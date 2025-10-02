[10.1 欧州CLリーグフェーズ第2節](エミレーツ スタジアム)

※28:00開始

<出場メンバー>

[アーセナル]

先発

GK 1 ダビド・ラヤ

DF 2 ウィリアン・サリバ

DF 4 ベン・ホワイト

DF 6 ガブリエル・マガリャンイス

DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー

MF 8 マルティン・ウーデゴーア

MF 23 ミケル・メリノ

MF 36 マルティン・スビメンディ

FW 11 ガブリエル・マルティネッリ

FW 14 ビクトル・ギェケレシュ

FW 19 レアンドロ・トロサール

控え

GK 13 ケパ・アリサバラガ

GK 35 トミー・セットフェード

DF 3 クリスティアン・モスケラ

DF 12 ユリエン・ティンバー

DF 33 リッカルド・カラフィオーリ

MF 10 エベレチ・エゼ

MF 16 クリスティアン・ノアゴール

MF 22 イーサン・ヌワネリ

MF 41 デクラン・ライス

MF 56 M. Dowman

FW 7 ブカヨ・サカ

監督

ミケル・アルテタ

[オリンピアコス]

先発

GK 88 K. Tzolakis

DF 3 フランシスコ・オルテガ

DF 5 ロレンツォ・ピローラ

DF 20 コスティーニャ

DF 45 パナギオティス・レトソス

MF 10 ジェルソン マルティンス

MF 14 ダニ・ガルシア

MF 22 シキーニョ

MF 32 S. Hezze

MF 56 ダニエル・ポデンセ

FW 9 アユーブ エル カービ

控え

GK 1 A. Paschalakis

GK 61 G. Kouraklis

DF 4 ジュリアン・ビアンコーネ

DF 6 A. Kalogeropoulos

DF 70 ブルーノ オニエマエチ

MF 8 Diogo Nascimento

MF 16 L. Scipioni

MF 96 C. Mouzakitis

FW 27 ガブリエウ・ストレフェッザ

FW 80 S. Pnevmonidis

FW 99 メフディ・タレミ

監督

ホセ・ルイス・メンディリバル

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります