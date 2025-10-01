デスク上スペースの有効活用に最適！サイズ×カラー464通りから選べる机上用「eモニター台」
サンワサプライ株式会社は、豊富なサイズ・仕様から選べる人気のeデスク・ラックシリーズに新たに机上で使える「eモニター台」を追加発売した。全464通りのラインアップから、設置スペースや用途に合わせてサイズやカラーを自由に選択できる。モニター台を使用することで目線の高さを調整でき、姿勢改善や疲労軽減に繋がる。さらに、eモニター台に取り付け可能なオプションとして、USBドッキングステーション「EMR-LCOP1」もあわせて発売した。
欲しいモニター台が必ず見つかる「eモニター台」
■サイズ・脚形状・カラーが豊富な464通り
サイズ58種×脚タイプ2種×カラー4色の計464品番の中から、好きなサイズ・色を選ぶだけ。シンプルで、さまざまな用途に使える。
■スペースにピッタリ収まって、空間を最大限に活用
幅広いサイズからピッタリのモニター台が選べるので、「既成品のモニター台ではサイズが合わず、デッドスペースができてしまう」「収納したいものが収まらない」といった不満を解消できる。
■収納が増えるから、デスク上スッキリ
限られたデスクスペースに新たな収納空間を生み出し、ディスプレイ下を最大限に活用することができる。必要なものがサッと取出せ、使わない時は目隠し収納。作業効率が上がるだけでなく、見た目にも美しい、整頓されたワークスペースを実現する。
■姿勢の改善に
上に10cmアップするため、目線が上がり自然と良い姿勢を保つことができる。
■重い物を載せても安心
耐荷重20kgで、重いディスプレイやデュアルディスプレイに対応する。
■スッキリ配線で効率化
背面からケーブルを通せるので、デスク上がさらにすっきり。デスク作業の効率化に繋がる。
■きれいに保てる
天板の素材は傷や汚れに強いメラミン化粧板を採用。水に強いのでお手入れも簡単だ。
eモニター台に簡単に取り付け可能なドッキングステーション「EMR-LCOP1」
■木製天板のモニター台に固定できる
木製天板に金具を付け、本製品を差し込んでネジでしっかり固定する。サンワサプライ製EMRシリーズには、仮穴が開けてあるので、簡単に取り付けられる。
■最大90W出力対応。ノートパソコンも充電できる
最大90WのUSB Power Deliveryに対応し、ノートパソコンを充電しながら使用できる。
■Type-Cケーブル1本でHDMI・USBを増設
ノートパソコンなどのType-Cポートに接続するだけで、HDMIディスプレイやUSB機器を複数接続できる。外出や会議へ行く際は、Type-Cケーブル1本を抜くだけで、すぐにパソコンを持ち運べる。
■拡張・複製モードに対応
DisplayPort Alternate Modeに対応しているため、対応するHDMIディスプレイを繋ぐだけで、簡単にマルチディスプレイ環境（ミラーモード/拡張モード）を構築できる。
■取り回しやすいケーブル付き
ケーブル長50cmのType-Cケーブルが付属している。
■eモニター台「EMR-LCK12030LM」
■eモニター台「EMR-LCK12030LM」
