリ
MF 41 デクラン・ライス
MF 56 M. Dowman
FW 7 ブカヨ・サカ
監督
ミケル・アルテタ
[オリンピアコス]
先発
GK 88 K. Tzolakis
DF 3 フランシスコ・オルテガ
DF 5 ロレンツォ・ピローラ
DF 20 コスティーニャ
DF 45 パナギオティス・レトソス
MF 10 ジェルソン マルティンス
MF 14 ダニ・ガルシア
MF 22 シキーニョ
MF 32 S. Hezze
MF 56 ダニエル・ポデンセ
FW 9 アユーブ エル カービ
控え
GK 1 A. Paschalakis
GK 61 G. Kouraklis
DF 4 ジュリアン・ビアンコーネ
DF 6 A. Kalogeropoulos
DF 70 ブルーノ オニエマエチ
MF 8 Diogo Nascimento
MF 16 L. Scipioni
MF 96 C. Mouzakitis
FW 27 ガブリエウ・ストレフェッザ
FW 80 S. Pnevmonidis
FW 99 メフディ・タレミ
監督
ホセ・ルイス・メンディリバル
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
