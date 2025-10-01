チェルシーvsベンフィカ スタメン発表
[9.30 欧州CLリーグフェーズ第2節](スタンフォード ブリッジ)
※28:00開始
<出場メンバー>
[チェルシー]
先発
GK 1 ロベルト・サンチェス
DF 3 マルク・ククレジャ
DF 5 ブノワ・バディアシル
DF 23 トレボ・チャロバー
DF 27 マロ・グスト
MF 8 エンソ・フェルナンデス
MF 25 モイセス・カイセド
MF 40 ファクンド・ブオナノッテ
FW 7 ペドロ・ネト
FW 32 タイリーク・ジョージ
FW 49 アレハンドロ・ガルナチョ
控え
GK 12 フィリップ・ヨルゲンセン
GK 50 M. Merrick
DF 21 ヨレル・ハト
DF 24 リース・ジェームズ
DF 34 ジョシュ・アチャンポン
MF 45 ロメオ・ラビア
MF 46 R. Walsh
FW 11 ジェイミー・バイノー・ギテンス
FW 20 ジョアン・ペドロ
FW 38 マルク・ギウ
FW 41 エステバン
監督
エンツォ・マレスカ
[ベンフィカ]
先発
GK 1 アナトリー・トルビン
DF 4 アントニオ・シウバ
DF 17 アマル・デディッチ
DF 26 サミュエル・ダール
DF 30 ニコラス・オタメンディ
MF 5 エンソ・バレネチェア
MF 8 フレデリク・アウルスネス
MF 20 リカルド リオス
FW 10 H. Sudakov
FW 11 ドディ・ルケバキオ
FW 14 エバンゲロス・パブリディス
控え
GK 24 サムエル・ソアレス
GK 50 ディオゴ・フェレイラ
DF 3 Rafael Obrador
DF 44 トマス アラウージョ
DF 64 ゴンサロ・オリベイラ
MF 18 レアンドロ・バレイロ・マルティンス
MF 68 ジョアン・ベロゾ
MF 84 ジョアン・レゴ
MF 86 ディオゴ・プリオスト
FW 9 フラニョ・イバノビッチ
FW 21 アンドレアス・シェルデルップ
FW 39 エンリケ アラウージョ
監督
ジョゼ・モウリーニョ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります